Кавабанга! Мбаппе идет по стопам Роналдо, Рауля и Руни

вчера, 10:00

Сегодня день рождения у чемпиона мира Килиана, и «Соккер.ру» предлагает сравнить юбиляра и легенд футбола в его возрасте.

Мбаппе исполняется 20 лет. Всего двадцать! Он великолепный молодой крайний форвард безо всяких сравнений. Настолько хороший, что даже дружба с Неймаром не отвлекла его от футбола. Имеем дело с искренним парнем.

Прозванный «черепашкой-ниндзя» за внешнее «сходство» с героями мультфильма по версии напарников по ПСЖ , Донателло новой эпохи в истории футбола, рожденный в год предпоследней победы Франции на ЧМ -98, собрал внушительную коллекцию голов.

В истории Лиги чемпионов не было тинэйджера, который до двадцатилетия забил бы 13 мячей и сделал 7 ассистов. Причем есть голы в плей-офф, не только в группах.

Таких показателей мало, чтобы впечатлить требовательную публику? Но у бразильца Роналдо за всю карьеру 14 голов в ЛЧ . До конца сезона Мбаппе может превзойти показатель одного из лучших центральных форвардов в истории.

Месси и Роналду в возрасте Килиана в Лиге чемпионов о подобном количестве голов мечтать не могли. У француза сумасшедший старт карьеры. Например, в 122 играх за «Монако» и ПСЖ создал целых 99 голов.

Мяч или голевая передача приходят каждые 81 минуту – феноменальный показатель для любого нападающего. Всего в 150 играх за сборную Франции и клубы у именинника 73 забитых мяча, 41 ассист.

Также впечатляет, что Мбаппе к двадцатилетию не только выиграл чемпионат мира – в отличие от юного Роналдо, играл в основе своей сборной, но и завоевал 2 чемпионских звания и 2 кубка. По итогам этого сезона точно будет третья «золотая» медаль.

К двадцатилетию мало кто успевает сыграть 150 матчей на высоком уровне. Понятно, что по голам и ассистам в его возрастной группе тоже не с кем сравнивать. Зато можно провести несколько мировых аналогий вне эпох и границ.

В двадцать лет у рано начавшего собирать успехи Анри было 11 голов в карьере. У Тьерри была та же позиция, что у Мбаппе, но в девяностых вингеры не всегда думали о голах. Столь юных во все времена редко звали в первые сборные.

Мбаппе дебютировал за Францию в 18 лет и 95 дней, это второй результат в истории команды. Для сравнения, Зидана позвали, когда ему уже было 22 года. А рекордсмен по играм Тюрам начал в 21. Если Килиан не успокоится, то будет претендовать на рекорд Анри по голам за сборную – 51 мяч.

И уже побил рекорды Роналду и Месси по голам, когда им было по двадцать лет. Португалец отличился тогда 20 раз – немало, но своего кумира детства Мбаппе давным-давно опередил. С Лионелем тоже справился легко, ведь 73 гола – намного больше, чем 27 от аргентинца.

Есть результативные тинэйджеры, которые потом легендами не становились. Например, Пато к двадцатилетию забил 39 мячей, а потом карьера пошла на спад. С другой стороны, даже у Руни – очень рано расцвел, показатели намного слабее, чем у Мбаппе.

43 гола – много, но недостаточно, чтобы сравнивать с Килианом. Даже с учетом, что Руни успел перейти в МЮ и сделал хет-трик в первом поединке в карьере в ЛЧ . Зато Уэйн не был чемпионом мира, как Мбаппе, и Аргентину с Месси не выносил на дикой скорости.

Серхио Агуэро – еще один вундеркинд, ведь к двадцатому году рождения забил 44 раза. Хотя и этот форвард заметно уступает Мбаппе. Даже близкий друг Килиана, с которым будет сегодня праздновать юбилей, собрал в Бразилии всего 48 голов – речь о Неймаре.

Зайдем в гости в биографию обладателя «Золотого мяча» Майкла Оуэна, но не найдем у англичанина больше голов – отличился 48 раз. Конечно, принимается аргумент, что чемпионат Англии сильнее французского. Но Мбаппе удивлял и в международных играх.

Стоит отметить, что средняя результативность молодого Оуэна выше, чем у Мбаппе – 0.47 гола за игру, но сравниваем центрального форварда и крайнего нападающего в команде с теми, кто дерется за право бить пенальти – Кавани и Неймаром.

Француз собирает много голевых передач, чего не делал ни Оуэн, ни Рауль. У Гонсалеса Бланко к двадцатилетию было 59 мячей, и тоже хватало сыгранных за «Реал» матчей. Пожалуй, в современной истории футбола можно найти только одного человека, который показательно бьет Мбаппе по количеству голов.

Речь о бразильце Роналдо – к 20-летию легендарный в результате игрок собрал 92 мяча. Но здесь можно вернуться к спору об уровне соперников и позиции. Молодой форвард отличился 44 раза в 47 играх за «Крузейро» (речь о бразильском футболе, где забивать не сложнее, чем в Лиге 1), а остальное добрал в ПСВ (еще одна лига голов).

Чемпионат Франции, матчи сборной и Лига чемпионов против бразильского и голландского первенств середины девяностых и нескольких матчей еврокубков? «Феномен» оставлял неизгладимое впечатление, по делу выше Мбаппе при сравнении, но показательно, что остальные далеко позади.

Неудивительно, что в истории топ-10 лучших лиг Европы, если брать отрезок с 1995 года и искать голы за двенадцать месяцев именно в чемпионатах, найдете только один пример, когда молодой форвард забил больше – Роналдо в 1995-м собрал 38 мячей за год.

Но у Мбаппе был дикий 2017-й, когда в чемпионате Франции весной и осенью наколотил 32 мяча (а еще было 16 ассистов). Ни Оуэн (29 голов в 1998-м), ни Рауль (28 мячей в 1997-м), ни Агуэро (27 ударов в 2008-м), ни Месси (25 голов в 2007-м) до исполнения 21 года не забивали больше.

В этом году Килиан выступает скромнее – попал в команду двух форвардов с голами, но в новом сезоне отличился 12 раз в Лиге 1 – больше, чем коллеги по атаке. Европейский футбол десять лет ждал форварда-вундеркинда после Месси и Агуэро и получил его в прошлом году.

А в этом Килиан забивал за сборную в России, огорчал соперников ПСЖ в разных турнирах и будет играть в плей-офф ЛЧ , где за «Монако» стартовал невероятно круто, никого не боялся. И непонятно, стоит ли серьезно сравнивать статистику Мбаппе с показателями того же Пеле?

У Эдсона Арантеса к 20-летию было дикое количество голов в чемпионате штата Паулиста – забивал 58 мячей в 38 играх или 45 в 32. Одновременно за сборную Бразилии до 20-летия отличился 24 раза – очень впечатляет, тоже был чемпионом мира и тоже забивал в финале. Но «Сантос» и «селесао» были на голову сильнее всех, с кем играли, у «Монако», ПСЖ и Франции все серьезнее.

У великого хулигана Марадоны тоже полный порядок с голами до 20 дня рождения – наколотил в районе 100 мячей за «Аргентина Хуниорс» еще до перехода в «Бока Хуниорс». Однако снова поднимаем вопрос уровня чемпионата. И зрелости игрока, ведь Диего в восемнадцать лет на чемпионат мира в Аргентине не вызвали, невзирая на голы.

Так что корректней сравнивать с Месси или Роналду – одна эпоха. Но даже этих двоих, как и Руни, Оуэна, Рауля и любого другого результативного подростка на рубеже веков, Мбаппе очень легко опережает. Есть только бразилец Роналдо, который уверенно оставляет француза позади – 92 гола против 73.

Но здесь снова включается вопрос уровня бразильского первенства и позиции, ведь Килиан является крайним форвардом. А у крайних форвардов Роналду и Месси в его возрасте было 20 и 27 мячей за сборные и клубы. Так что Мбаппе рванул намного сильнее, чем даже Лионель и Криштиану.

150 матчей, 73 мяча, 41 голевая передача, в среднем по 0.76 созданного гола за поединок. В мире мало форвардов с такой эффективностью действий, даже если у них за плечами много лет карьеры, опыт или позиция в центре атаки сильной команды, которая всех разрывает.

Луис Суарес к двадцатилетию забил два десятка голов, а за сборную отличился всего 2 раза. У Левандовски было 37 мячей, но все отправил во втором и третьем польском дивизионе. Даже у тех, кто рано начинал, вроде Тотти и Шевченко, к двадцати годам был десяток-другой мячей, не больше.

Все эти форварды в итоге соберут внушительные коллекции голов и трофеев. В двадцать лет Мбаппе нужно желать, чтобы и через десять лет был звездой мирового футбола. У него будет много сложных испытаний – славой, ударами по ногам, выбором новой команды, огромными деньгами и другими соблазнами.

Но парень улыбчивый, не резкий на язык, уважительный, не склонный к наглым симуляциям, хотя парочка вундеркиндов таким грешила. Мбаппе не похож на человека, который передумает любить футбол настолько, чтобы играть в нем со взрослой серьезностью.

Наперед не завидуем защитникам новой команды Сульшера – в плей-офф ЛЧ «Манестер Юнайтед» достался соперник, в составе которого выступает самый талантливый парень своего поколения. В двадцать лет Мбаппе стал чемпионом мира, но это только начало.

Понятно желание отдавать приз «Golden Boy» разным игрокам. Но лучший молодой игрок мира снова Килиан Мбаппе. Фанаты со стажем будут бурчать, что молодой парень и в голосовании за звание игрока года ФИФА , и в опросе на «Золотой мяч» оказался чуть выше Лионеля Месси.

Но сложно не симпатизировать успехам парня, который в девятнадцать лет конкурировал с великими, а в историческом разрезе из форвардов, которыми восхищались с девяностых и до сегодня, уступает только одному.