«Атлетико» объявил заявку на матч с «Реалом»

Тренерский штаб «Атлетико» определился с заявкой команды на матч 23-го тура чемпионата Испании против «Реала».
Голкиперы: Адан, Облак.
Защитники: Годин, Филипе Луис, Ариас, Хуанфран, Эрнандес, Хименес, Монтеро.
Полузащитники: Партей, Сауль, Лемар, Родриго, Витоло.
Нападающие: Гризманн, Калинич, Корреа, Мората, Молльехо.
В предыдущем туре «Атлетико» проиграл «Бетису».
Матрас я вашу(:)..|!!!
Матрас я вашу(:)..|!!!
Удачи Атлетико Мадрид!
Удачи Атлетико Мадрид!
победам матраса или кабинета удивлюсь
победам матраса или кабинета удивлюсь