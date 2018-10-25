  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.123 10.25 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяБлогиФутбольный Скаут

То ли ещё будет! «Боруссия» и её звёздочки зажигают

25 октября 2018, 13:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Пулишич Кристиан
Пулишич Кристиан
Полузащитник
Хакими Ашраф
Хакими Ашраф
Защитник
Санчо Джейдон
Санчо Джейдон
Полузащитник

«Боруссия» разорвала «Атлетико» в ЛЧ, за «шмелей» сыграли пять игроков от 20 лет и младше, один из них отметился голом. «Соккер.ру» - о талантливых юношах из Дортмунда.

«Боруссия» может позволить себе лидерство в Бундеслиге с нулем в графе «поражения», в Лиге чемпионов дортмундцы и вовсе выиграли три матча из трех, причем шли по нарастающей. После трудной победы 1:0 в первом туре над «Брюгге» разгромили «Монако» и «Атлетико» с результатами 3:0 и 4:0 соответственно. Команда Люсьена Фавра пышет свежестью идей, страстью и юношеским максимализмом, ведь за «Боруссию» в этом сезоне регулярно играют пять футболистов от 20 лет и младше. Рассказываем о парнях, за которыми уже сейчас закреплены важные роли. И благодаря которым потенциал «Боруссии» выглядит неисчерпаемо-пугающим. 

Кристиан Пулишич (США) – 20 лет

У американца уже есть полноценный сезон за «Боруссию» за плечами (43 матча и 5 забитых мячей в кампании 2017/2018), а всего Кристиан, отметивший свой 20-й день рождения месяц назад, уже перевалил за сотню матчей в профессиональном футболе, забил 15 голов и отдал 20 результативных передач. Он самый юный иностранец, отличившийся взятием ворот в Бундеслиге, сделал это за несколько дней до своего совершеннолетия. В нынешней кампании Пулишичу мешают травмы, но когда здоров – это игрок стартового состава, против «Атлетико» Кристиан отыграл 79 минут, и хотя результативными действиями не отметился, по традиции блистал шустрыми проходами и эффективным дриблингом на скорости. Американского вингера, тяготеющего к правому флангу атаки, прошедшим летом «Боруссия» оценила в 70 миллионов евро, им интересовались «Челси», «Ливерпуль» и «Реал». То ли еще будет! 

Дэн-Аксель Загаду (Франция) – 19 лет

Еще недавно болельщики «Боруссии» были уверены, что на своем веку не увидят лучшую связку центральных защитников, чем пара Хуммельс – Суботич в золотые годы работы Юргена Клоппа. Сейчас они уже не так уверены. В центре обороны у дортмундского клуба два француза, которым в сумме 40 лет! Воспитанный в «Монако» Абду Диалло присоединился к «Боруссии» после сезона в «Майнце», ему 22 года, а его соотечественник Загаду на три года младше, хотя так и не скажешь: 196 сантиметров роста, непробиваемая уверенность в своих силах и все необходимые качества, чтобы вырасти в центрбека мечты. Дэн-Аксель силен уже сейчас, у него было время, чтобы адаптироваться в Дортмунде, куда он перебрался из ПСЖ на правах свободного агента в 2017 году. Наверняка, в Париже уже сейчас кусают локти. То ли еще будет!

Ашраф Хакими (Марокко) – 19 лет

Права на Хакими по-прежнему принадлежат мадридскому «Реалу», выступать за который – мечта Ашрафа. Так что три результативные передачи крайнего защитника в матче с «Атлетико» объяснимы: марокканец, чья судьба связана с «Реалом» с 2006 года, то есть с восьми лет, играл против соперника, нетерпимость к которому привита ему с детства. В прошлом сезоне Зинедин Зидан уже привлекал Хакими к матчам за первую команду (17 встреч, 2 гола), Ашраф выиграл со «сливочными» Лигу чемпионов, да и на настоящем мундиале отметился в составе сборной Марокко. Определенно, попадание в «Боруссию» пошло на пользу талантливому футболисту, он прогрессирует семимильными шагами, да и «шмели» извлекают немалую пользу из этого сотрудничества. Начав сезон на скамейке запасных, Хакими к октябрю отвоевал место в основе и не отдаст его, пока ему удаются такие матчи, как против «Атлетико». Большой плюс Ашрафа в том, что он может одинаково эффективно сыграть и справа, и слева. В пяти матчах за «Боруссию» крайний защитник забил гол и отдал пять результативных передач. Впечатляет? То ли еще будет!

Якоб Ларсен (Дания) – 20 лет

О любви к мадридскому «Реалу» Хакими всегда может поговорить с Ларсеном. Этот парень признался, что переход в «Королевский клуб» будет для него значимее завоевания любого трофея, правда, тут же оговорился, сделав реверанс в сторону своего нынешнего клуба: «В „Боруссии“ я счастлив и могу провести здесь всю свою карьеру». Якоб оказался в академии дортмундского клуба почти четыре года назад, сходу он выиграл первенство Германии для 17-летних, но с переходом во взрослый футбол возникли трудности. В середине прошлого сезона «Боруссия» отдала Ларсена в аренду «Штутгарту», итог – четыре появления на поле, три выхода по ходу матчей и одно попадание в стартовый состав с заменой в перерыве. В общем, яркая игра Якоба в этом сезоне стала неожиданностью, которую разработал и внедрил Люсьен Фавр. Датский вингер – частый гость стартового состава, он сыграл 8 матчей за «Боруссию», отметился тремя голами и двумя «ассистами», в том числе забил гол и отдал результативный пас в Лиге чемпионов. Неплохо для парня, у которого до этого сезона было 115 «сухих» минут в Бундеслиге и туманные перспективы заиграть в серьезном клубе. То ли еще будет! 

Джейдон Санчо (Англия) – 18 лет 

Санчо может стать главным открытием европейского сезона. Этот вингер блестяще стартовал в составе «Боруссии» и уже вошел в историю, став первым англичанином, сумевшим забить за немецкий клуб в Лиге чемпионов. Санчо воспитывался в «Уотфорде», потом был перехвачен «Манчестер Сити», но «горожане» не удержали бриллиант в своих руках: прошлым летом Джейдон отказался подписывать новый контракт с манкунианцами, хотя ему предлагали отличные условия, и перебрался в Дортмунд. В сезоне 2017/2018 Санчо сыграл за «Боруссию» дюжину матчей, забил дебютный гол и отдал 4 результативные передачи, при Люсьене Фавре выросло доверие к юному англичанину и его эффективность: 3 гола и 8 «ассистов» в девяти матчах. То ли еще будет! 
«Боруссия» - первая! Топ-100 самых посещаемых клубов планеты

Поделиться
Другие материалы по теме
Около 100 воспитанников остались в бывшей академии ФК «Кубань»
11 октября Комментарии1
Машина времени. Клюйверт, Симеоне и Тюрам вернулись на поле
06 октябряСтанислав Горин в блоге Футбольный СкаутКомментарии3
Первый идеальный наследник Роналдо
29 августаСтанислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии17
Вундеркинд «Реала» Винисиус дебютировал в испанском чемпионате
26 августа Комментарии14
Таланты на полмиллиарда. Будущие мировые звезды
17 августаСергей Иванов в блоге Футбольный СкаутКомментарии11
Пошкус: «Евсеев уделяет много внимания молодым футболистам „Амкара“»
04 апреля Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   88 / 801
26 октября в 11:43
ха-ха. посмотрим на баварку, грозу бундеслиги:D
Короче, этот спор бессмысленный. Удачи!
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
   69 / 801
26 октября в 11:25
Тогда Реал - позор мирового футбола! Не могут никого вырастить, Перес активно подкупает судей в ЛЧ, даже жеребьевка в сезоне 2015-16 была купленной. Если бы не подкупы судей, то не было бы у Реала побед в ЛЧ за последние 2 года. Ну ничего, теперь Реал искупит свои грехи, будут бороться в чемпионате максимум за 4 место, а в ЛЧ вылетят в 1/8 финала, ахахаха
ха-ха. посмотрим на баварку, грозу бундеслиги:D
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   88 / 801
26 октября в 10:33
Когда там Реал то последний раз тратился то? Шлюммельс воспитанник, на бумаге если только) Его выгнала баварка и только Дортмунд из него сделали футболистом! баварка - это позор немецкого футбола, как спам в России. Шальке весь обокрали, Боруссию. Обесценили бундеслигу, а в ЛЧ нули. ха-ха.
Тогда Реал - позор мирового футбола! Не могут никого вырастить, Перес активно подкупает судей в ЛЧ, даже жеребьевка в сезоне 2015-16 была купленной. Если бы не подкупы судей, то не было бы у Реала побед в ЛЧ за последние 2 года. Ну ничего, теперь Реал искупит свои грехи, будут бороться в чемпионате максимум за 4 место, а в ЛЧ вылетят в 1/8 финала, ахахаха
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
   69 / 801
26 октября в 10:00
"в силу своей убогости в выращивании игроков" - Лам, Швайнштайгер, Хуммельс, Киммих - воспитанники Баварии. Кого Реал вырастил за последнее время? Асенсио? "мюнхенский мешок" - фанат Реала называет другие клубы мешками, ахахахаха
Когда там Реал то последний раз тратился то?

Шлюммельс воспитанник, на бумаге если только) Его выгнала баварка и только Дортмунд из него сделали футболистом!
баварка - это позор немецкого футбола, как спам в России. Шальке весь обокрали, Боруссию. Обесценили бундеслигу, а в ЛЧ нули. ха-ха.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   88 / 801
25 октября в 21:29
*То ли ещё будет* после каждого игрока это конечно........... а ничего не будет. мюнхенский мешок в силу своей убогости в выращивании игроков их всех себе заберёт.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
       88 / 801
    25 октября в 21:29
    *То ли ещё будет* после каждого игрока это конечно........... а ничего не будет. мюнхенский мешок в силу своей убогости в выращивании игроков их всех себе заберёт.
    "в силу своей убогости в выращивании игроков" - Лам, Швайнштайгер, Хуммельс, Киммих - воспитанники Баварии. Кого Реал вырастил за последнее время? Асенсио?
    "мюнхенский мешок" - фанат Реала называет другие клубы мешками, ахахахаха
    stanichnik
    stanichnik
       254 / 801
    25 октября в 17:09
    А ничего,что в нашем ЦСКА половина основного состава тоже еле дотягивает до двадцати и может похвастать победой над трёхкратным обладателем Кубка Чемпионов УЕФА последних трёх лет Реалом из Мадрида.
    Don trambon
    Don trambon
       69 / 801
    25 октября в 15:44
    *То ли ещё будет* после каждого игрока это конечно........... а ничего не будет. мюнхенский мешок в силу своей убогости в выращивании игроков их всех себе заберёт.
    А. Миронов
    А. Миронов ответил greck
    25 октября в 15:23
    "Очень часто название жителей образуется от исторического названия местности. Так, например, во многих европейских языках наряду с названиями, образованными от современных топонимов, широко используются названия, образованные от латинских названий. Например, манкунианцы — жители Манчестера (от лат. Mancunium, в русском языке употребляется главным образом для обозначения игроков футбольных клубов «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»). Или же мерсисайдцы — для «Ливерпуля» или «Эвертона»....это Википедия...
    Названия жителей какое отношение имеют к футбольным клубам? В той же самой Википедии данное понятие раскрыто в полном объёме и недвусмысленно написано, что манкунианцами, в футбольном смысле, называют игроков именно Юнайтед.
    А так да, каталонцы - это не только игроки Барселоны, но и Эспаньола. А Римлянами являются не только игроки Ромы, но и Лацио.
    greck
    greck ответил А. Миронов
    25 октября в 14:46
    Коренные жители Манчестера не имеют отношения к футболу, в данном случае, а именно в футболе «манкунианец» - это игрок клуба Юнайтед, поэтому парень абсолютно прав - в футбольной терминологии называть «манкунианцем» футболиста Сити неверно.
    "Очень часто название жителей образуется от исторического названия местности. Так, например, во многих европейских языках наряду с названиями, образованными от современных топонимов, широко используются названия, образованные от латинских названий. Например, манкунианцы — жители Манчестера (от лат. Mancunium, в русском языке употребляется главным образом для обозначения игроков футбольных клубов «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»). Или же мерсисайдцы — для «Ливерпуля» или «Эвертона»....это Википедия...
    yasukuni
    yasukuni
       328 / 801
    25 октября в 14:44
    А ведь это приговор ВСЕМ рашенским "окодемеям" - от спартаковской до краснодарской. Что же у них на выходе ничего подобного не видно и не предвидится?!
    А. Миронов
    А. Миронов ответил greck
    25 октября в 14:34
    манкунианец - это житель Манчестера, причем имеется ввиду Графство Большой Манчестер.....
    Коренные жители Манчестера не имеют отношения к футболу, в данном случае, а именно в футболе «манкунианец» - это игрок клуба Юнайтед, поэтому парень абсолютно прав - в футбольной терминологии называть «манкунианцем» футболиста Сити неверно.
    greck
    greck ответил sobaka_kusaka
    25 октября в 14:15
    ошибка манкунианцы - это мю, а не мс
    манкунианец - это житель Манчестера, причем имеется ввиду Графство Большой Манчестер.....
    sobaka_kusaka
    sobaka_kusaka
    25 октября в 13:38
    ошибка манкунианцы - это мю, а не мс
    Я обиделся
    Я обиделся
       152 / 801
    25 октября в 13:15
    Боруссия а-ля 2010 года))
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
       220 / 801
    25 октября в 13:12
    Да уж, не ожидал такого результата))
    Но отставить эйфорию! Прямо скажем, у АтМд тоже моменты были, и игра вполне могла пойти по другому сценарию. Порадовала реализация - забили практически всё, что создали (наконец-то), самоотдача и вообще игра в атаке, оборона, не смотря на моменты Атлетико, тоже сыграла лучше, чем обычно. Хакими - 5+, Санчо и Пуля - тоже, да и все остальные как команда отыграли здорово! Делейни - здоровья.

    Начало сезона исключительно хорошее, задача на осень в ЛЧ на 99% решена. Теперь главное не сбавлять набранный темп, не терять отрыва от Баварии, а также хорошо сыграть в кубке. И главное - без травм! Прогнозов никаких делать не буду, ибо уже не раз Боруссия собственными руками губила отличный задел в начале сезона, поэтому просто выходим на поле и играем, делаем своё дело, а на результаты посмотрим в декабре (промежуточные) и в мае (окончательные).
    DXTK
    DXTK
       93 / 801
    25 октября в 13:01
    Щас Баварка уже притаилась в конце сезона разберут их снова на запчасти
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100