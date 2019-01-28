Магнуссон: «Надеюсь, „Зенит“ начнет терять больше очков»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон надеется, что «Зенит», лидирующий на данный момент в таблице РПЛ , после паузы будет терять больше очков.

Что касается невразумительной игры «Зенита» на турнире в Катаре и является ли это стимулом для ЦСКА , то сложно находиться во главе турнирной таблицы почти весь сезон. Морально тяжело. Надеюсь, что после паузы «Зенит» начнёт терять больше очков и мы наконец выйдем в лидеры.