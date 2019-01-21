Президент «Наполи» призвал штрафовать аутсайдеров Серии А

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис считает, что Серия А должна штрафовать команды, которые финишируют на дне турнирной таблицы по итогам сезона.

Если ты первый, то ты, к примеру, получаешь 100 миллионов евро. Вторая команда зарабатывает 50 миллионов евро. Но если ты заканчиваешь сезон последним, то должен заплатить штраф. Проблема в том, что маленькие клубы имеют такие же права, как и большие. «Фрозиноне» вышел в Серию А уже готовым к вылету. Такие клубы не привлекают ни фанатов, ни спонсоров. Они просто хотят заработать на телетрансляции.