Индзаги о судействе в матче с «Интером»: «Такого я ещё не видел»

Наставник «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Интером» (1:1, 4:3 - пенальти) в четвертьфинальном матче Кубка Италии. В частности Индзаги похвалил голкипера соперников Самира Хандановича и высказался относительно спорных судейских решений.

Я просил свою команду проявить характер, и они это сделали. Без такой сегодняшней игры Хандановича, мы бы выиграли раньше, но он был великолепен. Пенальти после 120 минут только продлил этот матч, но наш выход в полуфинал был заслужен полностью.

В воскресенье у нас был очень напряжённый матч с «Ювентусом», но, несмотря на это, парни показали прекрасную игру сегодня. Я поздравил каждого из них, одного за другим. Мы могли победить даже до начала экстра-таймов, но Ханданович тащил всё.

Я не хочу говорить о судейских моментах. Скажу только то, что я никогда не видел, чтобы судья отменял красную карточку или назначал пенальти после 122 минут игры.