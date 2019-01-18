Ленгле: «„Леванте“ показал себя храброй командой»

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле прокомментировал победу над «Леванте» (3:0) и выход своей команды в четвертьфинал Кубка Испании. В первом матче 1/8 финала каталонцы уступили «Леванте» со счётом 1:2.

Очень рад тому, чего я достиг в «Барселоне». Но нам нужно продолжать идти вперёд.

Ребята, играющие в атаке, очень хороши. Они невероятно талантливы и помогают нам забивать много голов.

Победы всегда достигаются трудом. Все оставшиеся в турнире соперники хороши, а «Леванте» показал себя храброй командой. Но мы показали хорошую игру и заслужили победу.