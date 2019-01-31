Газизов: «„Уфа“ планирует подписать нападающего из Европы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в ближайшее время клуб собирается подписать контракт с нападающим из Европы.

В последний день вряд ли стоит ждать от «Уфы» трансферных бомб. Те два игрока, которые должны были перейти в зарубежные клубы, не уйдут. Переговоры по ним закрыты.



Что касается позиции нападающего, то мы нашли подходящего футболиста, и у нас ещё есть время подписать его. Он из Европы, и я надеюсь, что трансфер всё-таки состоится.