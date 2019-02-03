Невилл: «Если „Ман Сити“ не отстанет от „Ливерпуля“, то в итоге выиграет»

Футбольный эксперт Гари Невилл не уверен, что «Ливерпуль» сумеет сохранить первое место, если «Ман Сити» будет преследовать «красных» до последних туров АПЛ . На данный момент мерсисайдцы опережают «горожан» на пять очков.

«Манчестер Сити» по-прежнему в гонке, пять очков - это не разрыв, его можно ликвидировать за два матча. «Ливерпулю» достаточно допустить пару ошибок. «Сити» просто нужно продолжать давить на лидера. Если «горожане» будут в непосредственной близости от «Ливерпуля» за пять туров до финиша, то я думаю, что они выиграют чемпионат.

Но именно на данный момент мерсисайдцы выглядят получше, тогда как «Ман Сити» стал ошибаться. «Красные» могут просто уйти в отрыв, что станет большой проблемой для преследователей.