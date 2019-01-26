Семья Салы выступила против черных повязок на матчах

сегодня, 21:04

Семья пропавшего футболиста Эмилиано Салы обратилась в футбольную ассоциацию Англии с просьбой убрать траурные повязки с английских футболистов во время соревнований. Так, сегодняшний матч Кубка Англии «Миллуолл» и «Эвертон» сыграли уже без черных повязок, хотя чуть ранее в этот же день футболисты других команд их носили.

Семья Салы настаивает, что футболист и пилот самолета Дэйв Ибботсон официально не признаны мертвыми, поэтому траурные повязки, по их мнению, сейчас не к месту.

Самолет с Эмилиано Салой на борту пропал над Ла-Маншем 21 января. До сих пор поиски не дали никаких результатов.