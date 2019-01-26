Квальярелла: «Я и сам потерял дар речи, когда снова забил»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла, забивший сегодня в 11-м матче Серии А подряд, поделился эмоциями от своего достижения. 35-летний игрок повторил рекорд Габриэля Батистуты, установленный в 1994 году.

Это немыслимо. Меня переполняют эмоции, когда я думаю об этом, от одного имени Батистуты у меня мурашки по коже. Первый гол я особо не праздновал в знак уважения к болельщикам «Удинезе», где я раньше выступал.

Я сам потерял дар речи, поверьте мне! Это и есть моя жизнь.

Через несколько дней мне исполнится 36 лет, что делает меня особо гордым. Все те жертвы, случившиеся в прошлом, помогли достичь этого результата, которого я и сам не ждал.