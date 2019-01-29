Гаджиев: «Смолов не играет на уровне своих возможностей»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поддержал нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

Вопрос не столько в физической форме, сколько в психологическом состоянии игрока. На чемпионате мира он должен был быть центрфорвардом номер один, а в итоге у него это не получилось. У него высокий потенциал, поэтому факт в том, что сейчас он не играет на уровне своих возможностей. Когда он заиграет? Это зависит только от него, потому что отношение к нему в «Локомотиве» нормальное, возможности предоставляются.