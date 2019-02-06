«Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной»

Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой команды на ближайшее Эль Класико. Противостояние состоится в рамках 1/2 финала Кубка Испании.
Полный состав «галактикос» выглядит так: Навас, Куртуа, Алтубе, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос, Диас, Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус.
Ранее свою заявку также объявила «Барселона».
Результат скоро узнаем).
Результат скоро узнаем).
Васкес хоть че то умеет.
Кроос мертвый. Иско тож не айс,но нашим надо держать мяч.
Была б моя воля,я б играл с двумя опорниками Льоренте в состав,Кроос и Иско аут.
Васкес хоть че то умеет.
Кроос мертвый. Иско тож не айс,но нашим надо держать мяч.
Была б моя воля,я б играл с двумя опорниками Льоренте в состав,Кроос и Иско аут.
Карвахаль Варан Рамос Марсело
Модрич Каземиро Кроос
Бейл Винисиус
Бензема
Мне кажется Солари такой вытащит состав
Карвахаль Варан Рамос Марсело
Модрич Каземиро Кроос
Бейл Винисиус
Бензема
Мне кажется Солари такой вытащит состав
Желаю всем интересного, результативного футбола, без судейских ляпов и без травм. А нам- убедительной победы над Реалом!!!
Желаю всем интересного, результативного футбола, без судейских ляпов и без травм. А нам- убедительной победы над Реалом!!!
Карвахаль Варан Рамос Марсело
Модрич Каземиро Иско
Васкес Винисиус
Бензема
Карвахаль Варан Рамос Марсело
Модрич Каземиро Иско
Васкес Винисиус
Бензема