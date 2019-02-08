«Бавария» интересуется молодым форвардом «Шальке»

Форвард «Шальке» Ахмед Кутуджу может перебраться в Мюнхен.
К 18-летнему игроку проявляет интерес «Бавария». Контракт нападающего с «горняками» действует до 2022 года.
Минувшим летом «Бавария» переманила к себе хавбека «Шальке» Леона Горецку.
|Испания. Примера 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Вальядолид
|-:-
|Вильярреал
|Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Кьево
|-:-
|Рома
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Майнц
|-:-
|Байер
|Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Дижон
|-:-
|Марсель
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|11:50
|Матч завершен
|Брисбен Роар
|2:1
|Сидней
|Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Астон Вилла
|-:-
|Шеффилд Юн
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Спортиво Итальяно
|-:-
|ЛН Алем
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Лухан
|-:-
|Вилла Сан Карлос
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Генк
|-:-
|Стандард
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|20:30
|сегодня
|Ян
|-:-
|Арминия
|20:30
|сегодня
|Кельн
|-:-
|Санкт-Паули
|Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Оснабрюк
|-:-
|Сонненхоф Грос
|-
|-
|-
|Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Орхус
|-:-
|Эсбьерг
|Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Спортинг Х
|-:-
|Осасуна
|Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Салернитана
|-:-
|Беневенто
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Олимпиакос Н
|-:-
|Онисилос
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Той Лакатамиас
|-:-
|ПАЕЕК
|-
|-
|-
|Копа Судамерикана 2019, 1 раунд
|1
|X
|2
|00:15
|Матч завершен
|Баия
|0:1
|Ливерпуль
|-
|-
|-
|02:30
|Матч завершен
|Депортиво Сантани
|1:1
|Онсе Кальдас
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|03:00
|Матч завершен
|Вашингтон Ди Си Ю
|1:1
|Цинциннати
|-
|-
|-
|Матч отменен
|Цинциннати
|-:-
|Мальме
|-
|-
|-
|Матч отменен
|Пяст
|-:-
|Гарбарния
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Хаммарбю
|-:-
|Похан Стилерс
|-
|-
|-
|14:30
|Матч завершен
|Стремсгодсет
|3:1
|Хам Кам
|-
|-
|-
|15:30
|Матч отменен
|Рид
|-:-
|Арсенал Т
|-
|-
|-
|16:00
|44’
|Сундсвалль
|0:0
|Гефле
|-
|-
|-
|16:00
|Закончился первый тайм
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|АИК
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Скейд
|-:-
|Сандефьорд
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Аустрия В
|-:-
|Тренчин
|17:00
|сегодня
|Шанхай СИПГ
|-:-
|Динамо Брест
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Марибор
|-:-
|Црвена Звезда
|17:00
|сегодня
|Кальмар
|-:-
|Арсенал Т
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Торпедо М
|-:-
|Кеге
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Сарпсборг 08
|-:-
|Зенит
|18:30
|сегодня
|Эстерсунд
|-:-
|Ростов
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Чукарички
|-:-
|Левски
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Штурм
|-:-
|Аустрия Кл
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Эльфсборг
|-:-
|Фалькенберг
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|НАК Бреда
|-:-
|АЗ
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Насьональ
|0:1
|Спортиво Лукеньо
|-
|-
|-
|01:00
|Матч завершен
|Насионал Ф
|0:1
|Спортиво Лукеньо
|-
|-
|-
|Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Медзь
|-:-
|Ягеллония
|22:30
|сегодня
|Лех П
|-:-
|Заглембе
|Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|23:30
|сегодня
|Морейренcе
|-:-
|Порту
|Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|11:00
|Матч завершен
|Муром
|1:1
|Пюник
|-
|-
|-
|13:45
|Матч завершен
|Мордовия
|1:2
|Ротор
|-
|-
|-
|16:30
|20’
|Чертаново
|0:0
|Рига
|-
|-
|-
|19:15
|сегодня
|Шинник
|-:-
|Тюмень
|-
|-
|-
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Астра
|-:-
|Вииторул
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|20:30
|сегодня
|Кайсериспор
|-:-
|Фенербахче
|Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Коннас Куэй
|-:-
|Кайрнарфон Таун
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|ТНС
|-:-
|Ньютаун
|22:45
|сегодня
|Лланелли
|-:-
|Аберистуит Таун
|-
|-
|-
|Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Орлеан
|-:-
|Гавр
|22:00
|сегодня
|Нанси
|-:-
|Шатору
|22:00
|сегодня
|Гренобль
|-:-
|Лорьян
|22:00
|сегодня
|Клермон
|-:-
|Валансьен
|22:00
|сегодня
|Безье
|-:-
|Сошо
|22:00
|сегодня
|Аяччо
|-:-
|Ньор
|22:00
|сегодня
|Труа
|-:-
|Париж
Форвард «Шальке» Ахмед Кутуджу может перебраться в Мюнхен.
К 18-летнему игроку проявляет интерес «Бавария». Контракт нападающего с «горняками» действует до 2022 года.
Минувшим летом «Бавария» переманила к себе хавбека «Шальке» Леона Горецку.
или летом ждем молодняк по 5 млн????
пора на пенсию карл
или летом ждем молодняк по 5 млн????
пора на пенсию карл