Дюков: «Количество центров по подготовке тренеров должно вырасти до 25-30»

сегодня, 19:48

Кандидат в президенты РФС Александр Дюков сообщил, что количество центров по подготовке футбольных тренеров в РФ со временем должно увеличиться до 25-30.

В настоящее время есть девять точек, где можно повысить квалификацию, получить профессию «тренер». Этого недостаточно, в ближайшее время будет поставлена задача довести количество до 15 учреждений с последующим увеличением до 25-30.