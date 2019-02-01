Иммобиле: «У „Лацио“ чуть было не украли полуфинал Кубка Италии»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле подвёл итоги выездного четвертьфинального матча Кубка Италии с «Интером».

На 116-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Лацио» главный арбитр встречи Розарио Абиссо показал красную карточку полузащитнику «Интера» Квадво Асамоа, но затем отменил удаление и ограничился жёлтой карточкой. На последних минутах компенсированного времени второго овертайма судья удалил защитника римлян Штефана Раду и назначил 11-метровый в ворота гостей, который реализовал нападающий «нерадзурри» Мауро Икарди. Однако в итоге в полуфинал турнира вышел «Лацио», победивший в серии пенальти (4:3).

Мы заслуживали пройти дальше и должны были выиграть этот матч до серии пенальти, но на 120-й минуте у нас чуть было не украли выход в полуфинал.

Если в этом матче была команда, которая должна была победить, то это «Лацио». Мы не знаем, что случилось в эпизоде с пенальти, нужно будет пересмотреть его снова.

Я вложил в эту игру своё сердце и свою душу. Сегодня мы отыграли часть того, что уступили в матче с «Ювентусом» на прошлой неделе. Теперь мы надеемся отомстить «Милану».