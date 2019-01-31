Дюков: «Количество центров по подготовке тренеров должно вырасти до 25-30»

Кандидат в президенты РФС Александр Дюков сообщил, что количество центров по подготовке футбольных тренеров в РФ со временем должно увеличиться до 25-30.
В настоящее время есть девять точек, где можно повысить квалификацию, получить профессию «тренер». Этого недостаточно, в ближайшее время будет поставлена задача довести количество до 15 учреждений с последующим увеличением до 25-30.
Дюков также добавил, что согласно стратегии развития футбола до 2030 года, к данному году в стране должно быть 10 тысяч тренеров с лицензией РФС и УЕФА.