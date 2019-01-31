«Роналду – сомнительный парень». Дзюба разбушевался!

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.5 4.25 1.68
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.07 3.45 3.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун 1.65 3.3 5.8
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 1:0 Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.7 3.2 2.5
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1:1 Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 7.6 1.25 6.9
20:00 49’ Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 0:1 Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.45 2.65 3.35
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:1 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 0:2 Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 2.45 2.85 3.15
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 3.85 3.6 1.85
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2:1 Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман 1:1 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 0:2 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд 5:1 Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 0:3 Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 32 7.8 1.08
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 4:1 Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд 1:0 Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:1 Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд 3:1 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 46’ Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК 1:0 Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС 6 4 1.5
ГлавнаяБлогиВспомнить всё!

«Роналду – сомнительный парень». Дзюба разбушевался!

сегодня, 19:35

Дзюба стал героем российского футбола в 2018 году, а теперь он еще и спикерскими способностями козыряет. «Соккер.ру» собрал свежие цитаты Артема. Досталось даже Роналду!

Только давайте сразу договоримся об отключении режима ханжей. В мире футбола полным полно соблюдающих субординацию, режим секретности, корпоративную этику и прочие правила приличия футболистов, так что без таких открытых и болтливых ребят, как Дзюба, было совсем скучно. Если вы достаточно глубоко погружены в мир футбола, регулярно смотрите и читаете интервью действующих лиц, то давно научились заранее угадывать ответы большинства ораторов, настолько они предсказуемы и стандартны. Редкий российский футболист производит интересный качественный контент и на футбольном поле, и за его пределами. Дзюбе это удается, пусть иногда он говорит лишнее, провоцирует или раздражает вас. Зато у Артема реплики не по заданному алгоритму, и понятно, почему он стал одним из хранителей атмосферы в сборной России во время чемпионата мира.

О видеопомощниках арбитров: «Введение VAR — это стопроцентно верное решение, потому что не будет непонятных голов, непонятных вердиктов. То есть всё будет честно. Что далеко ходить. Вот с Испанией был матч на чемпионате мира, и если бы не VAR, нам бы пенальти никогда в жизни не поставили. Серхио Рамос, Пике, Иско и вся остальная испанская команда подбегают к судье и начинают ему доказывать, что там руки не было. Уверен, что он их бы послушал, авторитетом бы задушили. А так как есть VAR – ребята, извините, даже если вы играете с русскими, пенальти будет, если было нарушение».

О футбольном буме и коронном жесте: «После чемпионата мира вижу, что много детей пошли в футбол играть в спортивные школы, часто встречаю людей на улице, которые мне говорят спасибо за это. Часто даже вижу, что многие детишки используют мой коронный жест празднования голов».

О капитанской повязке в сборной: «После ухода Акинфеева стало понятно, что будет назначен новый капитан. Черчесов сначала мне лично об этом сказал, а потом на собрании объявил об этом перед всей командой. Для меня эта повязка — огромная честь и определенный груз ответственности, но это приятная ноша. Если честно, даже никогда не думал, что буду капитаном».

О «наезде» юмористов: «Нам после чемпионата мира ребята из Comedy Club даже сказали: „Ну вы и заразы. Лишаете нас хлеба! Раньше российские футболисты и сборная это был, прямо, лакомый кусочек. А сейчас шутить над вами — невозможно“».

О критике и выбранном пути: «Могу сказать лишь одно: я всё и всем доказал. А люди, у которых свербит от чужих успехов, могут и дальше гавкать. У нас в мире до сих пор вякают на Криштиану Роналду, начали костерить Серхио Рамоса, который выиграл три Лиги чемпионов подряд. Правильно говорят: в футболе у многих очень короткая память. Поэтому отношусь с улыбкой. Повторяю, я всё доказал. Кто-то там тявкал, что я закончил с футболом, что я мёртвый, никогда и нигде больше не всплыву. Пусть. Они только это и умеют. Как в цитате из фильма „Фантастические твари“: недовольство трусов — похвала для храбрецов. Истина! Пускай кричат. Я же буду гнуть свою линию и идти выбранной тропой. Путь может быть тернистым, нелёгким, но я никогда не буду стараться быть для кого-то удобным, белым и пушистым. Иначе это уже буду не настоящий я. Да, иногда я бываю неправ, склонен ошибаться, но всё стараюсь делать искренне».

О Роберто Манчини: «Манчини заставлял нас бить по пустым воротам. Он брал 11 человек, которых с понедельника готовил и уже знал заранее, что они выйдут в основе, а остальные могли 40-50 минут лупить по пустым воротам. При этом просьба дать голкипера звучала постоянно. С тренировки Манчини выгнал меня один раз. Это очень истеричный малый и всегда думал, что если кто-то разговаривает, то это обязательно Дзюба. А я молчал в тот раз! Стоял в маске, которая надевается на горло и греет, снял ее и показываю – молчу! Но ему было все равно. Как говорили помощники Манчини – я для него как Марио Балотелли. Ну не знаю – нужно постараться, чтобы найти такое сходство. Сильный или слабый тренер Манчини? Я не знаю. Вообще не могу сказать, что он тренер. Бизнесмен, дипломат – возможно».

Об уходе в тульский «Арсенал»: «Я нереально много потерял в деньгах. Но это нормально – осознанный шаг. Например, Малафееву открытым текстом сказал: „Готов уйти на понижение в два раза, даже больше – главное для меня играть в футбол. Засунь себе эти деньги, куда хочешь“. Он мне: „Мы не можем тебя отпустить“. Ну, и у нас с ним произошел очень резкий разговор, конфликт. Не мог понять, как бывший футболист, с которым я играл в сборной и одном клубе, где он при мне провел прощальный матч, вдруг так ведет себя в открытую. Говорю ему: „Ты – человек футбола, мы вместе с тобой один хлеб ели, как ты можешь? Наоборот, должен помогать мне. Заберите эти деньги, только дайте мне играть“. Малафеев опять: „Мы не можем тебя отпустить“.

Вот говорят, что футболисты сидят в командах и получают бабки… У меня случилась полностью противоположная история. Я в шоке. И про меня бы так говорили, если бы ни помощь Гурама Захаровича Аджоева и губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, которых безумно уважаю. И Миодрага Божовича – тоже. Эти три человека меня вытащили – если бы не они, торчать мне в „Зените-2“, и, я уверен, разыграли бы историю: мол, сидит в дубле, получает бабло и ничего не хочет. Вот это стало бы для меня самым страшным».

Об отношениях с Малафеевым и неприятелями (перед матчем с «Ахматом» был момент, когда Малафеев обходил футболистов в туннеле, а Дзюба не пожал ему руку): «Да, он тянул руку, а я намеренно увернулся. Не надо ко мне подходить. Я могу уважать тебя, даже если ты мой враг или неприятель, но ты не подходи, не обнимайся, не говори со мной о какой-то дружбе. Малафеев не раз пытался меня спровоцировать, разговаривал просто омерзительно. Не потерплю такого».

Об Унаи Эмери: «Недавно увидел слова Эмери из его книги. Он пишет, что я якобы настраивал игроков „Спартака“ против него и журналистов. Такая ложь и лицемерие! У нас было с ним несколько стычек, в которых он был виноват. Потом просил у меня прощения. Как тренер Эмери действительно очень хороший. А вот как человек – лжец и лицемер. Я единственный раз психанул в открытую, когда сказал знаменитую фразу про тренеришку. Это, как вы помните, случилось после поражения от „Динамо“ 1:5. Он тогда зашел в раздевалку, сказал: „Ребята, ничего страшного, все хорошо, все молодцы“. Словно ничего не произошло. В раздевалке все игроки и начали орать, визжать: „Чего хорошего-то?!“»

Чтобы охарактеризовать Эмери, достаточно короткого примера. Он вызывал игроков по одному и говорил: «Ты самый лучший, самый достойный, а остальные — не очень». Потом вызывал другого, произносил ему те же слова. Только он не учел, что русские ребята общаются между собой по этому поводу. Менталитет у нас такой. Может, европейцы другие. Скажешь им что-то, держат в себе. А русские — не такие. Они выходят и говорят: «О, прикиньте, я лучший игрок в команде, а вы — не очень». А его спрашивают: «Как так? Это же я лучший!» Вот все мы и поняли, что Эмери — лицемер».

О «не своей» теме: «Без комментариев. „Спартак“ — не моя тема. У них своя жизнь, у меня — своя. Единственное, что могу сказать, — нисколько не жалею, что всё сложилось так, как сложилось».

Пять лучших игроков 2018 года в России: «Было бы неплохо, но все же себя называть не буду. Думаю, Акинфеев. Он меня поразил, как поразил и Зобнин – он такой объем работы на чемпионате мира выполнил, – и Марио Фернандес, Черышев и Головин. Вот эти пять чудаков – самые крутые».

О Китае: «У меня были предложения из Китая и Англии. Из Китая было очень заманчивое предложение от трех или четырех команд – названия не помню, но одна точно была из Шанхая. Давали контракт на восемь миллионов долларов в год плюс бонусы: если забью 10 голов, накинут еще миллион».

О тренере «Манчестер Юнайтед»: «Хороший человек, топ-игрок и классный тренер! Очень достойный человек возглавил МЮ».

 

 

О лимите на легионеров: «Я однозначно за лимит. Если бы не он, то не появились бы Миранчуки, Головин, Зобнин. Вместо них играл бы какой-нибудь габонский вундеркинд, на котором агенты и руководство отмыли деньги. Вот он стоит 5 млн долларов по контракту, но ему красная цена – 50000… рублей. И играл бы все равно он, потому что иначе бы спросили».

О «Спартаке» и его воспитанниках: «Спартак» плохо относится к воспитанникам. Я ушел, потому что Леонид Арнольдович Федун прошел мимо меня на базе, когда надо было продлить контракт. Я должен был встретиться с ним лично и обсудить детали нового соглашения. А потом он просто прошел мимо. Деньги? Враньё».

О спортивной медицине и агентах в России: «Травмы лучше не получать. Спортивные врачи в России – ветеринары. В России слабые не только спортивные врачи. Еще и агенты. Из-за них не уехал после ЧМ. Мечта – поиграть в Англии. Это просто космос. Но я не хочу ехать в клуб, который будет слабее „Зенита“».

Об Ибрагимовиче и Роналду: «Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень. Что касается новости про изнасилование девушки 10 лет назад. Это не доказано, так что я не верю. Криш не такой».

Поделиться
Другие материалы по теме
Дюков: «Количество центров по подготовке тренеров должно вырасти до 25-30»
Сегодня, 19:48 Комментарии2
Шикунов: «Отдаём Соболева в аренду в „Енисей“ до конца сезона»
Сегодня, 16:09 Комментарии3
Газизов: «„Уфа“ планирует подписать нападающего из Европы»
Сегодня, 15:44 Комментарии3
Джикия: «Начали год с чистого листа. Разговоры и скандалы уже всем надоели»
Сегодня, 15:10 Комментарии15
Агент: «Мне ничего не известно о предложении „Зенита“ по Азмуну»
Сегодня, 14:19 Комментарии13
Фестиваль болельщиков Евро-2020 в Питере пройдет на Конюшенной площади
Сегодня, 13:55 Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
CАRLOS
CАRLOS
   299 / 815
сегодня в 20:58
С головой не дружит Дзюба, даже вон на фотке последние мозги рукой придерживает, чтобы не вытекли.
ТАМАНЦЕВ
ТАМАНЦЕВ
   395 / 815
сегодня в 20:57
Чудила!!!))) Одним словом. Мозгов там немного. Классов 5-6 по разговору. Хотя конечно аттестат имеет!))).8 миллионов в КИТАЕ????!!!))) АНГЛИЯ???))))Очень все сомнительно. Местами просто недостойно высказывается.
Не зря видать с БАЛЛОТЕЛИ СРАВНИЛИ)))) Недалеко ушел.
Все хорошее убивает такими словами. А про Малафеева чето верится. Тот еще тот сноб борзый.
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 20:48
Клоун бы лучше на поле себя показывал. А то в Катаре паровозы с мясом об них ноги вытерли, он нулячий проползал по полю, зато в интервью прям Лев Толстой.
Ice van Reed
Ice van Reed
   146 / 815
сегодня в 20:38
Скажи о нетрадиционной ориентации Ибрагимовичу и мой тебе совет беги Тёма, беги!!!
МапС
МапС
   137 / 815
сегодня в 20:38
Считайте, что я тут погадил... Без комментариев.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 815
сегодня в 20:17
Зюба тот ещё говорун!
Т34
Т34
   7 / 815
сегодня в 20:10
Ха-ха! Он не хочет ехать в английский клуб, который слабей зенита! Там нет таких клубов, даже в Чемпионшипе.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Рыжая Борода
   26 / 815
сегодня в 19:56
Просто ему слишком часто мяч опадал по голове, даже когда ое этого не хотел. Отсюда небержание речи
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   746 / 815
сегодня в 19:51
Как игрок, Дзюба молодец, сумел доказать, но в целом, как личность. - "гадёныш", как ни крути, я так считаю (R)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100