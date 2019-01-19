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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Брайтон»

19 января 2019, 19:55
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Брайтоном» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед» набрал 44 очка, команда располагается на шестом месте. «Брайтон» с 26 очками идет на 13-й строчке.

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1 (2:0)
Голы: Погба 27 (пенальти), Рэшфорд 42 - Гросс 72

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Диогу Далот, Эррера, Матич, Лингард (Мата 75), Погба, Марсьяль (Лукаку 82), Рэшфорд (Дармиан 90+4)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Баттон, Монтойя, Данк, Даффи, Бонг, Марч (Нокар 61), Стивенс, Проппер, Локадия, Гросс (Каял 81), Мюррэй (Андоне 60)
Главный тренер: Хьютон Крис.

Предупреждение: Рэшфорд 90+3

Судья: Тирни Пол.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в прошлом туре «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Тоттенхэмом».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Shineheart
   217 / 808
20 января в 15:46
Сульшер просто прирождённый джокер)
ну ему же Бонусов пообещали))) Уверен,если бы не пожадничали а дали 10точку,то мож и Чемпиками стали.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Ragnar_Lodbrok
   217 / 808
20 января в 15:44
Опять судьи тащат вторую команду Манчестера
видать САФ посещал не только раздевалку с игроками.... ну ещё и корпус.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   217 / 808
20 января в 15:39
бедный Брайтон, вторую игру подряд в их ворота ставят Пенальти!!!! Видимо хотят команду отправить в ЧШ,но им это не удастся!
dok66
dok66
   223 / 808
20 января в 10:32
Сульшер повторил рекорд АПЛ среди тренеров . Если следующий мтч выиграет - будет рекордсменом
Novograd
Novograd
   523 / 808
20 января в 10:18
маласча паходу будет чемпячен
Т34
Т34
   8 / 808
20 января в 10:18
Впечатляющая серия побед после Мауриньо. Странно, что так могла повлиять смена тренера. Похоже на то, что его "слили", а потом заиграли. Игроки те же и мастерства с уходом тренера не прибавится в одночасье.
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
20 января в 10:13
Трудная победа!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил ReMiX_SPb
   78 / 808
20 января в 09:35
ахахах))) твои пенсионеры во второй лиге скоро окажутся))) умник бл*))))))
Какие пенсионеры?
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 808
20 января в 08:51
С очередной победой в АПЛ, парни Сульшера! Манчестер Юнайтед на всех порах мчится в ЛЧ, что не может не радовать)
Mr_Tim
Mr_Tim
   292 / 808
20 января в 03:57
Сколько моментов было забить! все в молоко) В защите бардак янг , джонс косипорили как обычно.. но 3 очка взяты! но 6 место все не покидаем)
бибра
бибра ответил RMUKMU
20 января в 02:20
тренерскому штабу виднее кто в каком состоянии. Особенно Решфорд, у него одно состояние - молодой лось.
Главное валенки снимать почаще
spartach091
spartach091
   54 / 808
20 января в 01:27
Столько побед подряд одержано, а все равно на 6 месте. Конкуренция высокая в апл. Ждать осечки и продолжать работу. Удачи манкам
XL-965
XL-965
   493 / 808
19 января в 23:16
Браво МЮ настоящая машина, уверен в следующем сезоне станут чемпионами с такой игрой, но а этот сезон врятли спасти уж очень большой отрыв благодаря Моуринью
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   335 / 808
19 января в 23:12
ну ничо, нормально так, можно даже сказать это уже не смешно
STVA 1
STVA 1
   105 / 808
19 января в 22:54
Со скрипом , но продолжают побеждать!
4ел
4ел ответил fanliverpoolfan
   473 / 808
19 января в 22:38
Битва середняков,ну и пенька левая какая то.
Почему битва середняков? Кристал пелас вполне даже ничего по составу. Курам повезло в этом матче. Защитники сами спотыкались во 2 тайме, без причины...
Великий Князь
Великий Князь
   6 / 808
19 января в 22:23
С победой МЮ!
Браво Сульшер!
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил Ragnar_Lodbrok
   197 / 808
19 января в 22:11
Дыр хея герой только против всяких бревен вроде Кейна, а против таких зверей, как Мбаппе, Кавани и Неймар он обо**ется) ждем 5:0 в Париже в пользу хозяев
ахахах))) твои пенсионеры во второй лиге скоро окажутся))) умник бл*))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 808
19 января в 22:03
Вот это "багаж" Маур оставил....)))
Одни победы.....
Знатный тренер...был...))
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
19 января в 21:57
Я не сомневался в их победу. Гыгыгы
Karkaz
Karkaz
   300 / 808
19 января в 21:56
В который раз уже передают привет Моуру
Evilhuman
Evilhuman
   190 / 808
19 января в 21:36
главное победа, с чем всех и поздравляю
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   56 / 808
19 января в 21:30
Битва середняков,ну и пенька левая какая то.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
19 января в 21:29
Если Арсенал матч до победы доведет, то МЮ до ЛЧ рукой подать будет!!!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
19 января в 21:25
Нуу если и Брайтон не обыгрывать....
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 808
19 января в 21:22
Вот и хорошо .
4ел
4ел ответил Ragnar_Lodbrok
   473 / 808
19 января в 21:00
Опять судьи тащат вторую команду Манчестера
Ты головой не бился случайно? Травма на лицо
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Red_team
   78 / 808
19 января в 20:57
Ну так Бавария дает серьезный повод для этого
Штутгарт, из которого Павар переходит, одной ногой во второй Бундеслиге. Он не конкурент Баварии
Red_team
Red_team ответил Ragnar_Lodbrok
   160 / 808
19 января в 20:49
Ну почему же, на ветки Бундеслиги вылезает всякое глорье чтобы под***рать, когда речь идет о трансферах Баварии
Ну так Бавария дает серьезный повод для этого
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   78 / 808
19 января в 20:41
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