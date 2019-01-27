Альба: «Не верю, что Неймар вернется в „Барселону“»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что не верит в возвращение форварда ПСЖ Неймара, который ушел из команды летом 2017 года.

Мы не обсуждаем эту тему между собой. Я даже в это не верю. Да, Неймар очень хороший игрок, но он решил уйти и нужно уважать его выбор. Журналисты накручивают эту тему, ведь никто не говорит постоянно о том, что в команду могут вернуться Педро или Бартра, хотя они тоже отличные футболисты.