Гамшик прошел медосмотр для «Далянь Ифан»

сегодня, 20:43

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик сегодня прошел медосмотр перед переходом в китайский клуб «Далянь Ифан». Об этом сообщили итальянские СМИ .

Партенопейцы приостановили трансфер, поскольку способ оплаты не соответствовал оговоренному, и всё же сделке, судя по всему, быть - и уже в ближайшее время.