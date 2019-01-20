14-летний форвард «Чертаново» отправился на стажировку в «Ман Юнайтед»

Сообщается, что 14-летний нападающий Сергей Пиняев из академии «Чертаново» отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед».
Сергей считается одним из самых перспективных игроков своего возраста в России.
Весной 2018 года Пиняев уже ездил в академию МЮ, где отметился пятью забитыми мячами в спарринге с итальянским «Бари».
Футбольный рост - это когда из Зенита попасть в Китай, а уже в Китае дорости до Боруссии, как Витсель!)
Футбольный рост - это когда из Зенита попасть в Китай, а уже в Китае дорости до Боруссии, как Витсель!)
а что там зулус, воспитанный в тарасовке? хорошо полы в севилье моет? 😅
а что там зулус, воспитанный в тарасовке? хорошо полы в севилье моет? 😅
Потому что, если человек привыкает к чистым улицам, вежливости, тому, что суд - это не карательный орган, как у нас, когда 90+% дел заканчиваются осуждением, а полицейские - это не те, которые на митингах избивают женщин и студентов, защищая жирных воров, и осуществляют изощренные фантазии со швабрами и другими подручными средствами, он просто не возвращается потом))
Потому что, если человек привыкает к чистым улицам, вежливости, тому, что суд - это не карательный орган, как у нас, когда 90+% дел заканчиваются осуждением, а полицейские - это не те, которые на митингах избивают женщин и студентов, защищая жирных воров, и осуществляют изощренные фантазии со швабрами и другими подручными средствами, он просто не возвращается потом))
Побольше бы таких пареньков и не только в Чертаново...
Побольше бы таких пареньков и не только в Чертаново...
а вот всякие головины и хфедьи - это 0 шансов.
а вот всякие головины и хфедьи - это 0 шансов.