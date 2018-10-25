То ли ещё будет! «Боруссия» и её звёздочки зажигают

25 октября 2018, 13:00

«Боруссия» разорвала «Атлетико» в ЛЧ , за «шмелей» сыграли пять игроков от 20 лет и младше, один из них отметился голом. «Соккер.ру» - о талантливых юношах из Дортмунда.

«Боруссия» может позволить себе лидерство в Бундеслиге с нулем в графе «поражения», в Лиге чемпионов дортмундцы и вовсе выиграли три матча из трех, причем шли по нарастающей. После трудной победы 1:0 в первом туре над «Брюгге» разгромили «Монако» и «Атлетико» с результатами 3:0 и 4:0 соответственно. Команда Люсьена Фавра пышет свежестью идей, страстью и юношеским максимализмом, ведь за «Боруссию» в этом сезоне регулярно играют пять футболистов от 20 лет и младше. Рассказываем о парнях, за которыми уже сейчас закреплены важные роли. И благодаря которым потенциал «Боруссии» выглядит неисчерпаемо-пугающим.

Кристиан Пулишич ( США ) – 20 лет

У американца уже есть полноценный сезон за «Боруссию» за плечами (43 матча и 5 забитых мячей в кампании 2017/2018), а всего Кристиан, отметивший свой 20-й день рождения месяц назад, уже перевалил за сотню матчей в профессиональном футболе, забил 15 голов и отдал 20 результативных передач. Он самый юный иностранец, отличившийся взятием ворот в Бундеслиге, сделал это за несколько дней до своего совершеннолетия. В нынешней кампании Пулишичу мешают травмы, но когда здоров – это игрок стартового состава, против «Атлетико» Кристиан отыграл 79 минут, и хотя результативными действиями не отметился, по традиции блистал шустрыми проходами и эффективным дриблингом на скорости. Американского вингера, тяготеющего к правому флангу атаки, прошедшим летом «Боруссия» оценила в 70 миллионов евро, им интересовались «Челси», «Ливерпуль» и «Реал». То ли еще будет!

Дэн-Аксель Загаду (Франция) – 19 лет

Еще недавно болельщики «Боруссии» были уверены, что на своем веку не увидят лучшую связку центральных защитников, чем пара Хуммельс – Суботич в золотые годы работы Юргена Клоппа. Сейчас они уже не так уверены. В центре обороны у дортмундского клуба два француза, которым в сумме 40 лет! Воспитанный в «Монако» Абду Диалло присоединился к «Боруссии» после сезона в «Майнце», ему 22 года, а его соотечественник Загаду на три года младше, хотя так и не скажешь: 196 сантиметров роста, непробиваемая уверенность в своих силах и все необходимые качества, чтобы вырасти в центрбека мечты. Дэн-Аксель силен уже сейчас, у него было время, чтобы адаптироваться в Дортмунде, куда он перебрался из ПСЖ на правах свободного агента в 2017 году. Наверняка, в Париже уже сейчас кусают локти. То ли еще будет!

Ашраф Хакими (Марокко) – 19 лет

Права на Хакими по-прежнему принадлежат мадридскому «Реалу», выступать за который – мечта Ашрафа. Так что три результативные передачи крайнего защитника в матче с «Атлетико» объяснимы: марокканец, чья судьба связана с «Реалом» с 2006 года, то есть с восьми лет, играл против соперника, нетерпимость к которому привита ему с детства. В прошлом сезоне Зинедин Зидан уже привлекал Хакими к матчам за первую команду (17 встреч, 2 гола), Ашраф выиграл со «сливочными» Лигу чемпионов, да и на настоящем мундиале отметился в составе сборной Марокко. Определенно, попадание в «Боруссию» пошло на пользу талантливому футболисту, он прогрессирует семимильными шагами, да и «шмели» извлекают немалую пользу из этого сотрудничества. Начав сезон на скамейке запасных, Хакими к октябрю отвоевал место в основе и не отдаст его, пока ему удаются такие матчи, как против «Атлетико». Большой плюс Ашрафа в том, что он может одинаково эффективно сыграть и справа, и слева. В пяти матчах за «Боруссию» крайний защитник забил гол и отдал пять результативных передач. Впечатляет? То ли еще будет!

Якоб Ларсен (Дания) – 20 лет

О любви к мадридскому «Реалу» Хакими всегда может поговорить с Ларсеном. Этот парень признался, что переход в «Королевский клуб» будет для него значимее завоевания любого трофея, правда, тут же оговорился, сделав реверанс в сторону своего нынешнего клуба: «В „Боруссии“ я счастлив и могу провести здесь всю свою карьеру». Якоб оказался в академии дортмундского клуба почти четыре года назад, сходу он выиграл первенство Германии для 17-летних, но с переходом во взрослый футбол возникли трудности. В середине прошлого сезона «Боруссия» отдала Ларсена в аренду «Штутгарту», итог – четыре появления на поле, три выхода по ходу матчей и одно попадание в стартовый состав с заменой в перерыве. В общем, яркая игра Якоба в этом сезоне стала неожиданностью, которую разработал и внедрил Люсьен Фавр. Датский вингер – частый гость стартового состава, он сыграл 8 матчей за «Боруссию», отметился тремя голами и двумя «ассистами», в том числе забил гол и отдал результативный пас в Лиге чемпионов. Неплохо для парня, у которого до этого сезона было 115 «сухих» минут в Бундеслиге и туманные перспективы заиграть в серьезном клубе. То ли еще будет!

Джейдон Санчо (Англия) – 18 лет

Санчо может стать главным открытием европейского сезона. Этот вингер блестяще стартовал в составе «Боруссии» и уже вошел в историю, став первым англичанином, сумевшим забить за немецкий клуб в Лиге чемпионов. Санчо воспитывался в «Уотфорде», потом был перехвачен «Манчестер Сити», но «горожане» не удержали бриллиант в своих руках: прошлым летом Джейдон отказался подписывать новый контракт с манкунианцами, хотя ему предлагали отличные условия, и перебрался в Дортмунд. В сезоне 2017/2018 Санчо сыграл за «Боруссию» дюжину матчей, забил дебютный гол и отдал 4 результативные передачи, при Люсьене Фавре выросло доверие к юному англичанину и его эффективность: 3 гола и 8 «ассистов» в девяти матчах. То ли еще будет!

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