Футбольное проклятие «Реала»

вчера, 18:49

Навас травмировался, но с «Севильей» вышел не юный Зидан, а Куртуа. «Соккер.ру» изучает одну из ключевых особенностей «Реала» - работу с воспитанниками.

Короли не умеют прощаться

В каждом регионе Испании полно фанатов «Реала». Дети мечтают играть за великий клуб. И вербовать в международные отделения академии «сливочных» просто. Причем работают насколько глубоко, что бывших звезд клуба можно увидеть на разных континентах в небольших городах в 200-300 тысяч жителей на открытии новых школ.

А вот если выбрать тройку самых крутых воспитанников академии «Реала» нового времени и потом сравнить с теми, кто пришел в последнее время, то разница налицо. Рауль, Касильяс и Гути – символы «Мадрида», легенды испанского клуба. Сейчас аналогичной тройки нет. Может, это «проклятие» за поведение с ветеранами?

С каждым попрощались не лучшим образом. Бедняга Икер уходил после критики и свиста с трибун со слезами на глазах. Почувствовал себя преданным, ушел без почестей. Рауля молча списали, что не помешало испанцу удачно поиграть за «Шальке». И Гути не смог завершить карьеру в Мадриде. Перешел в «Бешикташ», который повторно принял Хосе Марию уже в качестве помощника главного тренера.

Гути ждал, что его назначат наставником после отставки Лопетеги, но выбрали Сантьяго Солари, чей тренерский стиль весьма примитивен. Но не только у легендарной тройки найдутся претензии к Флорентино Пересу и его поведению с воспитанниками. У «Реала» с середины девяностых появилась привычка не раскрывать потенциал выпускников школы, коих всегда было много.

Если не наиграть в основе легенду на десятилетие, то как минимум не нажить врага. Например, Это'О давно ненавидит «Реал», в котором учился. Именно форварду «Барселоны» принадлежит знаменитая фраза про «ублюдков» и чемпионское приветствие. В «Реале» понимают, что Перес может списать любого.

«Реал» - испанский «Спартак»

В плане работы с воспитанниками, конечно же. На момент перевода Хакими в основу «Реала» можно было собрать 41 выпускника «сливочных» в составах клубов топ-5, и среди всех школ ведущих лиг «Мадрид» занимал первое место. Дальше шла «Барселона», но отставала на семь игроков.

Конечно, «Аякс», «Динамо» Загреб и «Партизан» воспитывают футболистов даже чаще. Но и у «Реала» почти шесть десятков бывших студентов в разных клубах самых главных высших лиг Европы (то есть около 20 за пределами топ-5). И это показатель «Спортинга» или «Шахтера» - продуктивных школ. Но можно ли назвать работу академии невероятно успешной?

Вряд ли, ведь в оптимальном основном составе «Реала» нашего времени будет всего два воспитанника, и то один с натяжкой и оба с поправками. Лукас Васкес в клубе с 2007-го, но набирался опыта в «Эспаньоле». А Карвахаль – в академии с 2002 года, вернулся в родной клуб после успешного опыта в немецком «Байере». Но большинство уходит и не возвращается.

У «Реала» тактика кукушки – подкладывает другим «яйца», чтобы высиживали достойных мастеров. И даже если появляется кто-то одаренный, место ему не ищут. Бензема основной форвард команды, а Мората в эти дни может сменить «Челси» на «Атлетико». И самый удачный отрезок Альваро провел в «Ювентусе». Хуан Мата не стал легендой «Реала». Сауль за «матрасников» выступает – недооценили Ньигеса в юности.

Количественно воспитанников у «Реала» невероятно много – Адан, Начо (респект, что играет с диабетом в профессиональный футбол), Диего Льоренте, Парехо и Кальехон, но из всех в списке только универсал Начо сейчас помогает команде чем может. Но даже защитник Маркос Алонсо - воспитанник «Реала», причем о его футбольных генах знали – дед и отец играли, а раскрылся в «Фиорентине» и «Челси».

Учитываем, что порой речь о тех, кто заиграл не сразу, ведь в «Реале» не умеют ждать. Не будут делать исключения ни для Роберто Сольдадо, ни для любого другого воспитанника. Также объективно признать удачные трансферы клуба, вроде покупок Варана, Рамоса, Марсело, Модрича, Крооса, Каземиро и Роналду – чужаки заняли места в основе на многие годы, Серхио стал капитаном, а все вместе – легендами.

Но параллель со «Спартаком» понятная. «Красно-белые» держат исторический статус культового клуба в России, воспитывали десятки российских футболистов, но те разбросаны по другим клубам, как и в случае с «Реалом». Впрочем, и москвичи, и мадридцы сейчас пытаются сделать вид, что готовы снова верить молодым и доверяют такой ставке. Посмотрим, что из этого получится, ведь с ЦСКА играла молодежь, и чем закончилось?

В Мадриде ничего не будут менять

Говорят, Зидан ушел, поскольку предложил оставить Роналду и продать Бэйла, а у Переса было другое мнение – прощаться с португальцем, поскольку старый, но дорогой, и оставить валлийца. Как видите, история может встать на сторону Зинедина - от старика Криштиану в итоге будет больше пользы для «Ювентуса», чем от Гарета для «Реала».

Но если говорим о подходе к собственной академии и талантливым выпускникам, то перемены будут разве что на словах. Когда давным-давно затевалась политика «Зиданов и Павонов», то завершилась она для Франсиско сотней матчей за «Реал» за много лет и уходом в «Сарагосу». Новички этого сезона Куртуа, Лунин, Винисиус, Одриосола и Диас, разумеется, к школе «Реала» не имеют отношения.

Мариано Диас играл за «Кастилью», но от него примерно столько пользы, как от Регилона или Луки Зидана. А талантливый уругваец Федерико Вальверде из школы «Пеньяроля», хотя его может ждать судьба вратаря Кико Касильи. Воспитанник заиграл у других, вернулся, но сидел на лавочке, а потом вернулся, чтобы увидеть покупку Куртуа и Лунина и уехать в «Лидс». Конечно, «Реал» настолько великий клуб, что есть желающие сидеть просто в запасе.

Но не раскрылись выпускники Камбьяссо, Гранеро, Негредо, Диего Лопес, Алонсо, Сольдадо, Хесе, Парехо, Мората, Это'О, Кальехон, Хурадо, де ла Ред, Мата, Хави Гарсия, Борха Валеро, Хуанфран и Сесар Навас. Поэтому вряд ли стоит ждать перемен. Вратарь Зидан, Регилон, Маркос Льоренте, Мариано Диас или Борха Майораль не принесут большую пользу основе «Реала». Денис Черышев тоже выпускник знаменитой школы, но Переса слабо интересуют внутренние резервы.

На подходе нет будущих легенд

Не с первого раза, но заиграл свой Арбелоа. Но вряд ли это большое достижение при такой выборке талантов. С ним хорошо расстались – теперь посол «Реала», но не подумайте, что с Рамосом, Навасом или любым другим многократным обладателем кубка чемпионов попрощаются с трепетом и уважением. Например, в семье Роналду считают, что Перес сделал все, чтобы награды лучшему игроку года достались Модричу, а не Криштиану.

У Флорентино плохая репутация даже среди тех, кто его знает много лет? Не стоит жить в мире иллюзий и самим воспитанникам «Реала» - от вратаря Зидана до форварда Васкеса. Тем более, второму немало лет. Но даже Серхио Рамосу, не воспитаннику, но легенде, обязательно купят замену – уже торгуются за защитника Эдера из «Порту». Состав изменится, ведь одна из причин, почему команда проводит сезон со скрипом - «Реал» в топ-5 является клубом с самым стабильным составом.

Получается по 5.84 года в клубе на игрока. Даже у «Барселоны» показатель меньше - 5.36, а у «Баварии», где не только Мюллер, Рибери и Роббен играют давно – 5.26. Тройка главных консерваторов, и понятно, что юным воспитанникам «Мадрида» очень сложно сражаться с чемпионами всего на свете. С Роналду всегда было ровно одиннадцать основных игроков, хватало международных трофеев, приносящих много сотен миллионов евро доходов. Но медаль теперь на другой стороне.

Звезды стареют, качественную замену для Зидана не продумали. А воспитанники, зажатые на десятом плане, в лучшем для них случае искали себе другие клубы – как Мората, Кальехон, а теперь Хакими. Понятно, что в «Реале» надеются на финт ушами, как было с Карвахалем – отдали защитника в школу Бундеслиги, а позже заберут обратно с доплатой, но такие примеры останутся единичными. А примерно шесть десятков выпускников «Мадрида» будут искать счастье в других клубах.

Можно хвастаться, что за своих студентов «сливочные» получали хорошие деньги, но в такой черствой тактике есть изъян. У «Реала», в отличие от десятков больших клубов, вправду есть школа с многолетними традициями. Они выпускали великих и легендарных мастеров. Но прекратили это делать, поскольку выгоднее продавать и покупать состоявшихся звезд или талантов, которые бесплатно в академию «Реала» идти теперь не хотят. Выпускники слишком редко раскрываются, чтобы юные игроки верили в светлое будущее на королевском дворе.