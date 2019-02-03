Роналду: «Доволен своими голами, но не результатом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал ничью команды с «Пармой» (3:3) в матче 22-го тура Серии А. В отчетном поединке португалец оформил дубль.

Я доволен голами, но не результатом. Таков футбол. Мы сбавили обороты, и «Парма» воспользовалась нашими ошибками. Не думаю, что последние результаты «Юве» обусловлены большими нагрузками. Мы расслаблены и не переживаем. Команда уверена в своей силе, а также в тренере и всём персонале «Юве».