Ракитич: «Надеюсь, нас допустят до жеребьёвки четвертьфинала Кубка Испании»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич после победы над «Леванте» (3:0) в 1/8 финала Кубка Испании выразил надежду, что каталонцам разрешат продолжить участие в турнире. Напомним, «Барселоне» может грозить исключение из Кубка за то, что в первом матче с «Леванте» (1:2) в составе «сине-гранатовых» вышел защитник Хуан Брандарис, до этого получивший 5 жёлтых карточек в играх за «Барселону Б».

Я правда хочу выиграть этот трофей. Я завоёвывал его каждый год и не хочу это прекращать. Надеюсь, нас допустят до жеребьёвки. Важно, чтобы всё делалось правильно. Я считаю, что клуб делал всё как надо.

Узнал о ситуации, когда проснулся. Мне прислали много сообщений, я удивился. Но мы не слишком сильно обсуждали это. Мы были сосредоточены на игре, ведь тут мы не можем ничего изменить. Рады, что провели отличный матч. Для нас это самое главное.