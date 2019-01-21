Ибрагимович посоветовал Кейну покинуть «Тоттенхэм»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 47’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
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Ибрагимович посоветовал Кейну покинуть «Тоттенхэм»

21 января 2019, 21:30

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что Харри Кейну стоит покинуть «Тоттенхэм».

Когда я был в Англии, я видел, как он играет. Кейн - хороший нападающий. Но ему нужно перейти в большой клуб, если он хочет побеждать. Он ничего не добьется в обычном клубе, при всем уважении к «Тоттенхэму».

Ранее сообщалось, что Кейн может покинуть «Тоттенхэм», если клуб не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   265 / 808
22 января в 16:04
А что у фанатов Ттх такая реакция на слова Златана, ну сказал и сказал? Сейчас многие об этом говорят, но Кейн не спешит убегать из Ттх, как это сделал в свое время Сол Кэмпбелл.
dzvinka
dzvinka
   43 / 808
22 января в 14:05
у спаркса передоз, срочно зовите врачей, у него пенсионер Златан отыгравший 1 сезон в муму наемником - уже легенда клуба)))
А еще он очень красиво расказывает про вражду с Арсеналом, тогда как всего 3 недели назад ВСЕ без исключения куриноголовые на этом сайте чутьли не аватарки на Арсеналовские меняли, и молили чтобы Арсенал победил в выражениях "всей душой за арсенал", "желаем удачи Арсеналу" и т.д.)))) позорища
62о не смыть парни... это 62о не смыть еще долго вам.
sparxx2
sparxx2
   152 / 808
22 января в 13:42
Когда фанаты ВульвАча или "пенсни" кидают д******о на вентилятор в таких новостях вроде как бы всё на своих местах, вроде всё как надо )))))))))) В принципе, кто знает кухню английского футбола изнутри и серьёзно, а не на уровне "я за Спартак значит куплю себе майку арсенала" знает что самыми серьёзными врагами ШПОР в Лондоне всегда были ВульвАч, Уест Хем и Миллуол (хотя фашистам из Миллуола всё равно кого ненавидеть - они ненавидят всех и себя в том числе). С "пенснёй" мы даже когда дружили (80-ые-90-ые), а искуственная вражда которую внёс в калорит отношений между двумя клубами вечно обиженный и недооценённый Азар, вроде както и пропала.
.... но когда фанат Ливерпадали защищает легенду МУ, это нонсенс !!!!
Хотя кому я здесь рассказываю о английских традициях ?
"Динамо" /Сызрань/ же нормуль - да, дзвинька ?
dzvinka
dzvinka
   43 / 808
22 января в 09:50
Златан как бы не намекает, а прозрачно говорит)))
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
22 января в 06:15
уйдет и покажет уровень своей деревянности
Tott_Hot
Tott_Hot ответил The Frei
   189 / 808
22 января в 05:09
Надо понимать, что его не интересовали местечковые кубки. Его дешевая натура желала главный трофей, пройдя путь наименьшего сопротивления. Кейн точно по рукам не будет ходить, не его стиль
Заратустра
Заратустра ответил sparxx2
   179 / 808
22 января в 00:27
На самом деле, не так важно где расположился ваш еврейский анклав: в центре или на окраине города. Главное, что еврейский курятник не имеет никакого отношения к Англии и не вправе именоваться английским клубом.
Гы-гы)
sparxx2
sparxx2 ответил Заратустра
   152 / 808
22 января в 00:08
Не всё меряется трофеями) Вест Хэм, например, почти ничего не выиграл, но это народная лондонская команда. Статус и уважение к которой намного выше и больше, чем у еврейского клуба с окраины города)
Мы понимаем что у вас вечные комплексы "с окраины города" и CITY вам не стать никогда, но мы здесь причём ?
The Frei
The Frei ответил Tott_Hot
   524 / 808
21 января в 23:51
носатая ш.ха рот раззявила. Много ты знаешь, знаток, бегал всю карьеру по клубам как последняя 78э по куям))
1я фотка, Ибра чемпион Италии в составе Интера, сезон 2008 - 2009.

2я фотка, Ибра чемпион Испании в составе Барсы, сезон 2009 - 2010.

3я фотка, Ибра чемпион Италии в составе Милана, сезон 2010 - 2011.

Так что знает он по более Кейна.
nnb199O
nnb199O
   310 / 808
21 января в 23:37
Все правильно ему надо валит из этого посредственного клуба, если хочет выиграть хоть какойто трофей, например кубок Англий, для харри кейна кубок англий это как кубок лч. будет.
kotmyshka
kotmyshka
   139 / 808
21 января в 23:29
Златан он такой!...
alexov222
alexov222
   61 / 808
21 января в 23:07
даже не хочется вмешиваться в эту милую беседу двух друзей...ахаха
Заратустра
Заратустра ответил Steven Gerrard 008
   179 / 808
21 января в 22:47
Не всё меряется трофеями)
Вест Хэм, например, почти ничего не выиграл, но это народная лондонская команда. Статус и уважение к которой намного выше и больше, чем у еврейского клуба с окраины города)
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Steven Gerrard 008
   189 / 808
21 января в 22:46
Как я помню, Ттттхмм всегда был позади Арсенала и Челси. Теперь, когда канониров и пенсов лихорадит они вышли вперёд на своих перьях....временно))
    Tott_Hot
    Tott_Hot ответил Заратустра
       189 / 808
    21 января в 22:45
    Совсем не очевиден. Оба супер звёзды и легенды. Запомнят обоих.
    Златан даже не легенда своей сборной. Без него Швеция сразу добилась успехов и вышла на чемпионат мира. Человек ничего не оставил после себя кроме рекордов при избиении нищих французских клубов.
    alexov222
    alexov222
       61 / 808
    21 января в 22:43
    носатый когда находился в англии сам играл в обычном клубе)) клоуну(нам) не к лицу пытаться умничать
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил Так Себе Аналитик
       112 / 808
    21 января в 22:31
    Как я помню, Ттттхмм всегда был позади Арсенала и Челси. Теперь, когда канониров и пенсов лихорадит они вышли вперёд на своих перьях....временно))
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил Заратустра
       112 / 808
    21 января в 22:27
    По выигранным трофеям они, вроде третье место занимают среди лондонских клубов. Могу ошибаться
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Tott_Hot
       3 / 808
    21 января в 22:21
    Ладно эти, ну вы то куда с грыжей лезете?)
    Что?) Мне просто интересно, на каком мы месте в его ранге)
    Tott_Hot
    Tott_Hot ответил Так Себе Аналитик
       189 / 808
    21 января в 22:21
    Интересно, действительно, почему третий?) Их 5 сейчас в АПЛ
    Ладно эти, ну вы то куда с грыжей лезете?)
    Заратустра
    Заратустра ответил Tott_Hot
       179 / 808
    21 января в 22:18
    Совсем не очевиден. Оба супер звёзды и легенды. Запомнят обоих.
    Tott_Hot
    Tott_Hot ответил Заратустра
       189 / 808
    21 января в 22:17
    Он-то немало трофеев собрал и играл только в топ-клубах. До "обычных" не опускался))
    Взгляни на носатого клоуна, а потом на Тотти, и потом снова на носатого клоуна. Кто больше уважаем в футбольном мире и кого запомнят? Ответ очевиден
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Steven Gerrard 008
       3 / 808
    21 января в 22:15
    Ибра опустил третий клуб Лондона))
    Интересно, действительно, почему третий?) Их 5 сейчас в АПЛ
    ozdo
    ozdo ответил Заратустра
       554 / 808
    21 января в 22:12
    Почему именно третий? Не слишком ли высоко ты его ценишь? Арсенал, Вест Хэм, Челси, Миллуолл - всё это более великие лондонские фирмы. И это только навскидку, первое, что в голову пришло. Их намного больше.
    молчал бы, твою мешок кому не лень унижает... кто бы говорил... .
    Pervomaez
    Pervomaez
       763 / 808
    21 января в 22:07
    Что то я не чего не пойму тренер как говорят лучший, состав ого-го цены не сложат, а толку нет пусть этот кукарекейн и дальше там играет
    Заратустра
    Заратустра ответил Steven Gerrard 008
       179 / 808
    21 января в 22:07
    Почему именно третий? Не слишком ли высоко ты его ценишь?
    Арсенал, Вест Хэм, Челси, Миллуолл - всё это более великие лондонские фирмы. И это только навскидку, первое, что в голову пришло. Их намного больше.
    sparxx2
    sparxx2
       152 / 808
    21 января в 22:07
    Буратино решило поумничать... хахахахах
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
       112 / 808
    21 января в 22:03
    Ибра опустил третий клуб Лондона))
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       272 / 808
    21 января в 21:57
    Перебежчик дает советы.
    Заратустра
    Заратустра ответил Tott_Hot
       179 / 808
    21 января в 21:56
    Он-то немало трофеев собрал и играл только в топ-клубах. До "обычных" не опускался))
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