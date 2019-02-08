Де Брюйне может начать матч с «Челси» на скамейке запасных

вчера, 22:23

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Кевин Де Брюйне может не попасть в стартовый состав команды на грядущий матч с «Челси».

Да, это вполне возможно. И это относится к каждому игроку. Мы оцениваем игроков по качествам, к которым привыкли, но они могут быть в отличной форме, а могут быть не в лучших кондициях. Бывает, что их одноклубники в лучшем состоянии, чем они. В футболе все твои достижения остаются в прошлом, нужно повторять их снова.

Напомним, что бельгиец травмировал колено в этом сезоне. В прошлом матче с «Эвертоном» он появился на поле лишь в самой концовке.