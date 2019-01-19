Футбольное проклятие «Реала»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Манчестер Сити 19 7.75 1.15
19:00 сегодня  Фулхэм -:-  Тоттенхэм 5.3 3.4 1.75
Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Бетис -:-  Жирона 1.64 4 5.2
18:15 сегодня  Вильярреал -:-  Атлетик Б 2.23 3.32 3.3
20:30 сегодня  Райо Вальекано -:-  Реал Сосьедад - - -
20:30 сегодня  Леванте -:-  Вальядолид 2.12 3.55 3.35
22:45 сегодня  Барселона -:-  Леганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Фрозиноне -:-  Аталанта 6.9 4.7 1.43
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Сампдория 1.8 3.65 4.4
17:00 сегодня  СПАЛ -:-  Болонья 2.45 2.93 3.25
20:00 сегодня  Кальяри -:-  Эмполи 2 3.55 3.65
22:30 сегодня  Наполи -:-  Лацио 1.8 3.6 4.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Герта 3.35 3.2 2.25
20:00 сегодня  Шальке-04 -:-  Вольфсбург 2.2 3.2 3.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ренн -:-  Монпелье 2.07 3.2 3.8
19:00 сегодня  Кан -:-  Марсель 4.4 3.65 1.8
19:00 сегодня  Анже -:-  Нант 2.65 3.05 2.85
21:00 сегодня  Бордо -:-  Дижон 1.72 3.7 4.9
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Лион 2.8 3.65 2.35
Австралия. А-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.75 3.75 4.3
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.95 3.4 2.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.47 4.5 6.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.02 3.6 3.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 2.07 3.5 3.35
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас 0:3 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 2 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 4:2 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.7 2.9 2.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 1.55 3.7 6.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.73 3.42 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.12 2.85 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 1.65 3.53 5.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 2.15 2.85 3.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.9 3.15 4.25
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 3.5 3.3 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 2.6 3.2 2.6
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 0:1 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
Кубок Азии 2019, 1/8 финала 1 X 2
14:00 сегодня  Иордания -:-  Вьетнам - - -
17:00 сегодня  Таиланд -:-  Китай - - -
20:00 сегодня  Иран -:-  Оман - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Бэйцзин Гоань (Пекин)Бэйцзин Гоань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Эстеглал (Тегеран)Эстеглал - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб ЛиепаяЛиепая - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец -:- Логотип футбольный клуб Виктория Ж (Жижков)Виктория Ж - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб АрауАрау - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вольфсбург-2Вольфсбург-2 -:- Логотип футбольный клуб Германия Хальб.Германия Хальб. - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хеннеф 05Хеннеф 05 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион ФюрстенвальдеУнион Фюрстенвальде -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс Йена 2Карл Цейсс Йена 2 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)ХИК - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Герта-2 (Берлин)Герта-2 -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Эльверсберг (Саарбрюкен)Эльверсберг - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб Вердер II (Бремен)Вердер II - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт НордерштедтАйнтрахт Нордерштедт -:- Логотип футбольный клуб Альтона 93 (Гамбург)Альтона 93 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГабалаГабала -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1:2 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 0:1 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.83 3.6 4.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 12 6.5 1.21
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 3.35 3.7 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 2.37 3.2 3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.35 3.2 3.07
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 2.3 3.4 2.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 2.7 3.2 2.6
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Футбольное проклятие «Реала»

вчера, 18:49

Навас травмировался, но с «Севильей» вышел не юный Зидан, а Куртуа. «Соккер.ру» изучает одну из ключевых особенностей «Реала» - работу с воспитанниками. 

Короли не умеют прощаться

В каждом регионе Испании полно фанатов «Реала». Дети мечтают играть за великий клуб. И вербовать в международные отделения академии «сливочных» просто. Причем работают насколько глубоко, что бывших звезд клуба можно увидеть на разных континентах в небольших городах в 200-300 тысяч жителей на открытии новых школ.

А вот если выбрать тройку самых крутых воспитанников академии «Реала» нового времени и потом сравнить с теми, кто пришел в последнее время, то разница налицо. Рауль, Касильяс и Гути – символы «Мадрида», легенды испанского клуба. Сейчас аналогичной тройки нет. Может, это «проклятие» за поведение с ветеранами? 

С каждым попрощались не лучшим образом. Бедняга Икер уходил после критики и свиста с трибун со слезами на глазах. Почувствовал себя преданным, ушел без почестей. Рауля молча списали, что не помешало испанцу удачно поиграть за «Шальке». И Гути не смог завершить карьеру в Мадриде. Перешел в «Бешикташ», который повторно принял Хосе Марию уже в качестве помощника главного тренера.

Гути ждал, что его назначат наставником после отставки Лопетеги, но выбрали Сантьяго Солари, чей тренерский стиль весьма примитивен. Но не только у легендарной тройки найдутся претензии к Флорентино Пересу и его поведению с воспитанниками. У «Реала» с середины девяностых появилась привычка не раскрывать потенциал выпускников школы, коих всегда было много.

Если не наиграть в основе легенду на десятилетие, то как минимум не нажить врага. Например, Это'О давно ненавидит «Реал», в котором учился. Именно форварду «Барселоны» принадлежит знаменитая фраза про «ублюдков» и чемпионское приветствие. В «Реале» понимают, что Перес может списать любого. 

«Реал» - испанский «Спартак»

В плане работы с воспитанниками, конечно же. На момент перевода Хакими в основу «Реала» можно было собрать 41 выпускника «сливочных» в составах клубов топ-5, и среди всех школ ведущих лиг «Мадрид» занимал первое место. Дальше шла «Барселона», но отставала на семь игроков. 

Конечно, «Аякс», «Динамо» Загреб и «Партизан» воспитывают футболистов даже чаще. Но и у «Реала» почти шесть десятков бывших студентов в разных клубах самых главных высших лиг Европы (то есть около 20 за пределами топ-5). И это показатель «Спортинга» или «Шахтера» - продуктивных школ. Но можно ли назвать работу академии невероятно успешной? 

Вряд ли, ведь в оптимальном основном составе «Реала» нашего времени будет всего два воспитанника, и то один с натяжкой и оба с поправками. Лукас Васкес в клубе с 2007-го, но набирался опыта в «Эспаньоле». А Карвахаль – в академии с 2002 года, вернулся в родной клуб после успешного опыта в немецком «Байере». Но большинство уходит и не возвращается.  

У «Реала» тактика кукушки – подкладывает другим «яйца», чтобы высиживали достойных мастеров. И даже если появляется кто-то одаренный, место ему не ищут. Бензема основной форвард команды, а Мората в эти дни может сменить «Челси» на «Атлетико». И самый удачный отрезок Альваро провел в «Ювентусе». Хуан Мата не стал легендой «Реала». Сауль за «матрасников» выступает – недооценили Ньигеса в юности.

Количественно воспитанников у «Реала» невероятно много – Адан, Начо (респект, что играет с диабетом в профессиональный футбол), Диего Льоренте, Парехо и Кальехон, но из всех в списке только универсал Начо сейчас помогает команде чем может. Но даже защитник Маркос Алонсо - воспитанник «Реала», причем о его футбольных генах знали – дед и отец играли, а раскрылся в «Фиорентине» и «Челси».

Учитываем, что порой речь о тех, кто заиграл не сразу, ведь в «Реале» не умеют ждать. Не будут делать исключения ни для Роберто Сольдадо, ни для любого другого воспитанника. Также объективно признать удачные трансферы клуба, вроде покупок Варана, Рамоса, Марсело, Модрича, Крооса, Каземиро и Роналду – чужаки заняли места в основе на многие годы, Серхио стал капитаном, а все вместе – легендами. 

Но параллель со «Спартаком» понятная. «Красно-белые» держат исторический статус культового клуба в России, воспитывали десятки российских футболистов, но те разбросаны по другим клубам, как и в случае с «Реалом». Впрочем, и москвичи, и мадридцы сейчас пытаются сделать вид, что готовы снова верить молодым и доверяют такой ставке. Посмотрим, что из этого получится, ведь с ЦСКА играла молодежь, и чем закончилось? 

В Мадриде ничего не будут менять 

Говорят, Зидан ушел, поскольку предложил оставить Роналду и продать Бэйла, а у Переса было другое мнение – прощаться с португальцем, поскольку старый, но дорогой, и оставить валлийца. Как видите, история может встать на сторону Зинедина - от старика Криштиану в итоге будет больше пользы для «Ювентуса», чем от Гарета для «Реала». 

Но если говорим о подходе к собственной академии и талантливым выпускникам, то перемены будут разве что на словах. Когда давным-давно затевалась политика «Зиданов и Павонов», то завершилась она для Франсиско сотней матчей за «Реал» за много лет и уходом в «Сарагосу». Новички этого сезона Куртуа, Лунин, Винисиус, Одриосола и Диас, разумеется, к школе «Реала» не имеют отношения.

Мариано Диас играл за «Кастилью», но от него примерно столько пользы, как от Регилона или Луки Зидана. А талантливый уругваец Федерико Вальверде из школы «Пеньяроля», хотя его может ждать судьба вратаря Кико Касильи. Воспитанник заиграл у других, вернулся, но сидел на лавочке, а потом вернулся, чтобы увидеть покупку Куртуа и Лунина и уехать в «Лидс». Конечно, «Реал» настолько великий клуб, что есть желающие сидеть просто в запасе. 

Но не раскрылись выпускники Камбьяссо, Гранеро, Негредо, Диего Лопес, Алонсо, Сольдадо, Хесе, Парехо, Мората, Это'О, Кальехон, Хурадо, де ла Ред, Мата, Хави Гарсия, Борха Валеро, Хуанфран и Сесар Навас. Поэтому вряд ли стоит ждать перемен. Вратарь Зидан, Регилон, Маркос Льоренте, Мариано Диас или Борха Майораль не принесут большую пользу основе «Реала». Денис Черышев тоже выпускник знаменитой школы, но Переса слабо интересуют внутренние резервы. 

На подходе нет будущих легенд

Не с первого раза, но заиграл свой Арбелоа. Но вряд ли это большое достижение при такой выборке талантов. С ним хорошо расстались – теперь посол «Реала», но не подумайте, что с Рамосом, Навасом или любым другим многократным обладателем кубка чемпионов попрощаются с трепетом и уважением. Например, в семье Роналду считают, что Перес сделал все, чтобы награды лучшему игроку года достались Модричу, а не Криштиану.

У Флорентино плохая репутация даже среди тех, кто его знает много лет? Не стоит жить в мире иллюзий и самим воспитанникам «Реала» - от вратаря Зидана до форварда Васкеса. Тем более, второму немало лет. Но даже Серхио Рамосу, не воспитаннику, но легенде, обязательно купят замену – уже торгуются за защитника Эдера из «Порту». Состав изменится, ведь одна из причин, почему команда проводит сезон со скрипом - «Реал» в топ-5 является клубом с самым стабильным составом. 

Получается по 5.84 года в клубе на игрока. Даже у «Барселоны» показатель меньше - 5.36, а у «Баварии», где не только Мюллер, Рибери и Роббен играют давно – 5.26. Тройка главных консерваторов, и понятно, что юным воспитанникам «Мадрида» очень сложно сражаться с чемпионами всего на свете. С Роналду всегда было ровно одиннадцать основных игроков, хватало международных трофеев, приносящих много сотен миллионов евро доходов. Но медаль теперь на другой стороне.

Звезды стареют, качественную замену для Зидана не продумали. А воспитанники, зажатые на десятом плане, в лучшем для них случае искали себе другие клубы – как Мората, Кальехон, а теперь Хакими. Понятно, что в «Реале» надеются на финт ушами, как было с Карвахалем – отдали защитника в школу Бундеслиги, а позже заберут обратно с доплатой, но такие примеры останутся единичными. А примерно шесть десятков выпускников «Мадрида» будут искать счастье в других клубах. 

Можно хвастаться, что за своих студентов «сливочные» получали хорошие деньги, но в такой черствой тактике есть изъян. У «Реала», в отличие от десятков больших клубов, вправду есть школа с многолетними традициями. Они выпускали великих и легендарных мастеров. Но прекратили это делать, поскольку выгоднее продавать и покупать состоявшихся звезд или талантов, которые бесплатно в академию «Реала» идти теперь не хотят. Выпускники слишком редко раскрываются, чтобы юные игроки верили в светлое будущее на королевском дворе.

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Все комментарии
hohoл
hohoл ответил борька
   531 / 726
вчера в 23:42
Такая ситуация и в нашем.футболе. Молодым, одаренным футболистам нет игрового времени,они сидят на лавках в запасе или их передают из клуба в клуб, в аренду, без всяких перспектив на дальнейший рост их мастерства
Нет, в вашем и нашем футболе, совсем другая ситуация. Агентам бабло не платят клубы, агентам платят бабло папки тупых и бесполезных жиробасов, а нормальный толковый парень, не может показать свой талант. Вот и получается, что играют плуги, а потом приезжает нормальный агент, а топ ребята на лавочке тусят, не проплатили...
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил ALBA BARCELONA 21
   82 / 726
вчера в 22:00
Много фанатов пишут у Реала,это смешно.Как только Роналду ушел 90%"фанатов" ушли в Ювентус.Раньше 500-600 и больше комментариев на ветке Реала было,то есть при Крише а сейчас 50,60,70,как у середняка.
из которых 300 срач глоров Барсы и персоглоров Месси )) последние тоже ушли в Юве. Троллить Роналду.
Hamman
Hamman ответил ALBA BARCELONA 21
   383 / 726
вчера в 21:59
Много фанатов пишут у Реала,это смешно.Как только Роналду ушел 90%"фанатов" ушли в Ювентус.Раньше 500-600 и больше комментариев на ветке Реала было,то есть при Крише а сейчас 50,60,70,как у середняка.
,,Отвалились" не только персофаны Роналду, но и его же хейтеры! И тех и тех было примерно поровну.
Ruslan3132
Ruslan3132
   82 / 726
вчера в 21:58
Думаю, хорошо что Рауль или Гути не пришли сейчас в Реал. При Пересе эта система их пережевала бы и выплюнула. Если даже Зидан опустил руки и предпочел уйти от него в никуда.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   238 / 726
вчера в 21:20
Много фанатов пишут у Реала,это смешно.Как только Роналду ушел 90%"фанатов" ушли в Ювентус.Раньше 500-600 и больше комментариев на ветке Реала было,то есть при Крише а сейчас 50,60,70,как у середняка.
112910415
112910415
   95 / 726
вчера в 20:29
всё будет
когда-нибудь
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   478 / 726
вчера в 20:06
В ситуации Роналду Перес поступил правильно хотя это личное мнение не навязываю через сезон два за Роналду столько бы не дали его статистика в прошлом сезоне упала упала сам Реал и с Роналду боролся за попадание в 4ку в прошлом сезоне только в конце сезона Реал стабилизировался до этого они не были стабильны они могли проиграть аутсайдеру в ЛаЛиге и разгромить Севилью например при этом их тащили судьи Реал мог закончить сезон без трофеев если у Ливерпуля были те же игроки что сейчас Аллисон Фабинью Шакири Но победителей не судят
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   85 / 726
вчера в 20:02
Нужна молодая кровь,как в ЦСКА!
борька
борька
   62 / 726
вчера в 19:44
Такая ситуация и в нашем.футболе. Молодым, одаренным футболистам нет игрового времени,они сидят на лавках в запасе или их передают из клуба в клуб, в аренду, без всяких перспектив на дальнейший рост их мастерства
bublikyo
bublikyo
   208 / 726
вчера в 19:44
Неприятная ситуация, хотелось бы побольше выпускников академии. Но все упирается в талант, если Месси зажигал на тренировках, не тяжело было давать ему шансы. Если покупать Диаса, только потому что он "свой", несмотря на отсутствие явного таланта и потенциала, то далеко на выпускниках академии не уедешь. Ждём талантливое поколение
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   74 / 726
вчера в 19:31
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