Альба: «„Барселона“ и без Месси останется „Барселоной“»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба похвалил форварда команды Лионеля Месси.
Между нами всегда были хорошие взаимоотношения на поле и вне его. Со временем мы стали лучше понимать друг друга, теперь Лео меня отлично знает и всегда ищет во время игры, а я его. Благодаря этому мы сумели забить много голов. Какой будет «Барселона» без Месси? Она всё равно ведь останется «Барселоной». Разумеется, что все будут скучать по Лео, ведь он лучший игрок в истории футбола. Надеемся, что он будет выступать за наш клуб еще очень долго.
Сегодня 10:07
Не знаю скоро ли еще земля родит подобного гения. Но пока Месси играет. Будем смотреть и получать удовольствие. А отличия между Роналду и Месси очевидные. Месси придумывает голевую атаку, разгоняет ее и успевает завершить в большинстве случаев. А в случае с Роном голевую атаку придумывает команда,команда и разыгрывает голевую комбинацию а Рон только завершает. Рон игрок одного касания. Футбола в нем мало . Голеодор очень узкого профиля. тычок. Месси это гений, голова, мозг на поле. Так не играли ни пеле ни марадона. все могли играть в чем то своем, узком. Пеле тоже только забивал, Марадона вел игру чаще, а забивал мало. Месси лучший в истории.
_____________
Уффф, куда же они исчезают со своими лестными, полными слез комментариями, когда Месси выходит из зоны комфорта и перемешается играть за сборную.
Где он уже сам становится игроком узкого профиля, специализирущийся на товарищеских матчах.
Где нет такой результативности как в Барсе и близко?
А сравнивать Марадонна, с человеком, который приводил Наполи дважды к чемпионству, что она после его ухода, они до сих пор не могут ничего выиграть.
Как можно его сравнивать с людьми, которые одинаково были хороши и в клубе и в сборной принося результаты в официальных играх, а не в товарищеских.
Что там создает Месси. Посмотрите егр манеру игры, вся суть заключается в том, чтобы закинуть мяч на левый фланг, а самому бежать в штрафную замкнуть прострел условного Альбы. Как называет сие действие Валери -тычком! Посмотрите его голы, они процентов на 70 все таким образом забиты.
А опускание вместе со всей командой на свою половину поля, чтобы оттуда начать атаку, персофанки Месси называют игрой в полузащите...смешно)).
Тогда по жтому же принципк Роналду можно назвать защитником, когда он каждый раз возвращается в свою штрафную и отбивает мячи после уголовых или их розыгрышев!
Сегодня 10:07
Не знаю скоро ли еще земля родит подобного гения. Но пока Месси играет. Будем смотреть и получать удовольствие. А отличия между Роналду и Месси очевидные. Месси придумывает голевую атаку, разгоняет ее и успевает завершить в большинстве случаев. А в случае с Роном голевую атаку придумывает команда,команда и разыгрывает голевую комбинацию а Рон только завершает. Рон игрок одного касания. Футбола в нем мало . Голеодор очень узкого профиля. тычок. Месси это гений, голова, мозг на поле. Так не играли ни пеле ни марадона. все могли играть в чем то своем, узком. Пеле тоже только забивал, Марадона вел игру чаще, а забивал мало. Месси лучший в истории.
_____________
Уффф, куда же они исчезают со своими лестными, полными слез комментариями, когда Месси выходит из зоны комфорта и перемешается играть за сборную.
Где он уже сам становится игроком узкого профиля, специализирущийся на товарищеских матчах.
Где нет такой результативности как в Барсе и близко?
А сравнивать Марадонна, с человеком, который приводил Наполи дважды к чемпионству, что она после его ухода, они до сих пор не могут ничего выиграть.
Как можно его сравнивать с людьми, которые одинаково были хороши и в клубе и в сборной принося результаты в официальных играх, а не в товарищеских.
Что там создает Месси. Посмотрите егр манеру игры, вся суть заключается в том, чтобы закинуть мяч на левый фланг, а самому бежать в штрафную замкнуть прострел условного Альбы. Как называет сие действие Валери -тычком! Посмотрите его голы, они процентов на 70 все таким образом забиты.
А опускание вместе со всей командой на свою половину поля, чтобы оттуда начать атаку, персофанки Месси называют игрой в полузащите...смешно)).
Тогда по жтому же принципк Роналду можно назвать защитником, когда он каждый раз возвращается в свою штрафную и отбивает мячи после уголовых или их розыгрышев!
За такие слова, он может быть в опале у Месси и его оголтелых фанаток, ведь по мнению последних, Барселона без Месси опустится до уровня Леганеса!
За такие слова, он может быть в опале у Месси и его оголтелых фанаток, ведь по мнению последних, Барселона без Месси опустится до уровня Леганеса!
"Может даже станет президентом Европейского Союза и объединит Европу с Китаем,будет летать на космических кораблях в свою галактику,так как он с другой галактики".-глорам кажется,что я не шучу.Глорам хочу сказать,что я персофан легендарного Роналду давно а за Месси пусть топит джин итд.
"Может даже станет президентом Европейского Союза и объединит Европу с Китаем,будет летать на космических кораблях в свою галактику,так как он с другой галактики".-глорам кажется,что я не шучу.Глорам хочу сказать,что я персофан легендарного Роналду давно а за Месси пусть топит джин итд.
Таких больше не будет.
2-3 топовых игрока нужно чтобы хоть чуть чуть заменить его функции.
Таких больше не будет.
2-3 топовых игрока нужно чтобы хоть чуть чуть заменить его функции.
Если нет то лучше не уходить и завершить карьеру в Барсе.
А так конечно же уход гениальнейшего игрока в истории из Барсы окажет влияние.
Если нет то лучше не уходить и завершить карьеру в Барсе.
А так конечно же уход гениальнейшего игрока в истории из Барсы окажет влияние.