Сёмин: «Мы рассчитываем на Фернандеша»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о выборе стартового состава на игру против «Спартака» в рамках Кубка «Матч Премьер».

Каждый раз, выбирая стартовый состав, мы руководствовались одним — играют сильнейшие. Но не исключено, что будет много замен, как это было в предыдущем матче. У нас есть свои тактические моменты. Крыховяк сыграет в первом тайме, а во втором — Денисов. Есть группа игроков, которая должна сыграть приблизительно одинаковое время. Фернандеш болен, он здесь получил травму. Он в отеле. Пока он в наших планах, раз он наш игрок, мы на него рассчитываем.