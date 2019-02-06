«Барселона» - «Реал»: Месси и Иско остались в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» - «Реал».
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Ленгле, Пике, Семеду, Бускетс, Ракитич, Артур, Малком, Коутиньо, Суарес.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Маркос Льоренте, Модрич, Кроос, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Обе команды тёртые калачи, знают друг друга, как облупленных..:))
Надеюсь, что каталонцы сумеют противопоставить напору Мадрид несколько нерешаемых задач!.. Ждём игры на кураже!!
Обе команды тёртые калачи, знают друг друга, как облупленных..:))
Надеюсь, что каталонцы сумеют противопоставить напору Мадрид несколько нерешаемых задач!.. Ждём игры на кураже!!
Удачи сегодня Барселоне!)
Надеюсь защита не подведет, хоть и верится в это с трудом)
Вперед Барса!
Удачи сегодня Барселоне!)
Надеюсь защита не подведет, хоть и верится в это с трудом)
Вперед Барса!