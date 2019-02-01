Рассказов: «Пытаемся использовать больше комбинаций»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

Команда объективно прибавляет. Мы пытаемся вернуть спартаковский стиль, который был в прошлом. Стараемся играть низом, через пас, преимущественно в одно касание, в «стеночку», пытаемся использовать больше комбинаций. Однако все прекрасно понимают, что это лишь начало и впереди нам предстоит еще очень много работы. Через месяц начнется крайне тяжелый отрезок в чемпионате России. Надеюсь, мы сумеем хорошо подготовиться ко второй части сезона и всё будет отлично.