«Атлетико» объявил заявку на матч с «Реалом»

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Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вальядолид -:-  Вильярреал 3 3.2 2.4
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 24’  Кьево 0:2  Рома 5.8 4.2 1.55
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 27’  Майнц 1:2  Байер 3.9 3.9 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 12’  Дижон 0:0  Марсель 4.1 3.5 1.9
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2:1 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 6.3 3.4 1.62
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 11’ Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 0:1 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.7 3.25 2.45
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 27’ Логотип футбольный клуб ГенкГенк 0:0 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.6 3.95 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 0:3 Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2 3.45 3.45
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КельнКельн 4:1 Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1.5 4.05 5.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 90’ Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 0:2 Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус 2:0 Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 1.3 4.5 12
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.35 2.9 3.2
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.55 2.9 2.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:1 Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Гарбарния (Краков)Гарбарния - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет 3:1 Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М 2:1 Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
15:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб РидРид -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль 2:1 Логотип футбольный клуб Гефле (Евле)Гефле - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 1:1 Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2:2 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин 10.5 3.5 1.43
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариборМарибор 0:1 Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 3.05 1.8 5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальмарКальмар 1:1 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Скейд (Осло)Скейд 0:0 Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1.22 6.2 10
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд 4:2 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2:1 Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг 1:1 Логотип футбольный клуб ФалькенбергФалькенберг - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 0:1 Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 6.4 4.5 1.43
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 0:3 Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 7 4 1.48
22:30 25’ Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 0:0 Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1.68 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 7.5 3.8 1.45
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:1 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:2 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:3 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
19:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 90’ Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 3:0 Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 1.16 5.9 21
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 1:0 Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 1.25 4.7 22
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
22:45 10’ Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй 1:0 Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун - - -
22:45 7’ Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС 0:0 Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.18 6.1 15
22:45 8’ Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли 0:0 Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1:1 Логотип футбольный клуб ГаврГавр 3 2.75 2.65
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб НансиНанси 0:0 Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.4 2.85 3.15
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 0:1 Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.7 2.8 2.9
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 0:1 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.4 4.15 7.5
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БезьеБезье 0:0 Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 3 2.85 2.55
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1:0 Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.9 2.8 5.2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:0 Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2.85 2.55 3
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 0:0 Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.4 2.7 3.45
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 0:1 Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 10.5 4.05 1.35
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1:1 Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.7 3.5 5.2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1:2 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 3.25 2.7 2.55
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«Атлетико» объявил заявку на матч с «Реалом»

сегодня, 21:31
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 18:15 Не начался

Тренерский штаб «Атлетико» определился с заявкой команды на матч 23-го тура чемпионата Испании против «Реала».

Голкиперы: Адан, Облак.

Защитники: Годин, Филипе Луис, Ариас, Хуанфран, Эрнандес, Хименес, Монтеро.

Полузащитники: Партей, Сауль, Лемар, Родриго, Витоло.

Нападающие: Гризманн, Калинич, Корреа, Мората, Молльехо.

В предыдущем туре «Атлетико» проиграл «Бетису».

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Ушастый ёж Сары-кума
   58 / 775
сегодня в 22:39
почему в голосовании нет Валенсии и Лестера, у этих клубов есть болельщики на соккере
я взял 15 команд более менее ТОП из 5 Лиг. Иначе можно и 50 команд писать. Кстати никто не мешает добавить отдельным пунктом другие команды и их болельщиков. При подсчете, если будет больше 3х голосов за эти команды, они попадут в общий список обязательно.
No problem
No problem
   21 / 775
сегодня в 22:34
Забанят.
Матрас я вашу(:)..|!!!
Bayern Best
Bayern Best
   127 / 775
сегодня в 22:19
Мората будет рвать и метать.
Ушастый ёж Сары-кума
Ушастый ёж Сары-кума ответил Ruslan3132
   210 / 775
сегодня в 22:13
0-2 Хватит нам. Бенз и Вини )
почему в голосовании нет Валенсии и Лестера, у этих клубов есть болельщики на соккере
Ушастый ёж Сары-кума
Ушастый ёж Сары-кума ответил волгoдoн
   210 / 775
сегодня в 22:12
https://www.soccer.ru/news/1096804/koke-atletiko
спасибо
starche
starche ответил BARCDJIN
   370 / 775
сегодня в 22:07
реал надеюсь не даст течку..аха-ха) а то тогда вообще им смысла нет играть в чемпе...))
Тогда пущай маргариновые снимаются!
starche
starche
   370 / 775
сегодня в 22:06
Атлетико! Только победа!
волгoдoн
волгoдoн
   92 / 775
сегодня в 22:04
А я вот хочу хет-трик Мораты)
Ruslan3132
Ruslan3132
   58 / 775
сегодня в 22:01
0-2 Хватит нам. Бенз и Вини )
Colchoneros
Colchoneros
   222 / 775
сегодня в 21:57
Надо обыграть Реал!
Удачи Атлетико Мадрид!
КЭТиК
КЭТиК
   87 / 775
сегодня в 21:51
Должны обыгрывать Реал.
волгoдoн
волгoдoн ответил Ушастый ёж Сары-кума
   92 / 775
сегодня в 21:50
а где Коке, не знаешь? Травма?
https://www.soccer.ru/news/1096804/koke-atletiko
BARCDJIN
BARCDJIN
   263 / 775
сегодня в 21:48
реал надеюсь не даст течку..аха-ха) а то тогда вообще им смысла нет играть в чемпе...))
Ушастый ёж Сары-кума
Ушастый ёж Сары-кума ответил волгoдoн
   210 / 775
сегодня в 21:48
матрас не в тонусе явно,а кабинет на подъеме
а где Коке, не знаешь? Травма?
волгoдoн
волгoдoн ответил Ушастый ёж Сары-кума
   92 / 775
сегодня в 21:48
матрас выиграет, реал оставил много сил в эль-классико
матрас не в тонусе явно,а кабинет на подъеме
Ушастый ёж Сары-кума
Ушастый ёж Сары-кума ответил EAGuar As
   210 / 775
сегодня в 21:48
Победы Атлетико .
а почему ты поддерживаешь Назара про био? Хозяка президента Барселоны как прочитала сегодня в ПИРАТАХ такое, так удалилась из лиги сразу, ведь она там ради тебя была только.
Ушастый ёж Сары-кума
Ушастый ёж Сары-кума ответил волгoдoн
   210 / 775
сегодня в 21:46
думаю будет ничья победам матраса или кабинета удивлюсь
матрас выиграет, реал оставил много сил в эль-классико
волгoдoн
волгoдoн
   92 / 775
сегодня в 21:37
думаю будет ничья
победам матраса или кабинета удивлюсь
VIPded
VIPded
   57 / 775
сегодня в 21:36
Удачи Атлетико!!!
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 775
сегодня в 21:34
Победы Атлетико .
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