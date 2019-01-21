Ибрагимович посоветовал Кейну покинуть «Тоттенхэм»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что Харри Кейну стоит покинуть «Тоттенхэм».
Когда я был в Англии, я видел, как он играет. Кейн - хороший нападающий. Но ему нужно перейти в большой клуб, если он хочет побеждать. Он ничего не добьется в обычном клубе, при всем уважении к «Тоттенхэму».
Ранее сообщалось, что Кейн может покинуть «Тоттенхэм», если клуб не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
А еще он очень красиво расказывает про вражду с Арсеналом, тогда как всего 3 недели назад ВСЕ без исключения куриноголовые на этом сайте чутьли не аватарки на Арсеналовские меняли, и молили чтобы Арсенал победил в выражениях "всей душой за арсенал", "желаем удачи Арсеналу" и т.д.)))) позорища
62о не смыть парни... это 62о не смыть еще долго вам.
А еще он очень красиво расказывает про вражду с Арсеналом, тогда как всего 3 недели назад ВСЕ без исключения куриноголовые на этом сайте чутьли не аватарки на Арсеналовские меняли, и молили чтобы Арсенал победил в выражениях "всей душой за арсенал", "желаем удачи Арсеналу" и т.д.)))) позорища
62о не смыть парни... это 62о не смыть еще долго вам.
.... но когда фанат Ливерпадали защищает легенду МУ, это нонсенс !!!!
Хотя кому я здесь рассказываю о английских традициях ?
"Динамо" /Сызрань/ же нормуль - да, дзвинька ?
.... но когда фанат Ливерпадали защищает легенду МУ, это нонсенс !!!!
Хотя кому я здесь рассказываю о английских традициях ?
"Динамо" /Сызрань/ же нормуль - да, дзвинька ?
Гы-гы)
Гы-гы)
2я фотка, Ибра чемпион Испании в составе Барсы, сезон 2009 - 2010.
3я фотка, Ибра чемпион Италии в составе Милана, сезон 2010 - 2011.
Так что знает он по более Кейна.
2я фотка, Ибра чемпион Испании в составе Барсы, сезон 2009 - 2010.
3я фотка, Ибра чемпион Италии в составе Милана, сезон 2010 - 2011.
Так что знает он по более Кейна.
Вест Хэм, например, почти ничего не выиграл, но это народная лондонская команда. Статус и уважение к которой намного выше и больше, чем у еврейского клуба с окраины города)
Вест Хэм, например, почти ничего не выиграл, но это народная лондонская команда. Статус и уважение к которой намного выше и больше, чем у еврейского клуба с окраины города)
Арсенал, Вест Хэм, Челси, Миллуолл - всё это более великие лондонские фирмы. И это только навскидку, первое, что в голову пришло. Их намного больше.
Арсенал, Вест Хэм, Челси, Миллуолл - всё это более великие лондонские фирмы. И это только навскидку, первое, что в голову пришло. Их намного больше.