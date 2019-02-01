Спаллетти: «Заявление Маротты о Перишиче только создало напряжённость»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти высказался о ситуации с полузащитником команды Иваном Перишичем. Несколько дней назад генеральный директор клуба Джузеппе Маротта сообщил о том, что хорватский хавбек хочет покинуть «Интер». В итоге Перишич остался в составе «нерадзурри», но матч Кубка Италии против «Лацио» (1:1, 3:4 - пенальти) провёл на скамейке запасных.

Такая ситуация сложилась для Перишича на трансферном рынке, но он профессионал, знает свою роль [в «Интере»], и уже вчера он был совсем в другом настроении.

Подобные вещи случаются во время трансферного окна: игрок получает впечатляющее предложение, его это искушает. Но затем он понимает, что это не настоящее предложение, что его обманули, и приходится делать шаг назад. Теперь он возобновит тренировки, и как только его мысли будут полностью сосредоточены на «Интере», мы позволим ему играть.

Не знаю, было ли это хорошей идеей – сказать о том, что Перешич хочет уйти. Но игрок получил серьёзное предложение и сказал, что открыт для переговоров. Когда он понял, что предложение было не таким, как он рассчитывал, он делает шаг назад, но ущерб уже нанесён. Это заявление [Маротты] только создало лишнюю напряжённость вокруг игрока и команды. Сейчас Иван будет постепенно возвращаться в колею, но это займёт какое-то время.