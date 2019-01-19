«Манчестер Юнайтед» переиграл «Брайтон»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Брайтоном» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед» набрал 44 очка, команда располагается на шестом месте. «Брайтон» с 26 очками идет на 13-й строчке.
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1 (2:0)
Голы: Погба 27 (пенальти), Рэшфорд 42 - Гросс 72
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Диогу Далот, Эррера, Матич, Лингард (Мата 75), Погба, Марсьяль (Лукаку 82), Рэшфорд (Дармиан 90+4)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Баттон, Монтойя, Данк, Даффи, Бонг, Марч (Нокар 61), Стивенс, Проппер, Локадия, Гросс (Каял 81), Мюррэй (Андоне 60)
Главный тренер: Хьютон Крис.
Предупреждение: Рэшфорд 90+3
Судья: Тирни Пол.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в прошлом туре «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Тоттенхэмом».
Главное валенки снимать почаще
Главное валенки снимать почаще
Браво Сульшер!
Браво Сульшер!
Одни победы.....
Знатный тренер...был...))
Одни победы.....
Знатный тренер...был...))