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Чернышов :«Не уверен, что „Спартак“ увезет хотя бы ничью из Испании»

12 декабря 2018, 12:04

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил выступление «красно-белых» в Европе, а также прокомментировал назначение Олега Кононова на пост рулевого.

В четверг «Спартак» проведет матч 6-го тура ЛЕ против «Вильярреала» на выезде.

Команда не попала в Лигу чемпионов, хотя ПАОК должны были проходить. После — неудачные игры в Лиге Европы, особенно поражение от «Рапида». Поэтому у меня нет уверенности в том, что «Спартак» добьется даже ничьей в матче с «Вильярреалом». К тому же испанцы сменили тренера, а вы знаете, как это влияет на коллектив — всплеск эмоций, дополнительная мотивация. Большие опасения насчет шансов «Спартака», их европейский вояж — неудачный.

Знаю Кононова как хорошего специалиста и гибкого человека. Ведь неслучайно он столько лет проработал в «Краснодаре», где хозяин клуба Галицкий тоже оказывает огромное влияние на тренера. Где «сверху» тоже много советуют по составу и тактике. И Кононову удавалось сглаживать и где-то вести свою линию. Из «Краснодара» он ушел сам, скорее всего, настал момент, когда психологическое давление перевесило желание работать. Повторю, Кононов — человек гибкий, в каких-то моментах будет прислушиваться, но и продолжит гнуть свою линию. Пока это удается. Он сумел найти общий язык с лидерами, но большой вопрос — как сложится дальше? Нужна поддержка руководства, когда наступают неудачные результаты, но часто в «Спартаке» руководители не вставали на сторону тренеров, когда нужно было четко и жестко объяснить игрокам: «Есть тренер, он решает. И по-другому не будет».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
12 декабря 2018 в 16:37
Спартак просто выиграет раз его не считают фаворитом.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
12 декабря 2018 в 16:00
Возможно.
SHMEL
SHMEL
12 декабря 2018 в 15:23
Секта самый мусорный клуб из России,участвующий в еврокубках,смешной и ни на что положительное неспособный,ну разве что развеселить народ на трибунах и у экранов своими нелепыми ошибками и неумением играть.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
12 декабря 2018 в 14:22
Родериго Великолепный
Сегодня 13:51
СПАРТАК будет единственным клубом от России в Евровесне! Бакланятник не в счёт!
☆☆☆☆
То есть Краснодар тоже, по-твоему, не выйдет. Хотя, блин, кому я объясняю.....
Miaf
Miaf ответ LOpp (раскрыть)
12 декабря 2018 в 13:48
гражданином конечно
Caniggia
Caniggia
12 декабря 2018 в 13:41
В выход Спартака в евровесну верится с трудом, но команде надо пожелать удачи и надеяться на положительный исход.
LOpp
LOpp ответ Miaf (раскрыть)
12 декабря 2018 в 13:25
даже с г-м Глушаковым, г-м это господином? или другое слово))
Doping_87
Doping_87 ответ FILL3286 (комментарий удален) (раскрыть)
12 декабря 2018 в 13:24
Конечно есть же ТОП турнир под названием кубок России! Смешно...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
12 декабря 2018 в 12:57
Болеть за спартак в четверг буду, но в выход в евровесну не верю.
Miaf
Miaf
12 декабря 2018 в 12:25
А я верю, разгромим Испанцев, даже с г-м Глушаковым..
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ FILL3286 (комментарий удален) (раскрыть)
12 декабря 2018 в 12:23
А в элиту, в ЛЧ хряки попадают только на юбилей Симоняна, да же ПАОК в квалификации пройти не могут.
Tommy Lee
Tommy Lee
12 декабря 2018 в 12:12
Спартаку уже ничего не поможет.
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