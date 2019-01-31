Неймар - журналистам: «Не доставайте меня»

Нападающий ПСЖ Неймар грубо ответил журналистам, которые встречали его сегодня в Барселоне.
Бразильский футболист прибыл в Каталонию, чтобы посетить одну из клиник, где его должны были проконсультировать по поводу травмы ноги.
Местные журналисты воспользовались приездом Неймара и атаковали его вопросами о том, вернется ли он в «Барселону».
Форвард довольно резко ответил прессе, его слова можно трактовать как: «Не доставайте меня».
его то спросили всего "как дела, хорошо ли себя чувствуете"
его то спросили всего "как дела, хорошо ли себя чувствуете"