Неймар - журналистам: «Не доставайте меня»

сегодня, 17:26

Нападающий ПСЖ Неймар грубо ответил журналистам, которые встречали его сегодня в Барселоне.

Бразильский футболист прибыл в Каталонию, чтобы посетить одну из клиник, где его должны были проконсультировать по поводу травмы ноги.

Местные журналисты воспользовались приездом Неймара и атаковали его вопросами о том, вернется ли он в «Барселону».

Форвард довольно резко ответил прессе, его слова можно трактовать как: «Не доставайте меня».