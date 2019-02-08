«Атлетико» объявил заявку на матч с «Реалом»

«Нант» вывел из обращения номер, под которым выступал трагически погибший Сала.

«Тоттенхэм» накануне отметил 4000-й день без завоеванных трофеев. «Соккер.ру»

«Соккер.ру» рассказывает о первом и самом большом успехе знаменитого, но