Невилл: «Если „Ман Сити“ не отстанет от „Ливерпуля“, то в итоге выиграет»

Футбольный эксперт Гари Невилл не уверен, что «Ливерпуль» сумеет сохранить первое место, если «Ман Сити» будет преследовать «красных» до последних туров АПЛ. На данный момент мерсисайдцы опережают «горожан» на пять очков.
«Манчестер Сити» по-прежнему в гонке, пять очков - это не разрыв, его можно ликвидировать за два матча. «Ливерпулю» достаточно допустить пару ошибок. «Сити» просто нужно продолжать давить на лидера. Если «горожане» будут в непосредственной близости от «Ливерпуля» за пять туров до финиша, то я думаю, что они выиграют чемпионат.
Но именно на данный момент мерсисайдцы выглядят получше, тогда как «Ман Сити» стал ошибаться. «Красные» могут просто уйти в отрыв, что станет большой проблемой для преследователей.
«Ливерпуль» в своем последнем матче сыграл вничью с «Лестером» (1:1).