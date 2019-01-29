Сухина: «Ни одна команда сейчас не выглядит целостно»

Начальник ФК «Локомотив» Станислав Сухина рассуждает об игре москвичей на Кубке «Матч Премьер».

Видно, что команды готовятся и судьи тоже. Турнир интересный, потому что уже в январе встречаются команды, которые борются за высокие места в чемпионате. В целом все хорошо. Менталитет Катара немного приносит сюрпризы. Какие положительные моменты у «Локомотива» могу выделить? Тайм с «Зенитом», с «Ростовом» были хорошие отрезки. Ни одна команда сейчас не выглядит целостно. Пока все только на пути к хорошей игре. Смолов? Не сказал бы, что он выглядит тяжеловато на фоне остальных. Виден прогресс, но видно и то, что еще есть, куда прибавлять.