«Ливерпуль» едва не потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» одержал непростую победу над «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» с 60 очками лидирует в АПЛ. «Кристал Пэлас» с 22 очками в своем активе идет 14-м.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» 4:3 (0:1)
Голы: Салах 47, Роберто Фирмино 53, Салах 75, Мане 90+2 - Таунсенд 33, Томкинс 65, Майер 90+5
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Милнер, Фабиньо (Лаллана 87), Хендерсон, Кейта (Шакири 72), Роберто Фирмино, Мане, Салах (Рафаэл Камашу 90+4)
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Кристал Пэлас»: Сперони, ван Анхольт, Сако, Томкинс, Ван-Биссака, МакАртур (Майер 82), Миливоевич, Куяте (Шлупп 78), Заха, Айю (Уикхэм 81), Таунсенд
Главный тренер: Ходжсон Рой.
Предупреждения: Айю 41, Милнер 83, Милнер 89
Удаление: Милнер 89
Судья: Мосс Джонатан.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в прошлом туре «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном».