Магнуссон: «Надеюсь, „Зенит“ начнет терять больше очков»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон надеется, что «Зенит», лидирующий на данный момент в таблице РПЛ, после паузы будет терять больше очков.
Что касается невразумительной игры «Зенита» на турнире в Катаре и является ли это стимулом для ЦСКА, то сложно находиться во главе турнирной таблицы почти весь сезон. Морально тяжело. Надеюсь, что после паузы «Зенит» начнёт терять больше очков и мы наконец выйдем в лидеры.
Пришло ли ощущение, что этот созыв ЦСКА созрел для борьбы за чемпионство? ЦСКА – исторический, большой клуб, и я пришёл сюда не просто играть – побеждать.
К нам пришёл байкальский друг))
К нам пришёл байкальский друг))
По весне потеря очков не допустима. Удачи ЦСКА.
По весне потеря очков не допустима. Удачи ЦСКА.
Какой наверх?
Какие золотые медали?
Четвертый год одно и тоже,мы чемпионы,мы чемпионы,мы лучший клуб восточной европы
А в итоге пятые и привет от андерлехта,лейпцига и скоро от фенера
А да и тренера у вас все топовые((((
Какой наверх?
Какие золотые медали?
Четвертый год одно и тоже,мы чемпионы,мы чемпионы,мы лучший клуб восточной европы
А в итоге пятые и привет от андерлехта,лейпцига и скоро от фенера
А да и тренера у вас все топовые((((
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Браво, Фёдор, так держать!
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Браво, Фёдор, так держать!
паредас лучший
паредас лучший