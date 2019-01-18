Вальверде: «Мы знали о дисквалификации Брандариса»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Леванте» в 1/8 финала Кубка Испании прокомментировал ситуацию с защитником своей команды Хуаном Брандарисом. 19-летний испанец получил 5 жёлтых карточек, выступая за «Барселону Б», а после вышел на поле в первой кубковой игре с «Леванте». Это может грозить каталонскому клубу исключением из турнира.
У нас нет никаких сомнений в отношении ситуации с Брандарисом. Ни до того матча, ни во время, ни после него. Мы должны быть допущены до жеребьёвки, потому что мы уверены, что сделали всё в рамках правил.
Мы прекрасно знали о его дисквалификации и о том, что мы не сможем использовать его в матче с «Эйбаром», но можем выпустить в матче Кубка.
и будет отбывать срок там же...(по крайней мере многие болелы футбола так говорят)"
На чемп эта дисквалификация распространяется. На кубок... хз
и будет отбывать срок там же...(по крайней мере многие болелы футбола так говорят)"
На чемп эта дисквалификация распространяется. На кубок... хз
Они уже просто ох...ели от своей безнаказанности (
Они уже просто ох...ели от своей безнаказанности (
Барсу такими уловками не возьмёшь.
Мы будем в 1/4 и надеюсь будем играть с нашей любимой роялькой))
Барсу такими уловками не возьмёшь.
Мы будем в 1/4 и надеюсь будем играть с нашей любимой роялькой))
История с Черышем и Чуми немного похожие,но после дисквы Дениса правила изменились. Денис заработал дискву играя за другую команду,но в том же турнире,Чуми же получил дискву играя ваще в третьем дивизионе,в Барсе Б....
и будет отбывать срок там же...(по крайней мере многие болелы футбола так говорят).
Перес все купил тут не прет.
Барса в теме.
История с Черышем и Чуми немного похожие,но после дисквы Дениса правила изменились. Денис заработал дискву играя за другую команду,но в том же турнире,Чуми же получил дискву играя ваще в третьем дивизионе,в Барсе Б....
и будет отбывать срок там же...(по крайней мере многие болелы футбола так говорят).
Перес все купил тут не прет.
Барса в теме.