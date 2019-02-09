«Барселона» готова рассмотреть вариант с продажей Коутиньо

сегодня, 13:22

«Барселона» может продать своего полузащитника Филиппе Коутиньо.

На данный момент клуб не планирует выставлять игрока на трансфер, однако в «Барселоне» у каждого игрока, кроме Лионеля Месси, есть свой ценник. И если по бразильцу поступит солидное предложение, а его игра до лета не улучшится, каталонцы могут отпустить футболиста.

Коутиньо перешел в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за 155 млн евро. На его счету 18 голов и 11 результативных передач в 54 матчах.