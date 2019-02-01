Спаллетти: «Сделайте одолжение, спросите про пенальти кого-нибудь другого»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился мнением о домашнем матче с «Лацио» (1:1, 3:4 - пенальти) в четвертьфинале Кубка Италии. На последней компенсированной минуте второго овертайма при счёте 1:0 в пользу римлян главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Лацио», который реализовал Мауро Икарди. Отметим, что нарушение правил произошло на границе штрафной площади гостей, и изначально судья хотел назначить в ворота римской команды только штрафной удар.

Сделайте мне одолжение и спросите о том, был ли там пенальти, кого-нибудь другого. Если штрафной удар ещё не был исполнен и если один игрок толкает другого внутри штрафной площади, это всё ещё пенальти.

Будет лучше поговорить о том, как развивалась игра. Я никоим образом не хочу анализировать эти эпизоды.

Мы тяжеловато начали этот матч, но игра развивалась, мы были в игре от начала до финального свистка, но ближе к концу стали действовать более хаотично, а с «Лацио» такое не срабатывает.

Нам не хватало остроты паса, и когда «Лацио» приглашал нас в атаку, нам приходилось двигать мяч справа налево и обратно, потому что они держали пять защитников за линией мяча, и мы бы ничего не могли им сделать.

Игра выглядела абсолютно сбалансированной, и её исход мог решиться только в серии пенальти.