Агент Сапаты: «У нас нет никакой договоренности с „Интером“»

Агент нападающего «Аталанты» Дувана Сапаты прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется «Интер».

«Интер» - великий клуб, но это всего лишь слухи. Я категорически отрицаю, что у нас есть договоренность с миланским клубом.