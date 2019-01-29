Зе Луиш: «Я полностью сконцентрирован на работе в „Спартаке“»

Форвард «Спартака» Зе Луиш заявил, что не спешит уходить из клуба.

Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы. Это значит, что ты не зря ешь свой хлеб, делаешь свою работу правильно. С другой стороны, могу всех заверить, что я – игрок «Спартака» и намерен выполнить свой контракт с клубом от и до. Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в «Спартаке», на защите красно-белых цветов. Если в будущем когда-то поступит предложение, которое заинтересует все стороны, тогда сядем и будем разговаривать. Но на данный момент я – игрок «Спартака».

Нравится чемпионат Англии, никогда не отрицал это. С другой стороны, не ослеплен этой идеей. Делаю свою работу, а время покажет.