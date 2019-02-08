Гамшик прошел медосмотр для «Далянь Ифан»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик сегодня прошел медосмотр перед переходом в китайский клуб «Далянь Ифан». Об этом сообщили итальянские СМИ.
Партенопейцы приостановили трансфер, поскольку способ оплаты не соответствовал оговоренному, и всё же сделке, судя по всему, быть - и уже в ближайшее время.
не понимаю я порой эту алчность,
не путать с любовью к китаю
менять любовь и высокооплачиваемое признание на бабло глупо..
не понимаю я порой эту алчность,
не путать с любовью к китаю
менять любовь и высокооплачиваемое признание на бабло глупо..