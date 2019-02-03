Михайлович: «„Интер“ сейчас переживает непростые времена»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал предстоящий матч против «Интера», который состоится в рамках 22-го тура Серии А.

Меня воодушевляет тот факт, что ребята поняли мое видение футбола и прилагают все усилия, чтобы воплотить эти задумки в жизнь.

Это займет некоторое время, но замечательно, что они стараются. Игроки не должны терять уверенность, даже если ошибаются. Очень важен результат, но я больше заинтересован в производительности.

«Интер» сейчас переживает непростые времена. Я знаю, что такое обозленные болельщики этого клуба. Если мы будем играть так, как готовились к этой игре, то мы сможем оказать давление на «Интер».