«Рома» одержала победу над «Торино»

19 января 2019, 18:56

«Рома» обыграла «Торино» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

«Рома» на данный момент имеет в своем активе 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Торино» с 27 баллами располагается на девятой строчке.

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Торино» 3:2 (2:0)

Голы: Дзаньоло 15, Коларов 34 (пенальти), Эль-Шаарави 73 - Ринкон 51, Ансальди 67

«Рома»: Ульсен, Фасио, Манолас, Коларов, Карсдорп (Сантон 80), Дзаньоло, Пеллегрини, Кристанте, Джеко, Клюйверт (Шик 72), Юндер (Эль-Шаарави 6)

Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.

«Торино»: Сиригу, Н'Кулу, Джиджи, Лянко (Беренгер 83), Ринкон, Ансальди, Айна, Де Сильвестри, Белотти, Париджини (Эдера 75), Фальке (Дзадза 55)

Главный тренер: Маццарри Вальтер.

Предупреждения: Клюйверт 61, Кристанте 66, Де Сильвестри 71

Судья: Джакомелли Пьеро.

Напомним, что в прошлом туре «Рома» одержала победу над «Пармой».