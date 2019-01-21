Президент «Наполи» призвал штрафовать аутсайдеров Серии А

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис считает, что Серия А должна штрафовать команды, которые финишируют на дне турнирной таблицы по итогам сезона.
Если ты первый, то ты, к примеру, получаешь 100 миллионов евро. Вторая команда зарабатывает 50 миллионов евро. Но если ты заканчиваешь сезон последним, то должен заплатить штраф. Проблема в том, что маленькие клубы имеют такие же права, как и большие. «Фрозиноне» вышел в Серию А уже готовым к вылету. Такие клубы не привлекают ни фанатов, ни спонсоров. Они просто хотят заработать на телетрансляции.
Напомним, вчера «Наполи» одержал победу над «Лацио».
В Ла Лиге это уже проходили - когда президенты "Барселоны" и "Реала" пропихнули закон, что первые два клуба Ла Лиги получали половину всех денег за трансляции, а последние вообще почти не получали.
В итоге реальный доход команд из нижней части таблицы составлял 10-15 миллионов за сезон, из них за трансляции 7, и это было как раз то время, когда "Барса" и "Реал" по 7 мячей в каждом втором матче забивали, а игроки аутсайдеров целью жизни ставили обмен футболками с Месси или Роналду.
Сейчас поправили немного, и аутсайдеры все-таки выигрывают иногда.
В АПЛ же последнее место получает всего на 20-30% меньше первого, и мы видим, что заведомых аутсайдеров нет.
В Италии же и так каждый матч с "Фрозиноне" превращается в порно, так Де Лаурентис еще и оштрафовать хочет, чтобы они из Серии А сразу в Серию С вылетали банкротами, видимо)))
В Ла Лиге это уже проходили - когда президенты "Барселоны" и "Реала" пропихнули закон, что первые два клуба Ла Лиги получали половину всех денег за трансляции, а последние вообще почти не получали.
В итоге реальный доход команд из нижней части таблицы составлял 10-15 миллионов за сезон, из них за трансляции 7, и это было как раз то время, когда "Барса" и "Реал" по 7 мячей в каждом втором матче забивали, а игроки аутсайдеров целью жизни ставили обмен футболками с Месси или Роналду.
Сейчас поправили немного, и аутсайдеры все-таки выигрывают иногда.
В АПЛ же последнее место получает всего на 20-30% меньше первого, и мы видим, что заведомых аутсайдеров нет.
В Италии же и так каждый матч с "Фрозиноне" превращается в порно, так Де Лаурентис еще и оштрафовать хочет, чтобы они из Серии А сразу в Серию С вылетали банкротами, видимо)))