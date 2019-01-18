Вальверде: «Мы знали о дисквалификации Брандариса»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Леванте» в 1/8 финала Кубка Испании прокомментировал ситуацию с защитником своей команды Хуаном Брандарисом. 19-летний испанец получил 5 жёлтых карточек, выступая за «Барселону Б», а после вышел на поле в первой кубковой игре с «Леванте». Это может грозить каталонскому клубу исключением из турнира.

У нас нет никаких сомнений в отношении ситуации с Брандарисом. Ни до того матча, ни во время, ни после него. Мы должны быть допущены до жеребьёвки, потому что мы уверены, что сделали всё в рамках правил.

Мы прекрасно знали о его дисквалификации и о том, что мы не сможем использовать его в матче с «Эйбаром», но можем выпустить в матче Кубка.