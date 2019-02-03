Мэддисон: «„Лестер“ в этом сезоне очень хорошо играет с лидерами»

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон отметил успешную игру «лис» в текущей кампании против команд из топ-6.

Если вы посмотрите на результаты, то увидите, что в этом сезоне мы очень хороши против команды из так называемой большой шестерки. Мы отлично играли, побеждали «Челси», «Манчестер Сити», отбирали очки у «Ливерпуля» и даже в проигранных матчах мы отчаянно сражались. Думаю, что можем подходить к играм с МЮ и «Тоттенхэмом» с большой уверенностью. Мы доказали, что умеем играть против таких сильных команд.