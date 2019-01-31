«Роналду – сомнительный парень». Дзюба разбушевался!

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Дзюба стал героем российского футбола в 2018 году, а теперь он еще и спикерскими способностями козыряет. «Соккер.ру» собрал свежие цитаты Артема. Досталось даже Роналду!

Только давайте сразу договоримся об отключении режима ханжей. В мире футбола полным полно соблюдающих субординацию, режим секретности, корпоративную этику и прочие правила приличия футболистов, так что без таких открытых и болтливых ребят, как Дзюба, было совсем скучно. Если вы достаточно глубоко погружены в мир футбола, регулярно смотрите и читаете интервью действующих лиц, то давно научились заранее угадывать ответы большинства ораторов, настолько они предсказуемы и стандартны. Редкий российский футболист производит интересный качественный контент и на футбольном поле, и за его пределами. Дзюбе это удается, пусть иногда он говорит лишнее, провоцирует или раздражает вас. Зато у Артема реплики не по заданному алгоритму, и понятно, почему он стал одним из хранителей атмосферы в сборной России во время чемпионата мира.

О видеопомощниках арбитров: «Введение VAR — это стопроцентно верное решение, потому что не будет непонятных голов, непонятных вердиктов. То есть всё будет честно. Что далеко ходить. Вот с Испанией был матч на чемпионате мира, и если бы не VAR , нам бы пенальти никогда в жизни не поставили. Серхио Рамос, Пике, Иско и вся остальная испанская команда подбегают к судье и начинают ему доказывать, что там руки не было. Уверен, что он их бы послушал, авторитетом бы задушили. А так как есть VAR – ребята, извините, даже если вы играете с русскими, пенальти будет, если было нарушение».

О футбольном буме и коронном жесте: «После чемпионата мира вижу, что много детей пошли в футбол играть в спортивные школы, часто встречаю людей на улице, которые мне говорят спасибо за это. Часто даже вижу, что многие детишки используют мой коронный жест празднования голов».

О капитанской повязке в сборной: «После ухода Акинфеева стало понятно, что будет назначен новый капитан. Черчесов сначала мне лично об этом сказал, а потом на собрании объявил об этом перед всей командой. Для меня эта повязка — огромная честь и определенный груз ответственности, но это приятная ноша. Если честно, даже никогда не думал, что буду капитаном».

О «наезде» юмористов: «Нам после чемпионата мира ребята из Comedy Club даже сказали: „Ну вы и заразы. Лишаете нас хлеба! Раньше российские футболисты и сборная это был, прямо, лакомый кусочек. А сейчас шутить над вами — невозможно“».

О критике и выбранном пути: «Могу сказать лишь одно: я всё и всем доказал. А люди, у которых свербит от чужих успехов, могут и дальше гавкать. У нас в мире до сих пор вякают на Криштиану Роналду, начали костерить Серхио Рамоса, который выиграл три Лиги чемпионов подряд. Правильно говорят: в футболе у многих очень короткая память. Поэтому отношусь с улыбкой. Повторяю, я всё доказал. Кто-то там тявкал, что я закончил с футболом, что я мёртвый, никогда и нигде больше не всплыву. Пусть. Они только это и умеют. Как в цитате из фильма „Фантастические твари“: недовольство трусов — похвала для храбрецов. Истина! Пускай кричат. Я же буду гнуть свою линию и идти выбранной тропой. Путь может быть тернистым, нелёгким, но я никогда не буду стараться быть для кого-то удобным, белым и пушистым. Иначе это уже буду не настоящий я. Да, иногда я бываю неправ, склонен ошибаться, но всё стараюсь делать искренне».

О Роберто Манчини: «Манчини заставлял нас бить по пустым воротам. Он брал 11 человек, которых с понедельника готовил и уже знал заранее, что они выйдут в основе, а остальные могли 40-50 минут лупить по пустым воротам. При этом просьба дать голкипера звучала постоянно. С тренировки Манчини выгнал меня один раз. Это очень истеричный малый и всегда думал, что если кто-то разговаривает, то это обязательно Дзюба. А я молчал в тот раз! Стоял в маске, которая надевается на горло и греет, снял ее и показываю – молчу! Но ему было все равно. Как говорили помощники Манчини – я для него как Марио Балотелли. Ну не знаю – нужно постараться, чтобы найти такое сходство. Сильный или слабый тренер Манчини? Я не знаю. Вообще не могу сказать, что он тренер. Бизнесмен, дипломат – возможно».

Об уходе в тульский «Арсенал»: «Я нереально много потерял в деньгах. Но это нормально – осознанный шаг. Например, Малафееву открытым текстом сказал: „Готов уйти на понижение в два раза, даже больше – главное для меня играть в футбол. Засунь себе эти деньги, куда хочешь“. Он мне: „Мы не можем тебя отпустить“. Ну, и у нас с ним произошел очень резкий разговор, конфликт. Не мог понять, как бывший футболист, с которым я играл в сборной и одном клубе, где он при мне провел прощальный матч, вдруг так ведет себя в открытую. Говорю ему: „Ты – человек футбола, мы вместе с тобой один хлеб ели, как ты можешь? Наоборот, должен помогать мне. Заберите эти деньги, только дайте мне играть“. Малафеев опять: „Мы не можем тебя отпустить“.

Вот говорят, что футболисты сидят в командах и получают бабки… У меня случилась полностью противоположная история. Я в шоке. И про меня бы так говорили, если бы ни помощь Гурама Захаровича Аджоева и губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, которых безумно уважаю. И Миодрага Божовича – тоже. Эти три человека меня вытащили – если бы не они, торчать мне в „Зените-2“, и, я уверен, разыграли бы историю: мол, сидит в дубле, получает бабло и ничего не хочет. Вот это стало бы для меня самым страшным».

Об отношениях с Малафеевым и неприятелями (перед матчем с «Ахматом» был момент, когда Малафеев обходил футболистов в туннеле, а Дзюба не пожал ему руку): «Да, он тянул руку, а я намеренно увернулся. Не надо ко мне подходить. Я могу уважать тебя, даже если ты мой враг или неприятель, но ты не подходи, не обнимайся, не говори со мной о какой-то дружбе. Малафеев не раз пытался меня спровоцировать, разговаривал просто омерзительно. Не потерплю такого».

Об Унаи Эмери: «Недавно увидел слова Эмери из его книги. Он пишет, что я якобы настраивал игроков „Спартака“ против него и журналистов. Такая ложь и лицемерие! У нас было с ним несколько стычек, в которых он был виноват. Потом просил у меня прощения. Как тренер Эмери действительно очень хороший. А вот как человек – лжец и лицемер. Я единственный раз психанул в открытую, когда сказал знаменитую фразу про тренеришку. Это, как вы помните, случилось после поражения от „Динамо“ 1:5. Он тогда зашел в раздевалку, сказал: „Ребята, ничего страшного, все хорошо, все молодцы“. Словно ничего не произошло. В раздевалке все игроки и начали орать, визжать: „Чего хорошего-то?!“»

Чтобы охарактеризовать Эмери, достаточно короткого примера. Он вызывал игроков по одному и говорил: «Ты самый лучший, самый достойный, а остальные — не очень». Потом вызывал другого, произносил ему те же слова. Только он не учел, что русские ребята общаются между собой по этому поводу. Менталитет у нас такой. Может, европейцы другие. Скажешь им что-то, держат в себе. А русские — не такие. Они выходят и говорят: «О, прикиньте, я лучший игрок в команде, а вы — не очень». А его спрашивают: «Как так? Это же я лучший!» Вот все мы и поняли, что Эмери — лицемер».

О «не своей» теме: «Без комментариев. „Спартак“ — не моя тема. У них своя жизнь, у меня — своя. Единственное, что могу сказать, — нисколько не жалею, что всё сложилось так, как сложилось».

Пять лучших игроков 2018 года в России: «Было бы неплохо, но все же себя называть не буду. Думаю, Акинфеев. Он меня поразил, как поразил и Зобнин – он такой объем работы на чемпионате мира выполнил, – и Марио Фернандес, Черышев и Головин. Вот эти пять чудаков – самые крутые».

О Китае: «У меня были предложения из Китая и Англии. Из Китая было очень заманчивое предложение от трех или четырех команд – названия не помню, но одна точно была из Шанхая. Давали контракт на восемь миллионов долларов в год плюс бонусы: если забью 10 голов, накинут еще миллион».

О тренере «Манчестер Юнайтед»: «Хороший человек, топ-игрок и классный тренер! Очень достойный человек возглавил МЮ ».

О лимите на легионеров: «Я однозначно за лимит. Если бы не он, то не появились бы Миранчуки, Головин, Зобнин. Вместо них играл бы какой-нибудь габонский вундеркинд, на котором агенты и руководство отмыли деньги. Вот он стоит 5 млн долларов по контракту, но ему красная цена – 50000… рублей. И играл бы все равно он, потому что иначе бы спросили».

О «Спартаке» и его воспитанниках: «Спартак» плохо относится к воспитанникам. Я ушел, потому что Леонид Арнольдович Федун прошел мимо меня на базе, когда надо было продлить контракт. Я должен был встретиться с ним лично и обсудить детали нового соглашения. А потом он просто прошел мимо. Деньги? Враньё».

О спортивной медицине и агентах в России: «Травмы лучше не получать. Спортивные врачи в России – ветеринары. В России слабые не только спортивные врачи. Еще и агенты. Из-за них не уехал после ЧМ . Мечта – поиграть в Англии. Это просто космос. Но я не хочу ехать в клуб, который будет слабее „Зенита“».

Об Ибрагимовиче и Роналду: «Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень. Что касается новости про изнасилование девушки 10 лет назад. Это не доказано, так что я не верю. Криш не такой».