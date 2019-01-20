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Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
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00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
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14-летний форвард «Чертаново» отправился на стажировку в «Ман Юнайтед»

20 января 2019, 15:24

Сообщается, что 14-летний нападающий Сергей Пиняев из академии «Чертаново» отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед». 

Сергей считается одним из самых перспективных игроков своего возраста в России.

Весной 2018 года Пиняев уже ездил в академию МЮ, где отметился пятью забитыми мячами в спарринге с итальянским «Бари».

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Все комментарии
RIR68
RIR68 ответил МКС
   28 / 808
20 января в 19:58
У Спартака будущие кадры проходят стажировку в МЮ. Зенит копит деньги на очередную бестолочь.
при чём здесь спартак? ваши проходят стажировку в ФНЛ и чего-то там ещё зоны Запад. Или Чертаново входит в структуру тушинского болота?
ziborock
ziborock ответил parallels
   23 / 808
20 января в 19:09
У кого что болит, тот о том и говорит!))) И заметь, я конкретно ни о чем не писал, но ты сразу сам поднял свою любимую тему про Де Зеува! Ты спалился!)))
нечитайло
нечитайло
   517 / 808
20 января в 18:56
Всегда на Руси были таланты
useoff
useoff
   422 / 808
20 января в 18:24
Это уже вроде третья его поездка в Манчестер
ziborock
ziborock ответил parallels
   23 / 808
20 января в 17:33
Даже не буду писать для каких целей Передас понадобился французам!)))
fanilich
fanilich
   238 / 808
20 января в 17:30
Нужно ли так рано отлучатся от Родины в заморские страны,наверняка в чужой стране можно много что и растерять от способностей,а возможно и приумножить, отъезд в раннем возрасте юного футболиста палка о двух концах
ziborock
ziborock ответил parallels
   23 / 808
20 января в 17:12
мля, я должен это заскринить - и в рамочку 😂😂😂
Заскринь! В вашем любимом рейтинге УЕФА ПСЖ на 7 месте а Севилья на 6!
МКС
МКС
   30 / 808
20 января в 17:12
У Спартака будущие кадры проходят стажировку в МЮ. Зенит копит деньги на очередную бестолочь.
SHMEL
SHMEL
   57 / 808
20 января в 17:05
Готовится стать игроком пищевика или решит продолжить играть в футбол?
parallels
parallels ответил ziborock
   9 / 808
20 января в 17:05
А что такое ПСЖ?! Такой же набитый деньгами клуб как и Зенит! Они Чемпионами становились в 3 раза меньше Спартака а из Еврокубков только третьесортные кубки (интертото и КК), и даже не второсортные как у Зенита!)
мля, я должен это заскринить - и в рамочку 😂😂😂
ziborock
ziborock ответил parallels
   23 / 808
20 января в 17:03
ну естественно, иного мнения от спартача и ожидать не приходится) то. что в зените игрок вырос до псжы - фигня, не считается, и вообще) зато зулус, которого долго и упорно откармливали на продажу - моет полы в севилье, и это карьерный рост после спартака!! 😅
А что такое ПСЖ?! Такой же набитый деньгами клуб как и Зенит! Они Чемпионами становились в 3 раза меньше Спартака а из Еврокубков только третьесортные кубки (интертото и КК), и даже не второсортные как у Зенита!)
parallels
parallels ответил ziborock
   9 / 808
20 января в 16:58
Из мешка в мешок перекладывать деньги - это по твоему футбольный рост?!))) Футбольный рост - это когда из Зенита попасть в Китай, а уже в Китае дорости до Боруссии, как Витсель!)
ну естественно, иного мнения от спартача и ожидать не приходится) то. что в зените игрок вырос до псжы - фигня, не считается, и вообще) зато зулус, которого долго и упорно откармливали на продажу - моет полы в севилье, и это карьерный рост после спартака!! 😅
shur
shur
   627 / 808
20 января в 16:30
...сотни,тысячи способных ребятишек в много миллионной России-матушке,но к сожалению всё решает случай,если приживётся в отечественном клубе делать нечего,удачи Серёжке!!!
ziborock
ziborock ответил parallels
   23 / 808
20 января в 16:18
вот тебе пример, как в зенит попадают для дальнейшего роста а что там зулус, воспитанный в тарасовке? хорошо полы в севилье моет? 😅
Из мешка в мешок перекладывать деньги - это по твоему футбольный рост?!)))
Футбольный рост - это когда из Зенита попасть в Китай, а уже в Китае дорости до Боруссии, как Витсель!)
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   406 / 808
20 января в 16:15
В моей юности помню на стажировку в Барселоны и Манчестеры ездили бездарные дети Газзаева и всяких таможенников из третьих составов своих команд. Интересно времена поменялись или все тоже самое.
dalex83
dalex83
   497 / 808
20 января в 16:07
его заиграть надо !!! А то англы завербует )_ Ждем в Спартаке ) Как раз Чертаново фарм клуб)
parallels
parallels ответил LOpp
   9 / 808
20 января в 16:02
Ему бы, для дальнейшего роста в великую академию Зенита попасть.
вот тебе пример, как в зенит попадают для дальнейшего роста

а что там зулус, воспитанный в тарасовке? хорошо полы в севилье моет? 😅
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
   3 / 808
20 января в 16:00
вот с этого может чет получится, если вырвать из нашей системы уже в этом возрасте, и грамотно помочь с даптацией. а вот всякие головины и хфедьи - это 0 шансов.
Проблема (хотя для него и не проблема, конечно, а плюс) будет в том, что, если он вырвется из России в этом возрасте, он уже и не вернется, и за сборную Англии будет играть потом.

Потому что, если человек привыкает к чистым улицам, вежливости, тому, что суд - это не карательный орган, как у нас, когда 90+% дел заканчиваются осуждением, а полицейские - это не те, которые на митингах избивают женщин и студентов, защищая жирных воров, и осуществляют изощренные фантазии со швабрами и другими подручными средствами, он просто не возвращается потом))
particular
particular
   101 / 808
20 января в 15:52
Хоть, подучит британцев работе с мячом и голевому чутью..))
Побольше бы таких пареньков и не только в Чертаново...
dzvinka
dzvinka
   43 / 808
20 января в 15:52
вот с этого может чет получится, если вырвать из нашей системы уже в этом возрасте, и грамотно помочь с даптацией.
а вот всякие головины и хфедьи - это 0 шансов.
ДАША Д
ДАША Д
   100 / 808
20 января в 15:50
Вот так Чертаново и получит дырку от бублика за игрока
Igo0rek
Igo0rek
   135 / 808
20 января в 15:44
Удачи парню! Надеюсь у него все получится.
Red_team
Red_team
   160 / 808
20 января в 15:43
5 голов за тайм забил, офигеть :O Пишут что талант нереальный. Надеюсь, МЮ его отхватит в академию =)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LOpp
   3 / 808
20 января в 15:37
Ему бы, для дальнейшего роста в великую академию Зенита попасть.
Там такой откат требуют, что он просто не заплатит. Вон, сколько Мусаев за сынишку заплатил, который сидит на банке в "Зените", хотя в 42 матчах в "Зените-2" забил 1 гол и 2 передачи отдал? Небось овощебазу продать пришлось.
LOpp
LOpp
   5 / 808
20 января в 15:31
Ему бы, для дальнейшего роста в великую академию Зенита попасть.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   53 / 808
20 января в 15:27
Удачи пацану!
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 808
20 января в 15:25
Малый да ранний. )))
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