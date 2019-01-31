Гуренко: «Руководитель минского „Динамо“ считает, что я сдал игру „Зениту“»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.5 4.25 1.68
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.07 3.45 3.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун 1.75 3.2 5.2
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 1:0 Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 8’ Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 1:0 Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.7 3.2 2.5
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1:1 Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 2.9 2.9 2.55
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 0:1 Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 14 3.85 1.35
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:1 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 0:2 Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 2.45 2.85 3.15
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11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2:1 Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман 1:1 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 0:2 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1:2 Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд 5:1 Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 0:3 Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 32 7.8 1.08
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р 0:0 Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 1:0 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2:1 Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 4:1 Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 0:1 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг 3:1 Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд 1:0 Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:1 Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд 3:1 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК 2:1 Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС 6 4 1.5
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Гуренко: «Руководитель минского „Динамо“ считает, что я сдал игру „Зениту“»

сегодня, 21:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)8 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Минск)ДинамоЗакончился в дополнительное время

Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко вспомнил о дуэли с «Зенитом» в Лиге Европы. Команда из Беларуси выиграла домашний матч со счетом 4:0, однако в ответном поединке провалилась, уступив 1:8.

- Команда к ответному матчу с «Зенитом» была готова идеально. Душа радовалась, когда видел, как ребята тренировались. Все, что готовили к игре, мы отработали. Знаю, футболисты могут ошибаться, вратарь может под рукой пропустить, защитник в свои ворота срезать. Но когда не все игроки выполняли тренерскую установку, то, что мы отрабатывали, это меня больше всего настораживало.

- «Зенит» играл без зрительской поддержки, почти час в меньшинстве после удаления Паредеса. Неужели он и вправду был настолько сильнее «Динамо», что сумел выкрутиться из безысходного положения?

- Не может за неделю команда так кардинально измениться. За три недели — согласен. Но за неделю — никогда! Мне неинтересно, что и как было в этой игре, кто чем занимался. Для себя я уже все решил. И могу сказать: моя совесть чиста. Готов пройти все проверки, даже публично, на центральном телевидении. Детектор лжи, сыворотка правды, гипноз — любые новейшие технологии. Таких случаев еще не было — почему бы не стать первым?

- На послематчевой пресс- конференции вы упомянули «Газпром». Пришлось к слову или с каким-то намеком?

- Чтобы говорить конкретно, нужны доказательства. У меня их нет. Я понимал, каким будет судейство. Предупреждал ребят: могут быть удаления уже в первом тайме, а то и двойные. Лучше бы они были...

- Удаление было как раз у «Зенита»...

- ...после которого мы и развалились. Это жестокий урок. Но, поверьте, я ничего не мог изменить в той ситуации.

- Юрий Чиж [Председатель наблюдательного совета «Динамо» - прим.] наблюдал за матчем с трибуны «Петровского». Какова была его реакция после финального свистка? Он заходил в раздевалку?

- Нет. После этого мы не общались с Юрием Александровичем на эту тему.

- То есть у вас произошел конфликт?

- У нас не могло быть конфликта, потому что мы даже не виделись после игры. Слышал, он считает, будто я ее сдал. Но еще раз говорю: готов пройти все процедуры.

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Все комментарии
димон 37
димон 37 ответил Scuderia Ferrari
   454 / 813
сегодня в 22:39
Белорусские сайты - это верх адекватности, всякие тутбай и прочие говорящие всему миру о кровавом режЫме.=) Если уж Севилья развалилась на Камп Ноу (разница в классе не такая существенная, как тут), победив 2:0 в первой встрече (напомним, поражение 4:2 устроило бы Севилью, а при 4:0 гости отыграли мяч), то что говорить о команде из почти любительской лиги? Сценарий в обеих дуэлях похож, пусть не такие чудовищные счета в Севилья-Барса.
ты давай х.. с пальцем не путай, сравнил Барсу и зенит
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   65 / 813
сегодня в 22:34
Невиновный не будет так истерично оправдываться! Здал игру,однозначно!
Т34
Т34 ответил time out
   7 / 813
сегодня в 22:29
О, кошка на прогулку вышла. Так закипела, что в одной теме и лайкнула и дизлайк влепила. Ну не надо так волноваться! На правду не обижаются. Хотя это не про вас.
Не хами женщине!
time out
time out
   69 / 813
сегодня в 22:27
О, кошка на прогулку вышла. Так закипела, что в одной теме и лайкнула и дизлайк влепила. Ну не надо так волноваться! На правду не обижаются. Хотя это не про вас.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   83 / 813
сегодня в 22:26
Поезд ушел. Обыкновенный, обыкновенный, обыкновенный... С л и в...))
морозз
морозз
   72 / 813
сегодня в 22:24
То что исход матча настораживал это к гадалке не ходи, всё покрыто газовым мраком и он ещё долго не рассосётся! Но фраза «не пойман не вор» тоже имеет право на существование, сто пудово!
time out
time out ответил Scuderia Ferrari
   69 / 813
сегодня в 22:23
Тебе не хватает мыла и шампуня?
Да, бомжи везде бомжи". Грязь их не смущает.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил time out
   3 / 813
сегодня в 22:21
Тебе не хватает мыла и шампуня?
time out
time out ответил Scuderia Ferrari
   69 / 813
сегодня в 22:21
Белорусские сайты - это верх адекватности, всякие тутбай и прочие говорящие всему миру о кровавом режЫме.=) Если уж Севилья развалилась на Камп Ноу (разница в классе не такая существенная, как тут), победив 2:0 в первой встрече (напомним, поражение 4:2 устроило бы Севилью, а при 4:0 гости отыграли мяч), то что говорить о команде из почти любительской лиги? Сценарий в обеих дуэлях похож, пусть не такие чудовищные счета в Севилья-Барса.
Давай, давай, больше мыла и шампуни? Только запомни, эта грязь не отмывается.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Т34
   3 / 813
сегодня в 22:20
А как тебе первый матч "Пищевика" с ПАОКом? Повели 0:2, пропустили 3, не забили пенальти. Очень честно проиграли, да?=)
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   179 / 813
сегодня в 22:20
Зениту не впервой позориться на всю Европу
Тага Дага
Тага Дага
   281 / 813
сегодня в 22:20
Тоже мне новость. ...сколько их было.
161регион
161регион
   61 / 813
сегодня в 22:17
Зеня всех купил???бу га га га...откуда у бичей деньги
Т34
Т34
   7 / 813
сегодня в 22:16
Ironyfan, мой тебе ответ про визг на ветке, игнором не закроешься.

Какой ты проницательный! Вы визжите даже по пустякам, которые не стоят и выеденного яйца, если это происходит на спартаковской ветке. Вы можете хоть тысячу раз заявлять, что Газпром тут не причем, что Зенит чист, это не прокатывает. Что-то подозрительно отсутствие ваших постоянных ораторов спартакофобов, знают где собака порылась. Да, прямых улик и доказательств нет, следы умело заметены, но у нас в стране умных людей гораздо больше, чем дураков.
МКС
МКС ответил Lucho Gonzalez
   32 / 813
сегодня в 22:14
у пупсиков пукан подгорает, ведь спартачок может только позорно по 7 мячей пропускать в ответке
    ошалевший
    ошалевший
       386 / 813
    сегодня в 22:14
    тут вангой не надо быть,чтобы понять это,белорусов тоже можно понять,там не такие зарплаты,а уних тоже семьи
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       3 / 813
    сегодня в 22:14
    Белорусские сайты - это верх адекватности, всякие тутбай и прочие говорящие всему миру о кровавом режЫме.=)

    Если уж Севилья развалилась на Камп Ноу (разница в классе не такая существенная, как тут), победив 2:0 в первой встрече (напомним, поражение 4:2 устроило бы Севилью, а при 4:0 гости отыграли мяч), то что говорить о команде из почти любительской лиги? Сценарий в обеих дуэлях похож, пусть не такие чудовищные счета в Севилья-Барса.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Lucho Gonzalez
       4 / 813
    сегодня в 22:12
    у пупсиков пукан подгорает, ведь спартачок может только позорно по 7 мячей пропускать в ответке
    Да у них подгорает не по делу, главное. "Динамо Минск" проиграло 1-2 дома любителям из "Дерри Сити" общей стоимостью 1 миллион - тут они не вопят.

    "Динамо Минск" пропустило, по сути, 4 мяча от команды другого уровня (дальше обмен голами в допвремя был) - это договорняк)
    GGGringOOO
    GGGringOOO
       764 / 813
    сегодня в 22:11
    Да бомжи просто в первой игре слишком на расслабоне были и у Динамо все залетело. По составу Зенька закономерно победил, даже в меньшенстве. Игроки просто на несколько голов лучше
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       130 / 813
    сегодня в 22:08
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
         300 / 813
      сегодня в 22:07
      ДА ВСЕ ВИДЕЛИ ЭТО ТОЛЬКО ТЕБЕ С СКАМЕЙКИ БЫЛО
      НЕ ВИДНО ,МОЖ И НЕ ТЫ ,НО ИГРУЛИ ТОЧНО
      pomor45
      pomor45
         128 / 813
      сегодня в 22:07
      Каков оригинал? Его команда, видите ли, развалилась после того как судьи злонамеренно во вред ему удалили Паредеса. Может он намекает, что Паредес был его человеком? Если так, то теперь он его потерял: с ПСЖ ему не встретится никогда.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил makkie
         4 / 813
      сегодня в 22:03
      Извините, но не только руководитель "Динамо" Минск так считает. Оооочень странный матч, а особенно игра защитников и вратаря белорусов. Такие детские ошибки совершали подряд - что выводы сами собой напрашиваются.
      А то, что до этого они дома проиграли любительской "Дерри Сити" из Ирландии в отборочных матчах 1-2, это тебя ни на какие мысли не наводит? Там тоже договорняк был? Ответишь или слился тут же, как настоящий спартач?
      Морозовский
      Морозовский
         33 / 813
      сегодня в 22:02
      Правильно считает! Только ты, Гуренка, игру не сдал, а продал "зеньке"! И, судя по всему, денежки россиян тебе ляжку не жгут!
      beefs
      beefs
         175 / 813
      сегодня в 22:01
      Бывает не только с Барселоной...
      makkie
      makkie
         28 / 813
      сегодня в 21:58
      Извините, но не только руководитель "Динамо" Минск так считает.
      Оооочень странный матч, а особенно игра защитников и вратаря белорусов.
      Такие детские ошибки совершали подряд - что выводы сами собой напрашиваются.
      LOpp
      LOpp
         5 / 813
      сегодня в 21:57
        Ruslik1982
        Ruslik1982
           95 / 813
        сегодня в 21:57
        почему в опросе нет ответа "очевидный слив"
        спартак 1987
        спартак 1987
           204 / 813
        сегодня в 21:56
        Вратаря динамо на детекторе лжи с собой проверить приведи, первый гол со штрафного Паредеса просто смех, голкипер Минска даже руки не поднял
        3ton
        3ton
           221 / 813
        сегодня в 21:49
        По чем слив ? Сколько кубов газа ?
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