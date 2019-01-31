Гуренко: «Руководитель минского „Динамо“ считает, что я сдал игру „Зениту“»

Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко вспомнил о дуэли с «Зенитом» в Лиге Европы. Команда из Беларуси выиграла домашний матч со счетом 4:0, однако в ответном поединке провалилась, уступив 1:8.
- Команда к ответному матчу с «Зенитом» была готова идеально. Душа радовалась, когда видел, как ребята тренировались. Все, что готовили к игре, мы отработали. Знаю, футболисты могут ошибаться, вратарь может под рукой пропустить, защитник в свои ворота срезать. Но когда не все игроки выполняли тренерскую установку, то, что мы отрабатывали, это меня больше всего настораживало.
- «Зенит» играл без зрительской поддержки, почти час в меньшинстве после удаления Паредеса. Неужели он и вправду был настолько сильнее «Динамо», что сумел выкрутиться из безысходного положения?
- Не может за неделю команда так кардинально измениться. За три недели — согласен. Но за неделю — никогда! Мне неинтересно, что и как было в этой игре, кто чем занимался. Для себя я уже все решил. И могу сказать: моя совесть чиста. Готов пройти все проверки, даже публично, на центральном телевидении. Детектор лжи, сыворотка правды, гипноз — любые новейшие технологии. Таких случаев еще не было — почему бы не стать первым?
- На послематчевой пресс- конференции вы упомянули «Газпром». Пришлось к слову или с каким-то намеком?
- Чтобы говорить конкретно, нужны доказательства. У меня их нет. Я понимал, каким будет судейство. Предупреждал ребят: могут быть удаления уже в первом тайме, а то и двойные. Лучше бы они были...
- Удаление было как раз у «Зенита»...
- ...после которого мы и развалились. Это жестокий урок. Но, поверьте, я ничего не мог изменить в той ситуации.
- Юрий Чиж [Председатель наблюдательного совета «Динамо» - прим.] наблюдал за матчем с трибуны «Петровского». Какова была его реакция после финального свистка? Он заходил в раздевалку?
- Нет. После этого мы не общались с Юрием Александровичем на эту тему.
- То есть у вас произошел конфликт?
- У нас не могло быть конфликта, потому что мы даже не виделись после игры. Слышал, он считает, будто я ее сдал. Но еще раз говорю: готов пройти все процедуры.
Какой ты проницательный! Вы визжите даже по пустякам, которые не стоят и выеденного яйца, если это происходит на спартаковской ветке. Вы можете хоть тысячу раз заявлять, что Газпром тут не причем, что Зенит чист, это не прокатывает. Что-то подозрительно отсутствие ваших постоянных ораторов спартакофобов, знают где собака порылась. Да, прямых улик и доказательств нет, следы умело заметены, но у нас в стране умных людей гораздо больше, чем дураков.
Какой ты проницательный! Вы визжите даже по пустякам, которые не стоят и выеденного яйца, если это происходит на спартаковской ветке. Вы можете хоть тысячу раз заявлять, что Газпром тут не причем, что Зенит чист, это не прокатывает. Что-то подозрительно отсутствие ваших постоянных ораторов спартакофобов, знают где собака порылась. Да, прямых улик и доказательств нет, следы умело заметены, но у нас в стране умных людей гораздо больше, чем дураков.
Если уж Севилья развалилась на Камп Ноу (разница в классе не такая существенная, как тут), победив 2:0 в первой встрече (напомним, поражение 4:2 устроило бы Севилью, а при 4:0 гости отыграли мяч), то что говорить о команде из почти любительской лиги? Сценарий в обеих дуэлях похож, пусть не такие чудовищные счета в Севилья-Барса.
Если уж Севилья развалилась на Камп Ноу (разница в классе не такая существенная, как тут), победив 2:0 в первой встрече (напомним, поражение 4:2 устроило бы Севилью, а при 4:0 гости отыграли мяч), то что говорить о команде из почти любительской лиги? Сценарий в обеих дуэлях похож, пусть не такие чудовищные счета в Севилья-Барса.
"Динамо Минск" пропустило, по сути, 4 мяча от команды другого уровня (дальше обмен голами в допвремя был) - это договорняк)
"Динамо Минск" пропустило, по сути, 4 мяча от команды другого уровня (дальше обмен голами в допвремя был) - это договорняк)
НЕ ВИДНО ,МОЖ И НЕ ТЫ ,НО ИГРУЛИ ТОЧНО
НЕ ВИДНО ,МОЖ И НЕ ТЫ ,НО ИГРУЛИ ТОЧНО
Оооочень странный матч, а особенно игра защитников и вратаря белорусов.
Такие детские ошибки совершали подряд - что выводы сами собой напрашиваются.
Оооочень странный матч, а особенно игра защитников и вратаря белорусов.
Такие детские ошибки совершали подряд - что выводы сами собой напрашиваются.
Только сектанты думают, что это была великая победа.
Только сектанты думают, что это была великая победа.