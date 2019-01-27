Альба: «Не верю, что Неймар вернется в „Барселону“»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что не верит в возвращение форварда ПСЖ Неймара, который ушел из команды летом 2017 года.
Мы не обсуждаем эту тему между собой. Я даже в это не верю. Да, Неймар очень хороший игрок, но он решил уйти и нужно уважать его выбор. Журналисты накручивают эту тему, ведь никто не говорит постоянно о том, что в команду могут вернуться Педро или Бартра, хотя они тоже отличные футболисты.
спасибо за комплимент...
спасибо за комплимент...
Что будет то будет , мы увидим слава богу не от вас зависит....сидите дальше на кухне кудахтайте кого вам прощать а кого нет, идеальные вы мои
Что будет то будет , мы увидим слава богу не от вас зависит....сидите дальше на кухне кудахтайте кого вам прощать а кого нет, идеальные вы мои
Раза 4-5 ещё уйдёт и вернётся...))
Раза 4-5 ещё уйдёт и вернётся...))