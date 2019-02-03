Буффон: «Я уже 24 года пытаюсь выиграть Лигу чемпионов»

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон опасается, что травма нападающего Неймара, из-за которой он пропустит 10 недель, может поставить крест на амбициях команды в Лиге чемпионов. В 1/8 финала ЛЧ парижане сыграют с «Манчестер Юнайтед».

Каждый год я думаю, что именно на этот раз у меня может получиться выиграть Лигу чемпионов. Но вот прошло уже 24 года, а я всё пытаюсь. Это очень трудно сделать, здесь необходима и доля удачи.