Ибрагимович посоветовал Кейну покинуть «Тоттенхэм»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что Харри Кейну стоит покинуть «Тоттенхэм».

Когда я был в Англии, я видел, как он играет. Кейн - хороший нападающий. Но ему нужно перейти в большой клуб, если он хочет побеждать. Он ничего не добьется в обычном клубе, при всем уважении к «Тоттенхэму».