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«Ливерпуль» едва не потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»

19 января 2019, 19:55
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Ливерпуль» одержал непростую победу над «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» с 60 очками лидирует в АПЛ. «Кристал Пэлас» с 22 очками в своем активе идет 14-м.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» 4:3 (0:1)
Голы: Салах 47, Роберто Фирмино 53, Салах 75, Мане 90+2 - Таунсенд 33, Томкинс 65, Майер 90+5

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Милнер, Фабиньо (Лаллана 87), Хендерсон, Кейта (Шакири 72), Роберто Фирмино, Мане, Салах (Рафаэл Камашу 90+4)
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Кристал Пэлас»: Сперони, ван Анхольт, Сако, Томкинс, Ван-Биссака, МакАртур (Майер 82), Миливоевич, Куяте (Шлупп 78), Заха, Айю (Уикхэм 81), Таунсенд
Главный тренер: Ходжсон Рой.

Предупреждения: Айю 41, Милнер 83, Милнер 89

Удаление: Милнер 89

Судья: Мосс Джонатан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в прошлом туре «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном».

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Все комментарии
YNWA
YNWA
   700 / 808
20 января в 13:40
Ливерпуль ты лучший!
dok66
dok66
   223 / 808
20 января в 12:18
Успокоились после 90+2 , вот махнули третий .
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   506 / 808
20 января в 11:12
при счете 4:2 в конце пропустили гол,о какой потере идет речь? Ливер до сих пор валидольная команда не спорю, но вот очки берут регулярно :(
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Klopp_OUT
   217 / 808
20 января в 10:24
Кейта - главное разочарование Европы,если учесть стоимость и качество футболиста,то однозначно худший трансфер сезона,бездарь каких ещё поискать
бывает косячит,да и обрезки пускает. Надо что бы Клопп его покусал.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   217 / 808
20 января в 10:18
Бекер так и не сделал ни одного сейва в матче,в отличии от Де Хея со Шпорами. Первую банку должен был брать. Манэ всё таки и в этот раз смог забить и это при том,что играли в меньшинстве.Пожалуй этот гол и расслабил Красных,в результате чего пропустили третий мяч. На контрах очень опасно выглядит КП.что было доказано и в этот раз.Победа была волевая,хотя не без доли везения,когда вратарь забил сам себе. Следующий матч будет не намного легче, .в гости едут хитрые Лисы,там и Каспер в раме и много любителей играть на контрах.хотя наверное защита будет послабей,чем у Орлов.
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус ответил Caniggia
   394 / 808
20 января в 08:59
Да уж! Отличное зрелище, но Ливеру лучше так не шутить! Где, вообще, у красных была защита? Был бы вчера на месте КП, допустим МС, порвал бы он Клоппку на мелкие клочья.
Пэлас уже порвал Сити в гостях
beefs
beefs
   201 / 808
20 января в 07:46
Тяжка шапка маномаха...
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
20 января в 07:45
Да уж! Отличное зрелище, но Ливеру лучше так не шутить! Где, вообще, у красных была защита? Был бы вчера на месте КП, допустим МС, порвал бы он Клоппку на мелкие клочья.
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 808
20 января в 06:46
Да, но атакующий трезубец Ливерпуля в итоге сделал игру в этом матче! Даже без удаленного Милнера красные в итоге смогли победить. В АПЛ бывает и такое) С победой, болельщики мерсисайдского коллектива!
Mr_Tim
Mr_Tim
   292 / 808
20 января в 03:58
Пэлас могли удивить ) Волки с таким же счетом Лис одолели) Веселый тур выдался
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответил Steven Gerrard 008
   393 / 808
20 января в 02:58
Не согласен. В начале сезона сходу показывал отличный футбол, но потом травмировался и немного скис. Впереди ещё много игр, успеет набрать форму
В начале? Может ты хотел сказать предсезонку и первый матч с Вест Хэмом?И на этом все, у него хороших матче 1/10
Великий Князь
Великий Князь
   6 / 808
20 января в 01:32
Чемодан с доларами в перерыве подстраховал. Аха-ха)
Dudikoff
Dudikoff ответил Штиль
   617 / 808
20 января в 01:00
Как обычно лузер отскочил.
И как обычно хейтов в мочу макнули носом))
alexov222
alexov222 ответил El Dassory
   61 / 808
20 января в 00:11
Я не пойму, откуда у фаната Тоттенхэма такая нелюбовь к Ливерпулю? Фанаты МЮ себя более адекватно ведут.
да ты шооо,типа ваши упырьки тут ни при чем,или ты сам никогда не 42л ТТХ)) вы ливерные все одинаковые,гнать на другие клубы для вас это нормально,а если на ливер,то это неадекватно. вот я вас не упрекаю за то, что постоянно гадите про ТТХ,так кто из нас более адекватен?)...а про сам ливер я говорю только то,что действительно думаю
Штиль
Штиль
   465 / 808
19 января в 23:59
Как обычно лузер отскочил.
El Dassory
El Dassory ответил alexov222
   699 / 808
19 января в 22:55
Я не пойму, откуда у фаната Тоттенхэма такая нелюбовь к Ливерпулю? Фанаты МЮ себя более адекватно ведут.
нечитайло
нечитайло
   517 / 808
19 января в 22:30
Порадовали
Novograd
Novograd
   523 / 808
19 января в 21:54
клоп на76 паходу полние штани
alexov222
alexov222 ответил Kirill Erokhin
   61 / 808
19 января в 21:40
Обычная шутка, Кейну уже дали орден, значит скоро дадут сэра, это даже не хейтерство, легкий юмор про Харри Кейна. Не волнуйся я не собирался оскорблять Кейна, просто решил пошутить, я не думал, что это тебя так заденет.
с чего ты взял,что меня это может задеть? мне просто было смешно) ...кста,получить сэра это не так просто...и просто одновременно. чтоб получить,нужно всего лишь,чтоб два лорда сказали "достоин". а выходя из реальности,Бекхам долго и бесуспешно пытался уговорить кого-то из лодров сказать это слово за него) не думаю,что Кейн когда-то получит это звание
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил alexov222
   265 / 808
19 января в 21:30
разве только фанаты ТТХ не поняли?)) ..но я понимаю,что интернет сейчас есть у всех,и все можно перевести в шутку
Обычная шутка, Кейну уже дали орден, значит скоро дадут сэра, это даже не хейтерство, легкий юмор про Харри Кейна. Не волнуйся я не собирался оскорблять Кейна, просто решил пошутить, я не думал, что это тебя так заденет.
alexov222
alexov222 ответил Kirill Erokhin
   61 / 808
19 января в 21:23
Шутка над Кейном, но фанаты Ттх ее конечно не поняли.
разве только фанаты ТТХ не поняли?)) ..но я понимаю,что интернет сейчас есть у всех,и все можно перевести в шутку
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил alexov222
   265 / 808
19 января в 21:19
элтон джон тоже сэр как кени даглиш...ахахаа..кто тебе сказал,что Кейну присвоили звание сэра?...все,с тобой больше нечего обсуждать. я принимаю хейтерство,но не тупое словоблудие
Шутка над Кейном, но фанаты Ттх ее конечно не поняли.
Муслим90
Муслим90
19 января в 21:15
С Пэлас всегда тяжело играем. Нельзя терять очки, Сити вряд ли больше проиграет
MrAnfielD
MrAnfielD
19 января в 21:13
Аутисты горят, а нормалтные фаны просто наслаждаются футболом, матч топовый, ливерпуль слабо отыграл в обороне, а кп повезло забить с 3-х ударов в створ, мосс тоже начудил не поставив 2 чистых пенальти за волейбол, но итоговый счет вышел полностью по игре, ну а безмозглые недолюди орущие про отскок хоть бы статистику матча смотрели и пытались понять своим миниатюрным мозгом, что нельзя победить, если ты забил со всех своих ударов в створ
MrAnfielD
MrAnfielD ответил alexov222
19 января в 21:10
элтон джон тоже сэр как кени даглиш...ахахаа..кто тебе сказал,что Кейну присвоили звание сэра?...все,с тобой больше нечего обсуждать. я принимаю хейтерство,но не тупое словоблудие
А что ему там королева дала рден красной звезды?
MrAnfielD
MrAnfielD ответил Penokkio
19 января в 21:08
Ну только для Ювентуса это и была катастрофа, потому что люди знают цену пропущенным голам
У ты тоже не сравнивай, ювентус всегда в автобус играет забьет 1 и сидит в обороне мяч катает, никакакого зрелища! Самый скучный футбол из топов это у ювентуса! У Ливерпуля совсем другая философия, да и у юве таких конкурентов нет в лиге чтоб так радоваться 3 набранным очкам
alexov222
alexov222 ответил MrAnfielD
   61 / 808
19 января в 21:05
Это титул рыцаря, за заслуги перед королевством
элтон джон тоже сэр как кени даглиш...ахахаа..кто тебе сказал,что Кейну присвоили звание сэра?...все,с тобой больше нечего обсуждать. я принимаю хейтерство,но не тупое словоблудие
Ice van Reed
Ice van Reed
   155 / 808
19 января в 21:05
Ну так у Ливерпуля Верджил в защите, уже защита под замком быд игрок ницы ранее Баварии более надежным была бы у Ливерпуля Вирджил и Данте в защите, на ворота Спарду (кто знает тот поймет)
Penokkio
Penokkio ответил MrAnfielD
   708 / 808
19 января в 21:03
Ну только для Ювентуса это и была катастрофа, потому что люди знают цену пропущенным голам
MrAnfielD
MrAnfielD ответил alexov222
19 января в 21:01
какого сэра? ты вообще знаешь,что означает сэр,и за что его и кому дают?
Это титул рыцаря, за заслуги перед королевством
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