Солари: «Жаль людей, которые только что открыли для себя Бензема»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари дал комментарий после победы над «Жироной» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании. Нападающий «сливочных» Карим Бензема отметился в этой встрече двумя забитыми мячами.

Мне жаль людей, которые не замечали Бензема всё это время. Но даже для тех, кто впервые увидел Карима только на прошлой неделе, ещё есть возможность открыть его для себя.

«Реал» всегда ведёт борьбу. Команда обладает соревновательным духом. Это команда воинов и победителей, цель которых – не останавливаться.