Кононов: «Сегодня не нужно рисковать здоровьем игроков»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассуждает о предстоящем матче с «Локомотивом» в рамках Кубка «Матч Премьер».

Нам нужно и посмотреть ребят, и завоевать трофей. Нужно посмотреть, как будет выглядеть Зобнин, Айртон и другие ребята. Хочется посмотреть на ту интенсивную работу, которую мы проделали. Думаю, можно ожидать ротацию. Мы дорожим нашими игроками, кто-то полностью готов, также есть игроки, которые бы хотели играть, например, Луис Адриано, но мы запретили. Есть микротравмы, рисковать незачем.