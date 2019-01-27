Альба: «„Барселона“ и без Месси останется „Барселоной“»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба похвалил форварда команды Лионеля Месси.

Между нами всегда были хорошие взаимоотношения на поле и вне его. Со временем мы стали лучше понимать друг друга, теперь Лео меня отлично знает и всегда ищет во время игры, а я его. Благодаря этому мы сумели забить много голов. Какой будет «Барселона» без Месси? Она всё равно ведь останется «Барселоной». Разумеется, что все будут скучать по Лео, ведь он лучший игрок в истории футбола. Надеемся, что он будет выступать за наш клуб еще очень долго.