Люка Эрнандес: «Зимой поступило предложение от крупного европейского клуба»

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес признался, что этой зимой его хотел приобрести крупный клуб.

Если быть полностью честным, моя ситуация изменилось, и я принял решение, которое зависело не только от меня. Действительно, во время трансферного окна поступило предложение от другого крупного европейского клуба, и первое, что я сделал, это доверил выбор «Атлетико».

Они дали ясно понять, что это не тот вариант, который они хотели бы обдумать, и мы все согласились пересмотреть ситуацию до конца текущего сезона.