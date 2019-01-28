Магнуссон: «Надеюсь, „Зенит“ начнет терять больше очков»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Иран -:-  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
сегодня Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк -:- Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
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Магнуссон: «Надеюсь, „Зенит“ начнет терять больше очков»

сегодня, 09:50

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон надеется, что «Зенит», лидирующий на данный момент в таблице РПЛ, после паузы будет терять больше очков.

Что касается невразумительной игры «Зенита» на турнире в Катаре и является ли это стимулом для ЦСКА, то сложно находиться во главе турнирной таблицы почти весь сезон. Морально тяжело. Надеюсь, что после паузы «Зенит» начнёт терять больше очков и мы наконец выйдем в лидеры.

Пришло ли ощущение, что этот созыв ЦСКА созрел для борьбы за чемпионство? ЦСКА – исторический, большой клуб, и я пришёл сюда не просто играть – побеждать.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
   164 / 774
сегодня в 11:07
Надеятся, что кто то ошибется, это плохо.
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   23 / 774
сегодня в 11:02
у зенита только гы-гы-гы осталось)...
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец
   22 / 774
сегодня в 10:52
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       18 / 774
    сегодня в 10:51
    Надо больше задумываться как самим не терять очки!
    LOpp
    LOpp
       9 / 774
    сегодня в 10:47
    вся страна на это надеется.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Великолепный
       11 / 774
    сегодня в 10:41
    Зенит сейчас так выглядит на фоне двух чемпионов,не обольщайтесь,это вам не никакущий Реал при сливе тренера
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 774
    сегодня в 10:39
    гонору то ,школоте микрофон дали,боритесь больше болтайте меньше,с дошколят спросу нет ,так зачем себе проблемы создавать
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       66 / 774
    сегодня в 10:32
    На Зенит надейся, да сам не плошай.
    По весне потеря очков не допустима. Удачи ЦСКА.
    FILL3286
    FILL3286 ответил Литейный 4
       31 / 774
    сегодня в 10:26
    Зенит спад прошел. Теперь только вверх к золотым медалям. Гыгыгы
    Степан ты не выспался что ли?
    Какой наверх?
    Какие золотые медали?
    Четвертый год одно и тоже,мы чемпионы,мы чемпионы,мы лучший клуб восточной европы
    А в итоге пятые и привет от андерлехта,лейпцига и скоро от фенера
    А да и тренера у вас все топовые((((
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
       169 / 774
    сегодня в 10:22
    ЦСКА – исторический, большой клуб, и я пришёл сюда не просто играть – побеждать!
    ---------------------------------------
    Браво, Фёдор, так держать!
    Великолепный
    Великолепный
       42 / 774
    сегодня в 10:22
    Как говорится поживем увидим, а то как сейчас выглядит Зенит на товарищеском турнире то небольшой отрыв по очкам в чемпионате может растаять уже в первых двух турах весной!
    Jum13
    Jum13
       13 / 774
    сегодня в 10:21
    Не надо на кого-то надеяться - главное сами не теряйте
    ДУХ Спартака
    ДУХ Спартака
       76 / 774
    сегодня в 10:15
    Хватит. И так щедро раздали очки.
    viv
    viv
       37 / 774
    сегодня в 10:12
    Магнуссон, первый свой трофей ты уже выиграл с ЦСКА - продолжай в том же духе ....
    Братья за Спартак
    Братья за Спартак
       74 / 774
    сегодня в 10:12
    Хаха. Не дождетесь.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 774
    сегодня в 10:07
    Зенит спад прошел. Теперь только вверх к золотым медалям. Гыгыгы
    tuman960
    tuman960
       152 / 774
    сегодня в 10:05
    поживём-увидим!!!!Предпосылки к этому есть,однако я бы не загадывал,так как спонсор не простит потерю чемпионства!!!
    Гуливер
    Гуливер
       253 / 774
    сегодня в 09:58
    надейся,да вряд ли
    FILL3286
    FILL3286
       31 / 774
    сегодня в 09:55
    пятое место бакланам обеспеченно
    паредас лучший
    cska plus
    cska plus
       14 / 774
    сегодня в 09:52
    Дело говорит Хордур.
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