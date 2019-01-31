Джикия: «Начали год с чистого листа. Разговоры и скандалы уже всем надоели»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о различиях в работе под руководством Олега Кононова и Массимо Карреры.

Работа Карреры и Кононова на сборах очень отличается, но сравнивать не буду. Абсолютно два разных направления. Я полностью доволен тем, как проходит подготовка. Да и в принципе доволен всем, что сейчас связанно с командой. Мы идем в правильном направлении.

Олег Кононов - очень интеллигентный специалист, который чётко доводит свои идеи, мысли, чётко разбирает игру, ведет подготовку и беседу. Меня это очень подкупает, и мне приятно с ним работать.

Когда первый раз встретились с ребятами в 2019 году, то между собой решили: всё, что было прошлом году, оставим в нем и начнем год с чистого листа. Все те разговоры и скандалы уже всем надоели, особенно нефутбольные темы.