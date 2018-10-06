Машина времени. Клюйверт, Симеоне и Тюрам вернулись на поле

06 октября 2018, 19:00

Мама не отпустила Веа из ПСЖ , Клюйверт забивает за «Рому», а Симеоне - за Аргентину. «Соккер.ру» рассказывает о новых футболистах со знакомыми фамилиями.

В мире много футболистов со знакомыми фанатам фамилиями. Но Кристиан Мальдини, Найл Киоун, Хорхе Гонсалес Санс (старший сын Рауля) не добились пока никаких успехов или в силу ограниченных талантов – тот же Ривалдиньо пока играет с переменным успехом, или из-за юного возраста.

Например, младший Ван Дер Сар – Джо, тоже вратарь, но сейчас сидит в запасе «Ден Хаага», а Оан Джоркаефф пока даже в молодежную сборную Армении не пробился, не говоря об уровне французской молодежки. Но есть сыновья известных футболистов, которые и в ЛЧ забивают, и за первые сборные своих стран успели поиграть.

10 место. Энцо Зидан (23 года, «Лозанна», Франция)

Отца тоже поздно заметили в национальной команде, но быстрее, чем оценили Энцо. Зидан воспитывался в «Кастилье», но как только ушел из команды отца – сразу не показал себя в «Алавесе», после чего вынужден был уехать играть в Швейцарию. Понятно, что великим игроком этот Зидан не станет. Тут даже до приличного уровня еще работать и работать – атакующему хавбеку важно найти своего тренера и забыть о том, что он сын Зинедина.

Потенциальная стоимость: 2 млн евро, если прибавит. Больше за своего воспитанника «Реал» вряд ли выторгует.

Будет круче, чем отец? Никак нет. Ни один из сыновей Зидана его в футболе не превзойдет.

9 место. Исаак Дрогба (17 лет, «Генгам», Франция)

Семнадцатилетний уроженец Парижа подписал контракт с «Генгамом» после выпуска из школы «Челси». И хотя речь о последней команде Лиги 1, пока помощь юного форварда не понадобилась. Зато Исаака могут выручить гены и возраст. Он слишком юный, чтобы ставить крест на перспективах, и при этом помним историю отца – Дидье не сразу стал форвардом мирового уровня. Вот и Исаак пока больше за юношей «Генгама» играет.

Потенциальная стоимость: 2 млн евро, хотя даже до такой отметки еще нужно доработаться – слишком юный игрок, хотя и подающий надежды.

Будет круче, чем отец? Вряд ли, хотя тут угадать сложно – всякое может случиться, если по работоспособности Исаак пошел в Дидье.

8 место. Джордан Ларссон (21 год, «Норрчёпинг», Швеция)

Не отличаясь высокой результативностью, Ларссон все-таки попадает в поле зрение скаутов, ведь этот нападающий может расти. Младший Ларссон родился в голландском Роттердаме, где играл его отец, немножко занимался в академии «Барселоны», поиграл за «Хельсингборг» в Швеции и НЕК, а теперь в «Норрчёпинге». Помотало молодого человека Европой, но и за первую сборную Швеции уже дебютировал.

Потенциальная стоимость: 2 млн евро – за форварда копейки, особенно когда речь о нападающем с опытом игры за первую сборную.

Будет круче, чем отец? Ответ очевиден. Хенрик был машиной по сбору голов, с сыном у них общие ДНК и фамилия, но разное мастерство.

7 место. Маркус Тюрам (21 год, «Генгам», Франция)

Вингер той же команды, куда перешел младший Дрогба – сын Лилиана Тюрама. Если Исаак пока учится и ждет дебюта, то молодой атакующий полузащитник Маркус играет вовсю и является лучшим футболистом аутсайдера Лиги 1. Сомнительный статус, зато после семи туров у сына великого защитника три забитых мяча и одна голевая передача. Маркус – огромный парень, но при этом довольно техничный, перерастет уровень аутсайдеров Лиги 1.

Потенциальная стоимость: 5 млн евро, у этого вингера есть потенциал. Прет как танк, и уже показывал себя даже в матчах против ПСЖ , пускай и проигранных.

Будет круче, чем отец? Никаких шансов, Тюрам – легенда футбола, чемпион мира и Европы. Но Маркус в порядке. Как минимум по результативности папу легко обгонит, пусть это и нетрудно.

6 место. Лука Захович (22 года, «Марибор», Словения)

Сын Златко Заховича – финалиста Лиги чемпионов в составе «Валенсии», играл за «Марибор», был чемпионом Словении, и хотя неудачно выбрал первый клуб за рубежом – в «Херенвене» не закрепился, вернулся домой и продолжил собирать голы. У молодого форварда Луки решения не такие тонкие, как у отца – атакующего полузащитника, зато неплохая общая результативность. Только в этом сезоне в чемпионате забил 5 мячей в 8 играх, а всего доходит до 70 голов. Парню всего 22 года – будет развиваться.

Потенциальная стоимость: 2 млн евро – из-за того, что не смог заиграть в Голландии и пока не имеет опыта игры за первую сборную Словении.

Будет круче, чем отец? Слабо верится, но приличным нападающим, который соберет немало забитых мячей за карьеру, должен стать. Вернее, уже является.

5 место. Янис Хаджи (19 лет, «Вииторул», Румыния)

Сын Карпатского Марадоны родился в Стамбуле почти двадцать лет назад, начал карьеру в Академии своего отца Георге, а теперь играет за «Вииторул» - команду, которую тренирует его отец. В крови Яниса течет македонская кровь – именно оттуда предки его отца, и он уже успевает радовать Румынию. Например, за молодежную сборную забил прямым ударом с угла поля – умеет!

Потенциальная стоимость: 5 млн евро – этот наследник славного футболиста пока не считается выдающимся талантом, хотя забивает за свой клуб в чемпионате и даже ЛЕ .

Будет круче, чем отец? Никак нет. Хаджи играл за «Реал» и «Барселону», а Янису для начала нужно попасть в любой клуб топ-5.

4 место. Тимоти Веа (18 лет, ПСЖ , США )

Мама Тимоти запретила ему уходить из ПСЖ . Видать, не хотела, чтобы сын обладателя «Золотого мяча» и президента Либерии потерял место в престижной футбольной школе из Парижа. Уроженец Нью-Йорка дебютировал за взрослую сборную США , забил один гол в трех матчах. Немножко поиграл за ПСЖ – тоже отличился. Понятно, что шансов на частые появления у юного нападающего нет, но Веа всего восемнадцать – его время пока не наступило, редко у кого такой старт, как у Мбаппе.

Потенциальная стоимость: 20 млн евро. Конечно, сейчас за Веа такие деньги не отдадут, но через пару лет – легко, если найдет себе место в основе другого клуба и начнет радовать голами.

Будет круче, чем отец? Нет, хотя Тимоти точно сильнее как игрок, чем его старший брат Джордж-младший.

3 место. Джованни Симеоне (23 года, «Фиорентина», Аргентина)

«Чолито» постарше, чем многие в этом списке, но силен – уроженец Мадрида уже играл за сборную Аргентины, даже гол забил. Шансов закрепиться в основе с конкуренцией «альбиселесте» почти нет, хотя всякое бывает – героем может стать даже не основной форвард. Профессия у Джованни броская, а поскольку он неплохо начал сезон – 2 гола и 1 ассист, в этом списке не случайно.

Потенциальная стоимость: 35 млн евро – форварды сейчас недешевые, и хотя Джованни не похож на второго Икарди, покупатели найдутся.

Будет круче, чем отец? Вряд ли. Диего был большим полузащитником известных клубов и сборной, младшему будет сложнее.

2 место. Джастин Клюйверт (19 лет, «Рома», Голландия)

Клюйверт отдал голевую передачу за «Рому», а на этой неделе Джастин забил первый мяч – в ворота «Виктории». Сыграет против ЦСКА в Лиге чемпионов и мечтает закрепиться в основе «волков». Поскольку итальянский клуб заплатил за старшего сына Клюйверта больше 17 млн евро, выиграв борьбу у МЮ , в таланте парня сомнений нет (кстати, говорят, у Патрика в загашнике есть даже более талантливый наследник, просто моложе). Осталось реализовать потенциал.

Потенциальная стоимость: 30 млн евро, как только заиграет за «Рому». У парня есть время, ему всего девятнадцать лет.

Будет круче, чем отец? Вряд ли. Но если Джастин доберется до уровня папы – станет звездой мирового футбола.

1 место. Федерико Кьеза (20 лет, «Фиорентина», Италия)

Двадцатилетний атакующий полузащитник «Фиорентины» в новом сезоне забил два мяча, отдал одну голевую передачу, заинтересовал большие клубы и появляется в заявке и составе сборной Италии. «Фиалки» понимают, что могут выручить за сына Энрико Кьезы – форварда «Пармы» и «Фиорентины», большие деньги. А сам Федерико понимает, что интерес к нему надо подпитывать новыми крутыми матчами в Серии А.

Потенциальная стоимость: Около 60 млн евро – в январе его ждут в составе «Челси», хотя «Интер» и «Ювентус» тоже присматривались.

Будет круче, чем отец? Да. Если Федерико избежит травм и правильно выберет следующий клуб – превзойдет отца.