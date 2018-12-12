Чернышов :«Не уверен, что „Спартак“ увезет хотя бы ничью из Испании»

Бывший тренер «Спартака» оценил выступление «красно-белых» в Европе, а также прокомментировал назначение на пост рулевого.

В четверг «Спартак» проведет матч 6-го тура ЛЕ против «Вильярреала» на выезде.

Команда не попала в Лигу чемпионов, хотя ПАОК должны были проходить. После — неудачные игры в Лиге Европы, особенно поражение от «Рапида». Поэтому у меня нет уверенности в том, что «Спартак» добьется даже ничьей в матче с «Вильярреалом». К тому же испанцы сменили тренера, а вы знаете, как это влияет на коллектив — всплеск эмоций, дополнительная мотивация. Большие опасения насчет шансов «Спартака», их европейский вояж — неудачный.

Знаю Кононова как хорошего специалиста и гибкого человека. Ведь неслучайно он столько лет проработал в «Краснодаре», где хозяин клуба Галицкий тоже оказывает огромное влияние на тренера. Где «сверху» тоже много советуют по составу и тактике. И Кононову удавалось сглаживать и где-то вести свою линию. Из «Краснодара» он ушел сам, скорее всего, настал момент, когда психологическое давление перевесило желание работать. Повторю, Кононов — человек гибкий, в каких-то моментах будет прислушиваться, но и продолжит гнуть свою линию. Пока это удается. Он сумел найти общий язык с лидерами, но большой вопрос — как сложится дальше? Нужна поддержка руководства, когда наступают неудачные результаты, но часто в «Спартаке» руководители не вставали на сторону тренеров, когда нужно было четко и жестко объяснить игрокам: «Есть тренер, он решает. И по-другому не будет».