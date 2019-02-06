«Барселона» - «Реал»: Месси и Иско остались в запасе

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Идет первый тайм, 34’  Эвертон 0:0  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 14’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2.85 3.15 2.45
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 Идет первый тайм, 17’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:1 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.8 3.65 4.4
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 0:1 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 2.5 3.55 2.65
22:45 Идет первый тайм, 33’ Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта 1:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7 5.2 1.38
22:45 30’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:0 Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.8 3.4 4.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВитреВитре 3:2 Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш 0:3 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 14’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 0:0 Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.3 3.5 3
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже 2:1 Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 3.05 1.65 6.7
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 17’ Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс 0:1 Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 17’ Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза 0:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 17’ Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 2.85 2.8 2.65
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы 2:2 Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:2 Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 0:0 Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.2 6.1 11
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:3 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 2:0 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од 0:0 Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 0:0 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.75 3.1 2.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 61’ Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано 1:3 Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 54’ Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен 1:0 Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 33’ Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон 0:0 Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 33’ Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен 0:1 Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 33’ Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 0:0 Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 34’ Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 1:1 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 32’ Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 1:0 Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.5 11
22:45 33’ Логотип футбольный клуб ДандиДанди 2:1 Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
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«Барселона» - «Реал»: Месси и Иско остались в запасе

сегодня, 21:56
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» - «Реал».

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Ленгле, Пике, Семеду, Бускетс, Ракитич, Артур, Малком, Коутиньо, Суарес.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Маркос Льоренте, Модрич, Кроос, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Footbolista
   10 / 770
сегодня в 23:04
Кони явно сегодня будут топить за Реал в надежде что им отсыпят козырей)...
Только Барселона!!!
Caniggia
Caniggia
   42 / 770
сегодня в 22:54
Сегодня, наверное, унылая ничейка. Всё решится на СБ.
Apsny
Apsny ответил удав
   90 / 770
сегодня в 22:52
это будет самое унылое классико за последние лет 10
    Oliver S
    Oliver S
       467 / 770
    сегодня в 22:50
    Надо побеждать! Вперёд Реал!
    пятый палец Гинера
    пятый палец Гинера
       135 / 770
    сегодня в 22:49
    Позорная ничья будет
    kella
    kella
       461 / 770
    сегодня в 22:48
    А Дембеле где?
    удав
    удав
       145 / 770
    сегодня в 22:47
    это будет самое унылое классико за последние лет 10
    Apsny
    Apsny ответил Так Себе Аналитик
       90 / 770
    сегодня в 22:46
    Еще одно доказательство того, что Месси уже давно сдал.
      NOVA
      NOVA
         139 / 770
      сегодня в 22:44
      ну вперед РЕАЛ!!!
      Footbolista
      Footbolista ответил Scuderia Ferrari
         27 / 770
      сегодня в 22:42
      Конечно)...вы ж не даете забыть)...
      kotmyshka
      kotmyshka
         117 / 770
      сегодня в 22:38
      Посмотрим...
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         6 / 770
      сегодня в 22:34
      Еще одно доказательство того, что Месси уже давно сдал.
      Ruslan3132
      Ruslan3132
         51 / 770
      сегодня в 22:33
      Льоренте вместо Каземиро...ну будем посмотреть
      Ruslik1982
      Ruslik1982
         126 / 770
      сегодня в 22:33
      просто без Месси Барса обыграла 5-0 прошлый раз, так что норм
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Footbolista
         4 / 770
      сегодня в 22:28
      И вы до сих пор помните матчи ЦСКА-Реал? =)
      Заратустра
      Заратустра ответил 25процентный клоун
         151 / 770
      сегодня в 22:25
      Кто у тебя на аватарке постоянно? Что за весёлый лысый мужик?
      Footbolista
      Footbolista
         27 / 770
      сегодня в 22:24
      Кони явно сегодня будут топить за Реал в надежде что им отсыпят козырей)...
      particular
      particular ответил Летучий-Голландец.
         36 / 770
      сегодня в 22:19
      Реал сейчас явно на ходу, несколько побед подряд одержали мадридские. Удачи сегодня Барселоне!) Надеюсь защита не подведет, хоть и верится в это с трудом) Вперед Барса!
      Будем верить!
      Обе команды тёртые калачи, знают друг друга, как облупленных..:))
      Надеюсь, что каталонцы сумеют противопоставить напору Мадрид несколько нерешаемых задач!.. Ждём игры на кураже!!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         12 / 770
      сегодня в 22:18
      это не уважение к ЦСКА
      Colchoneros
      Colchoneros
         228 / 770
      сегодня в 22:16
      Будем смотреть!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
         64 / 770
      сегодня в 22:10
      Удачи Реалу, очень нужен кубок Испании!!!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
         64 / 770
      сегодня в 22:09
      А что с Каземиро?
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
         54 / 770
      сегодня в 22:06
      Реал сейчас явно на ходу, несколько побед подряд одержали мадридские.
      Удачи сегодня Барселоне!)
      Надеюсь защита не подведет, хоть и верится в это с трудом)
      Вперед Барса!
      Козинак
      Козинак
         83 / 770
      сегодня в 22:04
      5:1 значит решили повторить, с Месси бы было бы 7:0
      No problem
      No problem
         34 / 770
      сегодня в 22:03
      Льоренте???,ну ну...
      drug01
      drug01
         94 / 770
      сегодня в 21:59
      На замену выйдет
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